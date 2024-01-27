走完水漾森林

回程中到35甕缸雞鹿谷總店用餐

地理位置明顯又方便停車

這家店除了有美味的烤雞外

還有擺設眾多扭蛋機,很吸引小朋友

餐廳外觀為日式風格的建築

烤雞店都以柴燒為主

餐廳入口

用餐環境超大寬敞,

可以接待觀光團體客都沒問題,目測30桌都ok

餐具區

自助外帶打包區

菜單

古早味雞油拌飯 ~20元

淋上雞油香氣十足,再搭配金黃油蔥酥,

讓人一口接一口吃

手工麵線 ~50元

麵線以雞油提味,小朋友非常喜愛

Q梅咕咾肉 ~240元

份量多,酸甜的Q梅中和咕咾肉酥炸後的油膩感

吃了一口,馬上開胃,很下飯

金沙黃金薯 ~150元

鹹蛋黃與馬鈴薯味道OK

涼拌過貓 ~150元

上頭的沙拉醬給的很多,愛吃野菜的朋友不要錯過

招牌甕缸雞 ~600元

這隻雞好像有點小😂應該是盤子太大

附上雞油、胡椒鹽、手套,須自己DIY撕雞

感謝我們當中有位壯丁,對處理烤雞頗有幾分功夫👍

雞皮烤到酥脆,雞肉有入味,

建議可淋上雞油口感更濕潤美味

大碗公鮮筍湯 ~50元

全台這類烤雞店,通常會搭配筍湯,有的店家甚至免費提供

鹹酥溪蝦 ~200元

溪蝦有點小,南部的溪蝦必較大一些

整體鹹香鹹香也蠻下飯

五更腸旺 ~250元

整體普通,算是大眾口味,

小昭之前吃過寶來更為喜歡

沙嗲松阪肉 ~240元

這道好吃,高麗菜鮮甜,松阪豬嫩中帶脆

醬汁淋上白飯就成了沙茶豬肉燴飯

鹹豬肉 ~280元

沾上白醋醬風味更佳

蒜味地瓜葉 ~150元

清炒高麗菜 ~180元

餐廳後方有兒童遊戲區

給坐不住的小孩子放電好地方,讓家長能好好吃飯

扭蛋的戰利品

這是場地適合多人團體用餐

餐點上算平價美味,

若有到溪頭、杉林溪遊玩的朋友,

順過時這家餐廳可以倒是可以參考看看~

口味因人而異,以上僅供參考~

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記 (2021年7月新成立)~

<<店家資訊>>

• 35甕缸雞-鹿谷總店

• FB

• (04) 9275 5333

• 10:30~19:00

• 南投縣鹿谷鄉中正路二段408號



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