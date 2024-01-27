八德火鍋推薦「SOGOOD小鍋極製麻辣鍋物」，位於八德更寮腳，超值火鍋最低188元起，提供多達6種湯頭，內用享飲品、冰淇淋、白飯無限享用！SOGOOD小鍋極製麻辣鍋物以新鮮蔬菜和優質肉品為主打，特色的經典麻辣湯頭層次豐富，麻而不辣、 辣而不燥，值得一再回味的滋味喔！

SOGOOD小鍋極製麻辣鍋物桃園八德店怎麼去？

SOGOOD小鍋極製麻辣鍋物是三顧連鎖餐飲集團的全新品牌，致力於提供平價的個人火鍋體驗。最近，他們在桃園八德區開了一家新店，位置就在八德更寮腳，靠近桃園八德埤塘自然生態公園。如果你開車前來，可以停在對面的全聯八德介壽店停車場，然後輕鬆步行過來品嚐美味。

SOGOOD小鍋極製麻辣鍋物桃園八德店用餐環境

SOGOOD小鍋極製麻辣鍋物的用餐環境相當寬敞，裝潢風格充滿現代感。視覺牆採工業風鐵件與霓虹燈設計，還有一區貼了各式海報。提供2-4人的座位，同時在靠近牆壁的區域也有個人座位。

我們當天一開門就光顧SOGOOD小鍋極製麻辣鍋物，到了用餐時段後更是熱鬧非凡！生意興隆，現場客滿爆棚。

SOGOOD小鍋極製麻辣鍋物桃園八德店菜單

SOGOOD小鍋極製麻辣鍋物的完整菜單，湯底有招牌麻辣湯、豚骨濃白湯、胡椒辛味湯、韓式泡菜湯、白雪奶香湯和黃金昆布湯，共６種選擇。另還有麻辣鴛鴦鍋，而蔬食者可以選擇鮮菇蔬食鍋。單鍋價格最低188元起，主食有牛、豬、雞和海鮮等選擇，還有豬肉拼盤、牛肉拼盤、海鮮三拼和海陸雙拼，另有單點區。

SOGOOD小鍋極製麻辣鍋物桃園八德店自助區

SOGOOD小鍋極製麻辣鍋物的自助區提供了高湯、各式醬料、白飯、飲品以及冰淇淋。高湯有豚骨、昆布、麻辣和開水，可以自行取用。

SOGOOD小鍋極製麻辣鍋物醬料區包含了蔥花、香油、醬油、沙茶醬、辣椒、蒜末、白醋、辣醬和醋。此外，還有小鍋獨家提供的特製秘醬，包括極製秘醬、火山辣醬、解辣鮮醬和伴肉香醬，可以依照個人口味將它們搭配到小鍋中。

當天我們選擇搭配了火山辣醬，其中包含了辣椒、香油、蔥花和醬油。

SOGOOD小鍋極製麻辣鍋物的白飯是免費 提供。

SOGOOD小鍋極製麻辣鍋物的飲品包括日式煎茶、冬瓜檸檬、柳橙汁和碳酸飲料。

SOGOOD小鍋極製麻辣鍋物的冰淇淋採用了小美冰淇淋，提供了香草、巧克力和草莓三種口味，正好是我最喜歡的口味呢！

餐點

我們當天在SOGOOD小鍋極製麻辣鍋物點了兩鍋，分別是胡椒香菇雞腿鍋和麻辣鴛鴦鍋(麻辣+豚骨)，搭配海陸雙拼。此外，我們還額外加點了一些其他單點品項。

麻辣鴛鴦鍋(麻辣/豚骨)+海陸雙拼

如果和我一樣有選擇性障礙，麻辣鴛鴦鍋是個絕佳的選擇，而麻辣鍋部分則是固定的，可以再從另外五種湯底中挑選一種搭配。像我們就選擇了豚骨湯底，而迷你鴛鴦鍋看起來真是可愛。值得一提的是，他們家的火鍋食材都以新鮮蔬菜為主，對於不太喜歡火鍋料的我而言，真的是太棒了！至於海陸雙拚，我們挑選了蛤蜊和培根牛。

招牌麻辣湯以四川椒種搭配十種溫潤藥材熬煮而成，可根據個人口味調整辣度，我們當天選擇了小辣。湯中的辣油呈現紅通通的色澤，實在令人過癮！喝得到濃濃的中藥香氣，麻而不辣、 辣而不燥。

豚骨濃白湯使用豚骨精緻慢熬，湯色濃郁呈現乳白色，散發著豚骨的濃醇香，口味甘美！

蛤蜊個個都又大又肥美，丟進豚骨湯裡煮，融合了蛤蜊鮮甜的美味，喝下去湯頭真的越來越順口！

培根牛很適合涮麻辣湯，帶有油脂吃起來軟嫩不柴，吸附了麻辣湯汁非常入味！

胡椒香菇雞腿鍋

SOGOOD小鍋極製麻辣鍋物的單鍋，裡面的食材真的很豐富，有高麗菜、木耳、金針菇、玉米、南瓜、杏鮑菇、香菇貢丸、豬血糕等。

胡椒香菇雞腿鍋是特色鍋，採用白胡椒辛香和黑胡椒嗆辣調製而成的湯底。湯頭溫順不油膩，讓人一口接一口，既暖心又暖胃。

雞腿肉超厚實，一口咬下滿滿湯汁，軟嫩口感一點也不柴，搭配胡椒辛香更凸顯雞肉鮮嫩的原始風味。

一口咬下，香菇味迸發而出，QQ的口感超涮嘴！

韓式泡麵

韓式泡麵煮在胡椒辛味湯中，每一口都能品嚐到濃郁的辛香，風味絕佳！ 祕滷豆腐

豆腐吸滿了香氣濃郁、辛香十足的湯汁，搭配上白飯就更加過癮！ 老油條

SOGOOD小鍋極製麻辣鍋物的單點區，火鍋好麻吉任選一份35元，兩份優惠60元。吃麻辣湯當然少不了老油條，老油條吸附了麻辣湯汁，一口咬下香麻口感，真是好過癮啊！

黃金魚蛋

黃金魚蛋也超適合丟進麻辣湯，瞬間變身成了麻辣魚蛋！魚蛋的口感吃起來Q彈又爽脆。 梅花豬肉

梅花豬口感軟嫩緊實，爽口不油膩！

梅花豬肉片沾著火山辣醬，風味更升級啦！

鮮蝦盤

一份鮮蝦有6隻，而且蝦子有新鮮，肉質都很緊實，也好鮮甜喔！

最後別忘記自助吧還有小美冰淇淋可以享用喔！

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