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> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 江浙年菜配紅酒，保證大人小孩都很愛～超貼心四星級飯店，商務、旅遊、家庭旅遊必住 | 【新北 中和區】瓏山林台北中和飯店

江浙年菜配紅酒，保證大人小孩都很愛～超貼心四星級飯店，商務、旅遊、家庭旅遊必住 | 【新北 中和區】瓏山林台北中和飯店

2024-01-28 01:21:20 安妮 Anny 人氣：100
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窩客好文

安妮 Anny

發表篇數：550篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：瓏山林台北中和飯店
phone02-22229999
place新北市中和區中正路631號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
5.00
交通便利
4.00
CP值
4.50
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新北 中和區 瓏山林台北中和飯店 住宿 .jpeg

趁這次剛好朋友要上來台北，因此便在中和找了間飯店，想說晚上敘敘舊

瓏山林已有超過20年的經典中和飯店，是高水準的四星飯店

但沒有傳統飯店的陳舊感，整體住宿仍保持舒適、乾淨，服務貼心到位

甚至有許多一般飯店沒有關注到的細節，堪稱商務客、家庭旅遊都很愛來的四星飯店

 

 

瓏山林台北中和飯店 環境

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踏入飯店，便會有人員親切接待～整體是大面積淺木質調、昏黃燈光，很有溫馨感

一樓餐廳「國際酒吧」，提供多樣性餐飲服務，大家都能來預訂內用或外帶無國界料理

如果是開車來的住房旅客，可詢問櫃台，若飯店停車場停滿，可停在附近停車場，瓏山林會全額支付停車費！

 

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我自己很喜歡他們一個設計，就是每層樓電梯房都會設置迎賓區

有時候是糖果、有時候是水果，初衷是為了奔波的商務旅客

長期出門在外，飲食上容易不均衡，工作外出或回來時，能順手拿起一旁水果直接享受

假日親子家庭旅客一多，便會換成糖果，設想周到的設計

 

 

豪華四人房

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這次房間在十樓，空間很寬敞、採光滿不錯的

 

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最讓我驚豔的是瓏山林飯店每間都有浴缸!!!!!讓每位到訪的人，都能好好享受晚上的時光

 

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他們也是政府審查通過環保旅店，不主動提供一次性的備品

真的需要的房客，可在一樓櫃台索取牙膏、牙刷、牙線棒等，每房限領一次

 

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基本水、咖啡、茶包都會附在房間中

 

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瓏山林讓我覺得最暖心的部分是設備，不只備有移動式暖氣，還有熨斗、燙衣板、雨傘等

貼心的為各種類型的旅客設想好，這可不是每間飯店都會有的～

 

 

行政主管套房

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除了我們這次入住的四人房，也帶大家來一次瓏山林Room Tour

行政主管套房是許多新人的首選～偌大一房一廳的格局，還有自己的置衣空間

不是一個衣物櫃，而是一小間置衣間😂

 

 

豪華客房、三人房、無障礙設施房

 

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再來是精緻雙人客房，可選擇雙床或一大床～

 

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很特別的是有三人房！三人閨蜜、夫妻帶一個小孩也有房間選擇！

 

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瓏山林是我體驗過，設備貼心又齊全的飯店之一

無障礙設施房也十分貼心的精心設計，無論面對怎樣的客人，都能讓他們擁有最舒適、賓至如歸的晚上

 

 

健身房、三溫暖、育嬰空間

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4樓有健身空間、三溫暖及育嬰室～三溫暖在健身房中，男女分開

若有想體驗三溫暖的女性，要先到一樓櫃檯拿鑰匙喔～

 

 

瓏山林台北中和飯店 早餐

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先介紹一下他們的早餐方案，用餐時間為7-10點，是以半自助式取餐，在飯店二樓的紅餐廳

 

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每人點選一份主餐拼盤，其餘都在自助區自取

自助區有沙拉、飲品、麵包區，另外我很愛他們有中式清粥、台式滷肉飯選擇

 

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美式早餐有培根、提供各式蛋類選擇，調味不會太重、青菜清脆爽口

 

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香料雞肉口袋餅十分特別，將口袋餅打開、雞肉放入再大口咬下，一定要點這具特色的主廚特餐

 

