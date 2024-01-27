好想談戀愛、求得好姻緣嗎？或是單純想要求得好人緣呢？東京雖然沒有月老廟，但是有很多能保佑得到良緣的神社，而且都很靈驗！來參拜戀愛神社的神明們，祈求戀愛順利、桃花滿滿吧！

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1. 東京大神宮

東京大神宮事實上是「伊勢神宮」的遙拜殿，一直有著「東京的伊勢神宮」稱號，以「運勢最強」而聞名，尤其是戀愛運。

因為同時供奉了結緣的神明，加上這裡也是第一間開放一般人舉辦「神前式」婚禮的神社，所以一直以來讓不少想求戀愛、想結婚的人前往參拜。

東京大神宮是第一間開放一般人舉辦「神前式」婚禮的神社

又由於能保佑求得好緣，不少上班族會來此求得工作順利，在上司，同事、客戶間都能有好人緣。

結緣鈴蘭御守、戀愛成就幸福鑰匙守、結緣星守，這些都是到東京大神宮必買幸運小物，隨時帶在身上說不定就能轉角遇到愛。

東京大神宮

地址：東京都千代田区富士見2-4-1

開放時間：6:00~21:00

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2. 今戶神社

原本今戶神社就是知名的戀愛神社，但因佐藤健、上白石萌音演出的日劇《戀愛可以持續到天長地久》在此取景，在神社內所購買的御守更成為了戲劇當中的重要道物，更讓這裡求好緣的人更加絡繹不絕。

在境內可以發現神社境內有許多貓型的擺設，據說拍下正殿旁的石貓像並設成手機桌面，就會讓好運滾滾來，找到好緣。

如果你想要更增加找到戀人的機率，還可以參加神社方舉辦的「緣結會」相親大會，在神明的幫助之下可能會更快達成目的唷！

今戶神社

地址：東京都台東区今戸1-5-22

開放時間：9:00~16:00



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3. 大宮八幡宮

https://jinjamemo.com/archives/oomiyahachimangu.html

大宮八幡宮是由平安時代的武士源賴義在1063年所創建，供奉著應神天皇和他的父母仲哀天皇與神功皇后，境內腹地幾乎和東京巨蛋一樣大，又地理位置在東京的重心，又有「東京的肚臍」之稱，被認為是超強能量場所。

https://rurubu.jp/andmore/article/17754

神社門口有一對「夫妻銀杏樹」，以及櫸木和犬櫻交織在一起生長的「共生木」，據說來訪的人只要撫摸樹木，就會得到幸福。建議也可以將心願寫在心型繪馬上奉納給神明，願望可能會更快實現。

地址：東京都杉並区大宮2-3-1

開放時間：10:00～17:00



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4. 須賀神社

http://www.kiminona.com/

https://www.facebook.com/sugajinjya.official/photos/pb.100067007379124.-2207520000/733742721410717/?type=3

因為新海誠人氣動畫《你的名字。》而爆紅的須賀神社，海報中男女主角站著的紅色扶手石樓梯正是須賀神社！

這裡供奉的是須佐之男命和宇迦能御魂命，須佐之男命因為將未來的妻子櫛稻姬從八岐大蛇中救出，夫婦深厚的感情讓這裡成為知名的結緣神社。

https://www.facebook.com/sugajinjya.official/photos/pb.100067007379124.-2207520000/733742721410717/?type=3

境內還有一座「大黑社」，供奉著這對夫婦神的孩子，一樣也是保佑能結好緣。如果想要更添好運，可以購買各種御守和戀愛水晶帶在身上加持。

地址：東京都新宿区須賀町5番地

開放時間：9:30～16:30



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5. 出雲大社 東京分祠

出雲大社是全日本公認最強的結緣之地，但其實不用大老遠跑去島根縣，東京也有分祠！

出雲大社的祭神俗稱「大國神」，人們認為衪是婚姻之神，不僅是幫助男女結婚，也是建立日本這個國家之神，也象徵著神明的慈悲之心讓人們的緣份連結在一起。

這裡的參拜方法和出雲大社一樣，是「二拜四拍手一拜」（平常是二拜二拍手一拜），記得不要做錯了！(延伸閱讀: 日本參拜神社的步驟、注意事項報你知~怎麼參拜才符合禮儀？賽錢箱要投多少錢？)

另外還推薦可以購買由紅白絲織編織成的「結緣之線」，據說將它縫在常穿的衣服上，就能獲得良緣，並過著幸福的生活。

地址：東京都港区六本木7-18-5

開放時間：9:00～17:00

6. 日枝神社

擁有「皇居的守護神」之稱，位於日本政治中心永田町的高台上的日枝神社一直是上班族們必去參拜，保佑會出人頭地的能量場所。

一般神社境內都是狛犬當守護使用，但在這裡是猿猴，因為猴子（さる）有趨魔（魔がさる）、做什麼事都能勝利（まさる）的吉祥諧音，但另外它也和「緣份」（えん）的發音相同，因此也能保佑能得到好緣份。

參拜時請注意正殿的大門金色裝飾，是愛心形的！據說拍下來設成手機桌面就能得到愛神眷顧唷。

日枝神社

地址：東京都千代田区永田町2-10-5

開放時間：6:00~17:00

7. 豐岩稻荷神社

https://www.ginza-web.com/detail/43/index.html

豐岩稻荷神社可以說是「巷子裡」的人才知道的結緣神社，因為它的位子真的在小巷子中，很容易錯過！記得要睜大眼睛找找刻著「豊岩稲荷神社」的石碑再轉進巷子中，才不會迷路。

https://www.ginza-web.com/detail/43/index.html

神社中供奉的是從江戶時代就作為結緣和防火之神的「保食神」，昭和時代人氣歌舞伎演員市村羽左衛門等藝能相關人士都曾前來參拜，現在特別受到女性的歡迎，有很多年輕女生來這裡求好緣。

地址：東京都 東京都中央区銀座7-8-14 1

開放時間：全天

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8. 明治神宮

祭奉著明治天皇和昭憲皇太后的明治神宮是東京都內首屈一指，也是東京必去觀光景點，最主要保佑和平和繁榮，但顯少人知道明治神宮也有保佑戀愛運哦！

記得正殿前二尊大樹嗎？它們叫作「夫婦楠」，裡面住著能讓人關係圓滿的祭神，人們認為它對於求得結緣、夫婦圓滿、家庭安全上能得到很大的利益。

記得到本殿參拜完後，要從二株夫婦楠的中間向本殿再鞠躬一禮，結好綠的力量會更強大哦！

地址：東京都渋谷区神園町1-1



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如果你一直在苦盼好緣份到來，能得到周圍人們的喜愛，來到東京時就一定要去參拜這些神社，好緣份可能就此從天而降。

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