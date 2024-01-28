一府,二鹿,三艋舺,相信不少人都聽過.

一府二鹿三艋舺，或做一府二鹿三艋為一句台灣閩南語諺語，描述清治臺灣自19世紀後期開始奠定臺北為清治臺灣經濟中心和政治中心地位的開墾史。一府為臺灣府城（今台南市中西區與安平區），二鹿為鹿港（今彰化縣鹿港鎮），三艋舺則為今台北市萬華區。

以上資料摘錄自維基百科

鹿港,其實來過不少次.

可能多數的人客也和我一樣,來到鹿港就是單純的逛逛老街,買買伴手禮,吃吃在地傳統美食.

這次再訪鹿港,除了吃了肉包和麵線糊之外,也安排來到一些比較不樣的地方.

首先,就是老街裡的半邊井.

半邊井位於台灣彰化縣鹿港鎮，「三槐挺秀」的王家宅院內。特色是井的一邊在住家圍牆內，另一邊在牆外。舊時只有富人有錢能鑿井取水，因此鹿港富人將井鑿在靠近家中圍牆旁，一半位於圍牆內，給家人取用；另一半則位於圍牆外，讓路人或窮人能夠取水。在其他地方，也有鑿在兩家的中間共用的半邊井，目前自來水發達，幾乎所有的半邊井都封閉不使用。

以上資料摘錄自維基百科

我大概有留意一下,會注意到這個半邊井的人客,多半是學生和家長比較多.

也許是因為課本裡有教,所以看到半邊井時,會停下腳步,然後和我一樣拍照留念.

這間店蠻有名的,日式的裝潢很吸睛.

在老街的對面,大有街口有一張導覽圖.

簡單的標示出很多重要的景點,人客們可以留意一下各景點的位置.

九曲巷

我聽過很多次,但是今天是第一次來.

九曲巷乃指臺灣彰化縣鹿港鎮第一市場內彎曲多折的巷道，其範圍自泉州街起，經新宮口、王爺宮前、九間厝、瑤林街、低厝仔、暗街仔、六路頭（即今金盛巷），另一頭則分至美市街、杉行街、龍山寺。因為「九」為最大之陽數，也含有多數之意，且巷內彎折多曲，故以「九曲巷」稱之，現今為該鎮著名的景點。

除了前述金盛巷外，九曲巷亦泛指鹿港鎮主要幹道之後彎折狹隘的小巷弄，具有下列功能：

1.防風:鹿港地區過了中秋後常颳起俗謂「九降風」的東北季風，彎曲的巷道可讓風勢減弱。

2.防盜:巷道彎曲且岔路多，可分散盜賊兵力，令其無法直衝而來，形成易守難攻的局勢。

3.避邪:有一說鬼只走直線，故居曲巷內可避邪。

以上資料摘錄自維基百科

其實我在看一些Youtube頻道時,特別是號稱彰化之子的某位男藝人,他其實有來介紹鹿港很多次.

所以我對鹿港,就開始變得很想多走走,多看看.

但是,我也覺得來到鹿港旅遊時,如果有一位專業的導覽員陪同,那就更好了.

走在鹿港的這些老街裡,可以多留一下週圍的紅磚建築及地板.

十宜樓

嘉慶年間陳克勤自中國來臺經商，於鹿港創辦「慶昌」，成為廈郊最大的商行。慶昌全盛時期自慶昌意樓（中山路121號）至慶昌十宜樓（中山路149號）皆為昔時陳家的產業。

十宜樓又稱「跑馬樓」位於鹿港金盛巷內，是廈郊商行慶昌陳家的宅第。十宜樓前方昔時五福大街（中山路147號、149號），為二坎二進一院的建築格局，第一進房舍內有一座樓井，做為通風採光之用。

十宜樓意指「琴、棋、詩、酒、畫、花、月、博、煙、茶」，鹿港竹枝詞曾提及：「九曲巷中風不到，十宜樓上士閒吟」，說明十宜樓為昔日詩人墨客聚會的地方。

十宜樓旁有一座槍樓，是早年巷道的防禦工事。槍櫃的牆面設有三個槍孔及二個瞭望口，可以居高俯視街道的動靜，有助於防禦海盜土匪。十宜樓的後門並設有兩道門扇，木門上包覆鐵皮，層層的防護，以確保居家安全。

槍櫃的下方，可見一排陶甕，為早年釀酒或醃漬醬菜的盛皿，其空甕即可砌成甕牆，具美觀及通風的功能。目前十宜樓的建築格局仍保存完整，民國92年（西元2003年）經登錄為歷史建築。

以上資料摘錄自國家文化資產網

對我來說,十宜樓真的很陌生.

