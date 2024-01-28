寒假第一天就來南投日月潭玩，每次來日月潭都想騎腳踏車遊湖，特地選了在水社碼頭旁的「日月潭大淶閣飯店」，安排親子自行車遊湖一路騎到向山遊客中心！！

春節2024.02.08~02.13 飯店推出「2024新春．龍淶這裡玩｜春節限定 一泊二食住宿專案」住宿方案相當優惠，有中西式自助早餐、豪華海陸火鍋晚餐，紙窗花、調茶體驗、Q版畫作三選一，加碼送春節驚喜福袋，是新年走春閤家出遊的住宿首選。

我們此次入住「大淶閣美饌饗宴一泊二食專案」附早餐與豪華海陸火鍋大餐，若想多玩幾天有“三天二夜~續住第二晚5折特惠價”的「徐徐春風~~淶這郊遊」。

寒假親子家庭來玩只要同行兒童未滿12歲兒即可免費加床，上述提到的三個住宿專案都適用，優惠到2024年2月底。

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日月潭大淶閣飯店｜位置&停車場

日月潭大淶閣飯店有專用停車場在飯店附近，若停滿也有和特約停車場合作(中興停車場)，只要住宿期間到隔日中午12點前離開皆享有免費停車。

飯店大門口即有服務人員指揮車輛臨停至飯店門口，再幫忙下行李與提至大廳，然後告知停車場的位置，服務親切有禮。

因地勢的高低差，大廳位在3樓…所以格外寬敞明亮，左邊是知名的天仁名產銷售中心，右邊是大廳櫃台，大廳前是美麗的觀景露台。

露台左邊就能看見「星巴克日月潭門市」，我上一次來還專程過來喝咖啡看碼頭美景。

水社碼頭美不勝收，看見遊船與遊客人潮，另有一番熱鬧的人文風情，增添渡假氛圍。

日月潭大淶閣飯店｜大廳 & 老台灣柑仔店

接待大廳在辦理進房速度很快，我們提早到先寄放行李後，先到老台灣柑仔店逛逛，再走出去到水社碼頭美食街吃美食。

櫃台旁提供迎賓飲料，每日飲料都不同，今日喝到是黑糖薑茶，好暖胃。

飯店內布置的了充滿懷舊風的「老台灣柑仔店」。

有台灣LV包茄芷袋，花色豐富多樣，兒時的糖果、玩具、台灣米酒吊飾、明星花露水…等，相當好逛。

水社碼頭美食街

距離下午3點進房還有時間，剛順路先到文武廟拍美景有點小餓，就來「水社碼頭美食街」逛街覓食。

必吃日月潭茶葉蛋與滷香菇，這裡還買得到雞排、花枝丸、雞蛋糕…等小食。

經過碼頭就有業者在拉攏詢問是否搭船，對了~想搭票也可向飯店櫃檯買優惠票，有合作船家會更便宜。

日月潭大淶閣飯店｜房間分享

拿到房卡是美如明信片的水社碼頭美景，今晚入住9F，好期待！！

水漾客房

我們入住四人湖景房型的「水漾客房」，2張雙人床空間有11.6坪，陽台就有絕美的湖景與水社碼頭人文風情。

床墊是偏軟舒適的床墊很好睡，到2月底前入住，同行兒童未滿12歲以下，若訂湖景雙人房型就會直接升級這間湖景四人「水漾客房」。

父女倆坐在陽台享受這片刻舒心的渡假時光，欣賞著碼頭人來人往的景象與日月潭美麗的湖景。

迷你吧有瓶裝水、水杯、咖啡杯、快煮壺與日月潭必喝的紅玉紅茶，冰箱打開居然還多放了4瓶水。

飯店房間皆配備乾濕分離的淋浴間與浴缸，使用起來空間大又方便。

浴缸旁設計大面玻璃鏡可反照出陽台湖景，怕隱私的話…中間拉門是可以拉上的。

淋沐間有水療設備，很棒的是廁所是獨立一間還選用免治馬桶。

沐浴品牌使用義大利ACCA KAPPA艾卡柏，清香好聞。

衣櫃有保險箱、一次性室內拖鞋，找了很久才找到的吹風機也掛在旁邊的黑色袋子裡。

水漾套房

「水漾套房」是水漾客房的升級房型，多一間和室小客廳，房間有膠囊咖啡機與Marshall Acton III 藍牙喇叭。

沐浴用品升級成”行李箱造型收納包”，整組通通都能帶走哦！！

悅景客房｜淶閣套房

悅景客房是雙人湖景房型，陽台同樣有浪漫湖景風光，特大King size大床，浴室格局與四人湖景房的水漾客房相同。

而淶閣套房是悅景客房的升級房型，多了一間面湖景的和室小客廳，當然也有膠囊咖啡機、Marshall Acton III 藍牙喇叭、行李箱造型收納包。

禾楓客房

高雅簡約的日式客房是榻榻米房型，有幼童的親子家庭最愛選這樣的房型。

