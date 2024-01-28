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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北市特有咖啡之旅：漫遊咖啡廳和電車咖啡的獨一無二之美

台北市特有咖啡之旅：漫遊咖啡廳和電車咖啡的獨一無二之美

2024-01-28 16:01:15 饅頭弟 人氣：117
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窩客好文

饅頭弟

發表篇數：2091篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 士林區

造訪商家：Orange看電車咖啡館
phone02-2888-1220
place台北市士林區文林路302號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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人來人往的大馬上，居然有一間鬧中取靜的咖啡廳

這家咖啡廳真的很有趣，有著獨特的風格，在這裡，你不僅可以品味到美味的咖啡，還能夠感受到與眾不同的氛圍

一邊喝著咖啡，一邊看著捷運從面前經過，真的是別有一番風味

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左手邊是香氣濃郁的抹茶，右手邊是清新的水果茶，讓你的味蕾能夠享受到不同的滋味

 抹茶的濃郁苦甜往往能帶給人一種濃烈的舌尖饗宴，那深綠的色澤和獨特的香氣，彷彿讓人感受到一種靜謐和沈思

 而水果茶則是一杯清新的選擇，彩色的水果浸泡在茶中

彷彿是一幅色彩繽紛的畫面，喝上一口，果香在口中綻放，讓人感到清爽宜人

看電車咖啡 Orange Cafe

電話：02 2888 1220

地址：台北市士林區文林路302

營業時間：11:30~21:30(週一至週五)11:30~22:00(週五)

10:30~22:00(週六)10:30~21:30(週日)

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肉醬焗烤千層麵，簡直是口感的一場饗宴

每一片千層麵，在吸收了肉醬和白醬的美味湯汁後，每一層都充滿了那讓人垂涎欲滴的滋味

絞肉的鮮嫩口感和番茄醬的濃郁風味，彷彿在口中編織出一幅極富畫面感的美味風景

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蜂蜜水果鬆餅，實在是我生活中的美味小確幸啊

每每咬下去，鬆餅的輕柔口感就像是在和舌尖溫馨對話，彷彿是味蕾上的一場柔情告白

而當鬆餅沾上蜂蜜優格時，整個口感真是令人讚嘆不已

蜂蜜的甜蜜和鬆餅的柔順，就像是口中奏鳴的音符，舞動著美好的旋律，令人感到一陣陣的幸福

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電車咖啡的3樓規劃成抽菸區

坐在那裡，一邊看著窗外的風景，一邊品味著咖啡，實在是一種舒適自在的感覺

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2樓的環境採光超好，而且座位還多，真是讓人心動

在這裡，你可以享受明亮的自然光，讓整個空間更顯溫馨舒適

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電車咖啡真的是絕佳的咖啡空間，而對於喜歡充分享受室外風景的人來說

坐在窗邊，感受陽光灑在身上，一邊欣賞著外面的景色，一邊品味美味的咖啡，絕對是一種極緻的享受

整個空間似乎營造出一種愜意的氛圍，讓人可以忘卻煩擾，專心沉浸在美好的時刻中

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