今年兒子生日，我讓他自己想吃哪裡我就帶他去，話一講完兒子立刻說：想去吃之前那間披薩店！

OK！老媽我立刻安排上！果然小朋友都喜歡吃披薩配汽水😆再來薯條就更棒！

▼我兒子說的披薩店是中華東路上的醬醬披薩，巴克禮公園對面。我們很喜歡它的手工披薩，餅皮烤出來脆脆的，很香很像餅乾！

▼師傅正在桿披薩餅皮，鋪好料，轉身送進窯爐，不一會兒烤色漂亮的窯烤披薩就會出爐～

▼醬醬披薩內用環境寬敞，很適合聚餐，今天我也邀請妹妹一起來慶生，人多玩得熱鬧！

▼醬醬披薩菜單

小朋友一人一披薩，點自己喜歡的口味。再點個必吃的英式炸魚薯條、炸物拼盤、套餐和飲料。

▼📸等待餐點先拍了起來，儀式感生日帽不可少～

▼披薩出爐，一人盯著自己的披薩，滿臉嗷嗷待哺，可笑死我們大人了！真可愛！

▼開吃🎉🎉

田園鮮蔬披薩

▼田園鮮蔬是我最喜歡的披薩口味之一，蔬菜的清爽解膩，搭配起司香濃提味，吃個兩三片也不會有負擔！

▼而且醬醬披薩的蔬菜很清甜！充滿水分沒有生土味，更讓我們大人喜出望外的是，小朋友居然意外愛吃！終於不用跟著餵蔬菜了！

德式煙燻香腸披薩

▼餅皮烤到表面焦香，外酥內Q，煙燻香腸鹹香與起司的濃郁交織，再加上洋蔥的甜味，層次分明，香腸吃起來肉量很高、煙燻味不會很重，一致獲得大小朋友的喜愛！

美式夏威夷披薩

▼夏威夷應該是許多人喜愛的披薩口味吧😆

尤其我家女兒超愛！醬醬披薩特別不一樣的是，使用「新鮮台南關廟鳳梨」，所以吃起來格外juicy爽口，酸酸甜甜好開胃，令人胃口大開，讓人忍不住多吃幾片！

套餐的生菜沙拉

▼必須說生菜很讓我驚豔！別看外表平凡無奇，吃起來居然沒有土味，越咬還越甜耶！

原以為潔淨室無毒生菜，應該也沒有差很多，結果現實打臉🤣讓我一個不太吃生菜的人，居然慢慢地吃光光！

全部吃完又發現新大陸，橙汁水果醬是真的有果肉😲沒吃到見底還真不會發現，真材實料呢！

套餐的菇菇濃湯

▼這是一碗非常忠實呈現菇菇味道的濃湯，很菇、很濃、沒有加奶油，喝起來很清爽，調味沒有說很重，可以到醬料區自己拿海鹽調整。

套餐的蒜片麵包

▼還以為我看錯，近看才確定，上面真的有蒜片耶！麵包吃起來是很舒服的蒜香，不會過濃，鹹香鹹香的很唰嘴！光是直接用真蒜片就非常加分！

套餐的飲料

▼今天汽水大放送，媽媽我不禁止，生日開心喝！

▼補差價升級的檸檬紅茶與英式鮮奶茶，喝起來很順口，不是那種用粉泡的飲料！放心喝！

英式炸魚薯條

▼英國經典的國民美食～除了手工披薩之外，炸魚薯條也是醬醬披薩必點的招牌菜。

炸魚薯條啤酒麵衣吃起來很爽口，帶有淡淡小麥香，冷掉也不會反油！搭配塔塔醬或番茄醬，或是店家特地從英國帶回來的麥芽醋一起大口咬下，又嫩又脆很討大家歡心，我兒子還說今天這是他心中第一名！

炸物拼盤（大）

▼趴踢就是炸物隨意吃！醬醬披薩用的炸物，不管是香腸、雞米花、魷魚含肉量都非常高，薯條也很酥脆，吃起來特別滿足，搭配甜甜的蜂蜜芥末醬也很美味。

吃飽喝足就是大人聊天、小孩玩耍的時間，最後問兒子女兒今天開心嗎～異口同聲說：開心！下次還要再來！

只能說小朋友的快樂真的很簡單，有美食、玩伴、生日帽、氣球就能讓他們很滿足！這次在醬醬披薩的生日趴踢就分享給大家啦，一起同樂🥰

醬醬披薩

地點：台南市東區中華東路三段351號

電話：0975 013 635

營業時間：

週一～週五16:30-21:00(賣完提早打烊)

週末及國定假日11:00-21:00(賣完提早打烊)

公休日：以FB粉專公告為主

FB粉專：https://www.facebook.com/BigJohnPizza



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