如果不上網多查點資料,真的就是路過也錯過.

慶昌意樓

意樓是鹿港慶昌古厝的一處閣樓，閣樓旁還有一棵楊桃樹，據說居住於閣樓中的女子為尹娘，其丈夫為求功名，在新婚不久後便前往赴試，並在閣樓旁種植楊桃樹，囑咐尹娘：「見樹如見人，吾試畢即返」，只是這一赴試便音訊全無，尹娘仍在閣樓裡等待遲遲未歸的丈夫，最後抑鬱而終。故事中尹娘倚窗等待的窗戶為圓形，象徵著圓滿的意思，木窗紋路則由代表「福」的葫蘆以及「錢財」的古錢組成，相當具有典雅的氣息。

以上資料摘錄自玩全台灣旅遊網

巷子裡的那棵樹,就是楊桃樹.

還是那句老話,除非有導覽員或是事前做好功課,不然看到慶昌意樓,就只能單純從建築物外觀去猜測,這應該是有錢人家的房子.

在慶昌意樓旁邊的這棟建築,真的有很強烈的對比.

這間是一家蔬食餐廳,也是彰化第二家,鹿港第一家的清真認證蔬食餐廳.

鹿港有清真認證蔬食餐廳???

這意味的是,鹿港有穆斯林的朋友或是後代???

從閩南移民來的郭姓家族，歷史考証確是阿拉伯人的後代，據載，鹿港在雍正三年(1725年)間還保有清真寺一座及供禮拜沐浴的一口水井，由郭姓宗親會管理，隨著後代子孫信仰的改變，該清真寺已變身成為「保安宮」。但鹿港郭姓宗親之間，仍保留祭祖時不用豬肉，服喪期間不食豬肉的習俗，是唯一可見受伊斯蘭文化影響的習俗。

據歷史記載，阿拉伯（或波斯）裔伊本庫斯德廣貢亦在元朝任官，到泉州監督糧食運送時遇到兵變，因而滯留下來，其子孫漢化後姓「郭」，隱居惠安一帶，形成白奇郭姓家族。這些穆斯林的部份後裔日後也輾轉遷徙到台灣及馬來西亞一帶。宗族廟指某一姓氏、族人為其崇信的神明而建的廟，如郭姓的保安宮。

以上資料摘錄自維基百科

真的是長知識了,從來沒想過鹿港會有穆斯林的後代!!!

摸乳巷

這個景點,還真的有不少人客前來.

摸奶巷，又稱摸乳巷、摸鳥巷、摸蛋巷，是指一條位於臺灣彰化縣鹿港鎮菜園里菜園路38號與40號間的長巷，位於鹿港市區的西南端。

清朝時期，摸奶巷原為居民排放汙水至舊港溝的水溝，於日治時期才將其水溝加設紅磚與水溝蓋，漸而形成現今的通道。

名字來歷有三個說法:

說法一:

男女在巷內反方向相遇，由於巷道極為狹小，雙方必須側身才能通過，因為女方胸部突出，當男女交錯而過時，男方很容易會碰觸到女方的胸部，但君子會盡量避免，故名「君子巷」，但對女方來說則是「護胸巷」，而一般人則戲稱之為「摸奶巷」。

說法二:

日治時代，此巷為菜園里之頂菜園與廈菜園的前後居民經常走的捷徑，常因經過此巷會觸碰到對方胸部，因此戲稱此巷為摸奶巷。

說法三:

古時人們有重男輕女的觀念，大多希望能夠生子，日有所思、夜有所夢，摸奶巷道狹長，有如夜夢般冗長，於是稱為「夢麟巷」（夢麟巷另一由來：古時人們均夢想喜獲麟兒，故將此巷取為夢麟巷），又因「夢麟巷」與「摸奶巷」台語諧音聽起來相像，時間一久便稱為「摸奶巷」。

由於當今性別平等主義者及女性主義者之信仰因素，摸奶巷一詞被部份女權人士認為「有歧視女性及物化女性之嫌」。因此，其部份人士認為，將巷名更名為二尺巷或一線天較文雅。

以上資料摘錄自維基百科

以上,提供給各位人參考.

鹿港還有很多景點,真的要好好的逛完,可能要花上不少時間.

但是,認真的逛完鹿港,會有滿滿的收穫.

文章標籤