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【台北士林區美食】Chiz UP 美式濃郁起司蛋糕xBaby起司蛋糕：老奶奶焦糖蘋果餡起司 ║起司蛋糕推薦、台北甜點

2024-01-28 17:31:28 芬恩Finn 人氣：102
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窩客好文

芬恩Finn

發表篇數：586篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Chiz UP 美式濃郁起司蛋糕
phone0985-753664
place台北市中山區
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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【台北士林區美食】Chiz UP 美式濃郁起司蛋糕xBaby

【Chiz UP 美式濃郁起司蛋糕】

HELLO PEOPLE 【台北士林區美食】Chiz UP 美式濃郁起司蛋糕xBaby I'M FINN

Chiz UP是一個不陌生、很常看到別人分享的起司蛋糕品牌

我認識他就是因為他網路爆紅、超人氣的特色日曆蛋糕啦~

但我這次沒有特製專屬日期，

單純想要嘗鮮而已XD

【台北士林區美食】Chiz UP 美式濃郁起司蛋糕xBaby

 

Chiz UP 美式濃郁起司蛋糕有三種大小尺寸與價格（價格差異根據口味不同）：

◍正方形（5-10人份）700元~850元

◍Baby蛋糕（1-2人份）320元~350元

◍起司杯杯（個人獨享）150元（想要試試多種口味的話蠻推薦的選擇）

這次入手的是Baby蛋糕，跟一般長條型蛋糕相比

真的蠻迷你可愛的XD

【台北士林區美食】Chiz UP 美式濃郁起司蛋糕xBaby

 

【台北士林區美食】Chiz UP 美式濃郁起司蛋糕xBaby

 

Chiz UP 美式濃郁起司蛋糕保存方式-

◍常溫不超過2小時

◍冷藏4天

◍冷凍14天

【台北士林區美食】Chiz UP 美式濃郁起司蛋糕xBaby

 

根據不同的保存方式，就有不同的口感體驗啦~

想要感受冰棒般的凍感，冷凍取出後直接享用、

冷凍拿出、冷藏退冰3小時的話屬於冰淇淋口感

想要享受起司蛋糕最經典的綿密口感的話，最推薦冷藏保存、拿出來直接享用的版本

【台北士林區美食】Chiz UP 美式濃郁起司蛋糕xBaby

 

Baby起司蛋糕：老奶奶焦糖蘋果餡起司 $350元

Chiz UP口味變化很多樣，除了經典款的招牌黃金起司 

還有常見的巧克力、抹茶和藍莓等，

比較特殊口味的常態銷售品還有提拉米蘇、太妃糖和焦糖蘋果餡

季節口味像是冬天必吃的草莓系列也有的~

一陣這個也想吃、那個也想試的猶豫後，

最後選了老奶奶焦糖蘋果餡起司

【台北士林區美食】Chiz UP 美式濃郁起司蛋糕xBaby

 

乳酪蛋糕質地細緻、口感很綿密~

在嘴裡化開的時候綿綿~滑滑，醇厚的奶香很可以；

切成丁的蘋果果肉給的大方，每一口都吃的到的誠意十足

果肉軟而不爛、清甜果香帶點酸，跟起司搭在一起好喜歡

【台北士林區美食】Chiz UP 美式濃郁起司蛋糕xBaby

 

【台北士林區美食】Chiz UP 美式濃郁起司蛋糕xBaby

 

奶香濃郁、滿滿果粒加上香脆餅乾底

老奶奶焦糖蘋果餡起司

是我會想要再回購的推薦！

 

Enjoy Life【台北士林區美食】Chiz UP 美式濃郁起司蛋糕xBaby

 

 

📍Chiz UP 美式濃郁起司蛋糕

🏠地址：台北市士林區承德路四段80巷27號

🚉捷運淡水信義線【劍潭】站

☎️電話：0985 753 664

🕘營業時間：13:00~18:00（周六周日公休）

文章標籤

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