走完水漾森林
回程中到35甕缸雞鹿谷總店用餐
地理位置明顯又方便停車
這家店除了有美味的烤雞外
還有擺設眾多扭蛋機,很吸引小朋友
餐廳外觀為日式風格的建築
烤雞店都以柴燒為主
餐廳入口
用餐環境超大寬敞,
可以接待觀光團體客都沒問題,目測30桌都ok
餐具區
自助外帶打包區
菜單
古早味雞油拌飯 ~20元
淋上雞油香氣十足,再搭配金黃油蔥酥,
讓人一口接一口吃
手工麵線 ~50元
麵線以雞油提味,小朋友非常喜愛
Q梅咕咾肉 ~240元
份量多,酸甜的Q梅中和咕咾肉酥炸後的油膩感
吃了一口,馬上開胃,很下飯
金沙黃金薯 ~150元
鹹蛋黃與馬鈴薯味道OK
涼拌過貓 ~150元
上頭的沙拉醬給的很多,愛吃野菜的朋友不要錯過
招牌甕缸雞 ~600元
這隻雞好像有點小😂應該是盤子太大
附上雞油、胡椒鹽、手套,須自己DIY撕雞
感謝我們當中有位壯丁,對處理烤雞頗有幾分功夫👍
雞皮烤到酥脆,雞肉有入味,
建議可淋上雞油口感更濕潤美味
大碗公鮮筍湯 ~50元
全台這類烤雞店,通常會搭配筍湯,有的店家甚至免費提供
鹹酥溪蝦 ~200元
溪蝦有點小,南部的溪蝦必較大一些
整體鹹香鹹香也蠻下飯
五更腸旺 ~250元
整體普通,算是大眾口味,
小昭之前吃過寶來更為喜歡
沙嗲松阪肉 ~240元
這道好吃,高麗菜鮮甜,松阪豬嫩中帶脆
醬汁淋上白飯就成了沙茶豬肉燴飯
鹹豬肉 ~280元
沾上白醋醬風味更佳
蒜味地瓜葉 ~150元
清炒高麗菜 ~180元
餐廳後方有兒童遊戲區
給坐不住的小孩子放電好地方,讓家長能好好吃飯
扭蛋的戰利品
這是場地適合多人團體用餐
餐點上算平價美味,
若有到溪頭、杉林溪遊玩的朋友,
順過時這家餐廳可以倒是可以參考看看~
口味因人而異,以上僅供參考~
Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~
<<店家資訊>>
• 35甕缸雞-鹿谷總店
• FB
• (04) 9275 5333
• 10:30~19:00
• 南投縣鹿谷鄉中正路二段408號
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