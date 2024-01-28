很喜歡北海道的湯咖哩湯頭...在台中市有家全素的湯咖哩,就和朋友們一起來吃~

很幸運來吃的這天沒有排隊,但店內也幾乎坐滿了

『福屋湯咖哩』離審計新村、國美館很近,自己覺得從勤美誠品散步過來也不遠

唯一不便的是...店外屬巷弄不好停車,可要先鄰近找找車位再走路過來

來用餐的這天是下雨天,台中剛是轉冷的日子,店員很親切的問我要不要先進店內等候友人到來...

雖然此次是來吃湯咖哩,但店家的割包也是人氣美食之一!!

店內空間溫馨舒適但座位不多...目前無提供訂位,用餐要直接到店哦~

餐點Menu

用餐好像是一人畫一張Menu

※內用低消$200、用餐時間80分、無服務費、無外帶或打包服務

有提供餐點圖片,可以看看餐點的真實樣貌~

依照step劃單很清楚明瞭

Step 1. 選擇湯底

Step 2. 選擇主餐

Step 3. 選擇辣度

Step 4. 選擇飯量

綜合炸野菜 $250、漢堡排 $100、飯量150g

斯里蘭卡 $280、唐揚雞 $50 、飯量150g

漢堡排 $100

漢堡排是Step 2加$100元,漢堡排超厚的!!

因為是友人點的,所以不知道口感,但一定很好吃~

唐揚雞 $50

唐揚雞在Step 2加$50元,飯食都是薑黃飯

和友人的一放在一起之後,才發現碗餐的蔬食雖大同小異

但可能因為我們選的湯頭不同,看到內容還是有些許不一樣

北海道盛產馬鈴薯是湯咖哩裡不能缺少的靈魂食材之一

這帶皮的馬鈴薯好好吃~

蠻讓我訝異的是有筍塊

無酒精少女啤酒 $120

屬白啤,加上燕麥奶蓋,再用小紅莓醬拉花,搭著湯咖哩喝起來很清爽順口~好喝~～

不知道是不是有紅莓醬跟青檸&糖漬桔丁的關係,自己也覺得喝起來有些像芬蘭果汁口感的啤酒

看來全世界能喝酒但不會醉又能暢飲的就屬素食的無酒精啤酒了~

下次來會換喝看看奶油啤酒～

福屋湯咖哩(福屋割包)

FB：https://www.facebook.com/fukuyakakuniman

IG：fukuyacurrykakuniman

【店址】台中市西區民生路380-1號

【TEL】04-2224-0998

【營業時間】週三~日 12:00–15:00, 17:30–20:30 (週一、二休)

※內用低消$200、用餐時間80分、無服務費、無外帶或打包服務