浴室的設計較不同，但同樣有淋浴間與浴缸。

觀星樓中樓套房

「觀星樓中樓套房」是稀少房型，全館只有3間，1F是一張特大King size大床，2F是2張單人床，挑高樓中樓房型看起來就是氣派。

從2F往下看可見碼頭美景，到了晚上從1F向上看則是星空美景。

套房配置升級…當然這間通通都有 。

經典雙人客房 & 風情四人客房

街景系列有：經典雙人客房、風情四人客房，街景無套房房型，風格溫馨相對房價也較親民。

「經典雙人客房」一大床是特大King size大床，也有雙單床房型。

浴室配置與湖景房型大同小異，只是格局位置稍微不同，而經典雙人房與風情四人房的浴室設計相同。

「風情四人客房」氛圍偏日式和室風格，應該是多了和室地板的關係，簡潔有質感。

晚餐「冬淶膳鍋.野味饗宴」豪華海陸大餐

時間：17:30~20:30

地點：1F 杉餐廳

整片景觀落地窗可見唯美的日月潭湖景，往外走就能直達水社碼頭，坐戶外區優雅舒服的吹風賞景會非常愜意。

晚餐陸續送上桌，一整個澎湃的豪華海陸火鍋，這樣的份量是四人份，飲料與米飯是自助取用。

湯底有3種可挑選，分別為：原味昆布、日式味噌、四川麻辣，皆是鴛鴦鍋可選2種湯底，我們選擇原味昆布與日式味噌。

超派海鮮船…大蝦、生蠔、扇貝、鯛魚片、小章魚、蛤蜊，重磅登場！！緹緹看到這盤就直喊餓~看有多誘人。

蔬菜火鍋料盤也很精彩，選用南投在地野菜、埔里新鮮香菇，不少養生蔬菜…秋葵、石蓮花、豌豆苗…等。

太貪心全放進煮，千萬別像我這樣，2種湯頭都混在一起了，發現後就盡快搶救。

肉品可選：豬肉、牛肉、羊肉，我們選牛肉，想不到送來份量如此大方，肉片是肥瘦各半的牛五花，口感香嫩多汁。

海鮮類扇貝與大蝦吃起來很過癮，大蝦肉質緊實Q彈，牡蠣也不錯，晚餐吃得好飽、好滿足！！

白飯是到自助餐台自助取用，麵或冬粉會送1份到餐桌。

飲料採自助式，各式軟式飲料、咖啡、熱茶…通通都有。

日月潭大淶閣飯店｜自助早餐

時間：07:00~10:00

地點：1F 杉餐廳

早早就起床想拍日出，可惜雲層較厚無法拍日出美景，就早點起床吃早餐。

拿著早餐券到杉餐廳享用早餐，準時7點來用餐，自助餐台菜色已準備好。

早餐有許多南投蔬菜香菇料理，有清炒白菜、季節炒食蔬、義式豆包、德式香腸馬鈴薯、培根法國吐司、美式炒蛋、薯條、洋蔥圈…等等。

中式還有清粥與各式小菜、肉燥飯、茶葉蛋、包子饅頭。

西式有麵包、墨西哥辣椒三明治、義式開胃菜”普切達”、火腿起司、水果優格、新鮮水果。

沙拉飲料吧在同一區，沙拉有一份份製作好的小沙拉，也可想吃什麼自己夾，多款沙拉醬自己選。

飲料有咖啡、豆漿、軟性飲料、各種類茶包。

在入口處有牛奶麥片也別錯過。

夾好喜歡吃的餐點廳，也可在戶外座位區放鬆優雅用餐。

日月潭大淶閣飯店｜免費自行車租借

住日月潭大淶閣飯店很棒的就是有免費自行車租借，怕太累我們決定借一台飯店自行車，另一台租飯店特約合作自行車店的雙人電動自行車，累了可以互換。

大家最喜歡的路線是從水社碼頭到向山遊客中心，單趟20鐘，來回大約40分鐘。

一路美景~美到令人心曠神怡，看這向山落羽松，是不是好像來到國外。

前面不遠就是向山遊客中心，可停好車進來拍照逛商店吃點東西。

別忘了叉路能再騎到向山懸臂式觀景台，叉路看指標往「向山觀景台」就對了。

因為一路停下來拍拍停停，實在太好拍了！！差點來不及在2小時內還車，後來緹爸和緹緹先快速騎電動自行車回去還，我是飯店借的車可以慢慢踩回去。

回程還有時間沖個澡，若有時間也可先辦退房再搭船遊湖，日月潭大淶閣飯店是一次能完成騎自行車遊湖與日月潭船遊湖的絕佳住宿，尤其適合帶長輩親子同樂，過年出遊快來日月潭大淶閣飯店玩！！

日月潭大淶閣飯店

連結：官網｜FB｜IG｜線上訂房

地址：南投縣魚池鄉中山路101號(Google地圖)

電話：04-9285-6688

進房/退房時間：15:00後/12:00前

停車資訊：附近免費停車場與特約停車場/中興停車場

(飯店大門前有服務人員，先把車開至飯店前臨停車位下行李後，人員會告知停車位置)

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