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墨西哥牛肉脆餅帶有點辣度，配上脆脆的餅、酸甜的醬，早餐吃這道很開胃～

 

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我自己很愛班尼迪克蛋，咬下去的鬆軟麵包、蛋香和特製的荷蘭醬，是清爽的選擇

 

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除鹹食外，還有焦糖蘋果法國吐司！鬆軟香甜、不會過於甜膩～

 

 

瓏山林台北中和飯店 5-12人年菜內用

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不只住宿早餐很好吃，另外要推薦他們這次的年菜組合～

許多人來瓏山林，就是衝著他們家的江浙菜色，傳統烹調手法帶入現代菜色

可選擇內用或是外帶，像我們這次內用，瓏山林會幫你們佈置好一個圓桌

鋪上紅布、準備餐具，非常有過年的聚餐氛圍

 

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內用會贈送果汁無限暢飲，若預訂時付清當日餐費全額，立刻招待紅酒一瓶

邊吃江浙年菜、邊喝紅酒，超級爽快的～

 

 

金瓏賀春六味碟-紹興醉雞捲、蔥㸆香魚、XO醬拌蜇絲、干煸小魚四季豆、黃金泡菜、梅汁南瓜

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開胃六樣小菜都十分清爽，我很喜歡帶有紹興酒酒香、肉質紮實保有軟嫩的紹興醉雞捲

蔥㸆香魚是經典的江浙小菜，香魚已酥至化骨、酸甜帶鹹香，非常好吃

當你吃到梅汁南瓜會有點驚訝，沒想到口感居然是脆脆的！酸甜脆口十分開胃

 

 

珍寶海皇醬爆雙鮮

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這道是我們都很喜歡的，以海鮮乾貨煨醬汁，鹹香氣息的尾韻摻雜一點點辣度

裡頭有甘甜的蜜豆、彩椒、蝦仁以及蘭花蚌，不僅彈牙又有清脆的時蔬，非常好吃

 

 

福氣蒜香河粉珍珠鮑

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絕對不能錯過他們的蒜香河粉珍珠鮑!!!!!濃郁蒜泥醬、鮮美的九孔鮑交融在一起

下方的河粉吸足湯汁精華，每口都很讓人上癮

 

 

新春碧綠紅麴嫩子排

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一看到排骨都會讓我猶豫一下，因為我很怕乾柴的肉質

但每個人都吃一口後，立刻大讚他的嫩度、爆汁肉質和香醇風味

 

 

迎春青醬龍虎斑

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經典的江浙菜採用紙包手法，在蒸製過程中將醬汁、龍虎斑的鮮美香氣都包裹其中

擁有魚的鮮美、富有彈性，配上爽口青醬，更加誘出海鮮的鮮甜

 

 

幸福鰻魚櫻花蝦米糕

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台式米糕幾乎是桌商必備的傳統菜色之一，粒粒分明、每粒都很有嚼感

搭著鰻魚的油脂香、爆炒的櫻花香脆脆口感，豐富層次會一口接著一口！

 

 

豐年蟹粉瑤柱燴時蔬

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當吃過大魚大肉，是該來點清爽的菜色！乍看之下是簡單的一道娃娃菜，但其實有超豐富的細節，上方是切絲的日本干貝及鴻禧菇，裡頭搭蟹肉、魚肉、鹹蛋黃及紅蘿蔔調製的蟹粉

自然香甜的味道、很能吃到娃娃菜原有的甜度及海鮮香氣

 

 

黑蒜蟲草燉金雞

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將一大顆偌大的雲林黑蒜放進一同熬煮，濃郁飽滿、醇厚鮮美的湯汁

雞肉已經煮到非常軟嫩，幾乎是輕咬便骨肉分離

 

 

主廚特製歐風甜點、寶島四季鮮果盤

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最後還有歐風的點心、水果！

 

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瓏山林貼心的服務及設備讓人印象深刻！雖是經營20多年的傳統飯店

卻沒有陳舊感，反而更加體現他們設想周到的細節

他們特色的江浙年菜，絕對是大人小孩都會喜歡的菜色，今年年菜，來點江浙團圓菜、配上一瓶紅酒吧！

 

 

瓏山林台北中和飯店(粉專/官網)

地址：新北市中和區中正路631號

電話：02 2222 9999

文章標籤

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