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【台中 拉麵】牛庵-咖喱、別具一格的牛大骨濃湯拉麵除了清燉紅燒還可以有個番茄牛骨濃湯拉麵的新選擇

2024-01-28 21:47:42 Julia Hsu 人氣：102
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窩客好文

Julia Hsu

發表篇數：390篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：牛庵 - 牛骨拉麵、咖哩
place台中市西屯區文心路三段107-16號
作者本次評價：
3.70
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.00
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牛庵-咖喱、牛骨拉麵
區域 台中市西屯區
環境 【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層連結
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菜色 有圖有真相
店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境：

 

【台中 拉麵】牛庵-咖喱、別具一格的牛大骨濃湯拉麵除了清燉紅

【台中 拉麵】牛庵-咖喱、別具一格的牛大骨濃湯拉麵除了清燉紅

菜單：

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電子菜單請按我

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點餐的關鍵就是

請到點餐機排隊點餐，拿到號碼牌後請先作登記。等工作人員叫號入內的時候再把號碼牌給他就完成了

如果你怕要等很久可以掃QR code 觀看，翻桌率還滿高的所以我是覺得用不太到。

PS.如果是外帶，有號碼後請直接進入把單號給工作人員喔

菜色

【台中 拉麵】牛庵-咖喱、別具一格的牛大骨濃湯拉麵除了清燉紅

拉麵多半都搭配高腳椅，可以看到備料的狀況，牛庵最吸眼球的就是他在切牛叉燒.....流口水中

【台中 拉麵】牛庵-咖喱、別具一格的牛大骨濃湯拉麵除了清燉紅

雖然是遠遠拍一張。但這個粉紅的色澤跟外圍炭燒的顏色，我給10分！滿分不能再多

【台中 拉麵】牛庵-咖喱、別具一格的牛大骨濃湯拉麵除了清燉紅

經典的番茄牛骨，這款的話我第一次看到覺得不錯，後面因為同事再問推薦好吃牛肉我第一個就想到這家

【台中 拉麵】牛庵-咖喱、別具一格的牛大骨濃湯拉麵除了清燉紅

肯瓊和牛香料咖哩飯，有漂亮的水波蛋+好吃的牛肉叉燒。用一種非常西式的方式吃著非常日式搭配的牛肉咖哩

白飯很好吃~牛肉鮮嫩~咖哩香氣濃郁但不會太辣，朋友也是光盤致敬，不想吃拉麵這款選項也不錯！

【台中 拉麵】牛庵-咖喱、別具一格的牛大骨濃湯拉麵除了清燉紅

意外之喜，咖哩飯還有附湯喔！

【台中 拉麵】牛庵-咖喱、別具一格的牛大骨濃湯拉麵除了清燉紅

我的主食：旗魚牛骨白湯拉麵，我第一眼看他真的覺得很像法式冷湯，吃起來的味道不推，因為我覺得旗魚豚骨沒有那麼搭。

【台中 拉麵】牛庵-咖喱、別具一格的牛大骨濃湯拉麵除了清燉紅

有一種海陸雙拼的幸運感，限定口味同時擁有了粉嫩的牛肉還有旗魚炙燒搭蘋果吃，這個味道不錯特別在拉麵店吃算很新奇

【台中 拉麵】牛庵-咖喱、別具一格的牛大骨濃湯拉麵除了清燉紅

加點糖心蛋一顆，口感Cream我覺得可能是今天的口味偏西式所以沒特別搭！

【台中 拉麵】牛庵-咖喱、別具一格的牛大骨濃湯拉麵除了清燉紅

唐揚雞$120

【台中 拉麵】牛庵-咖喱、別具一格的牛大骨濃湯拉麵除了清燉紅

唐揚雞塊有推，因為吃起來很Juicy 又不會太油膩

【台中 拉麵】牛庵-咖喱、別具一格的牛大骨濃湯拉麵除了清燉紅

第二次來我就選了番茄牛骨濃湯拉麵$290

【台中 拉麵】牛庵-咖喱、別具一格的牛大骨濃湯拉麵除了清燉紅

麵條略軟一點，偏細麵派系。麵與湯的沾粘很完美！呼嚕呼嚕就幹掉一大碗的那種！

【台中 拉麵】牛庵-咖喱、別具一格的牛大骨濃湯拉麵除了清燉紅

牛肉沾上淡淡的番茄味，也是很不錯！厚薄適中也很容易入口。

【台中 拉麵】牛庵-咖喱、別具一格的牛大骨濃湯拉麵除了清燉紅

湯頭是很滑順的，味道濃郁但很好入口我覺得這個番茄湯我有甲意

 

牛庵-咖喱、牛骨拉麵

推薦 指數：4顆星

推薦原因： 台式有紅燒、清燉牛肉麵，現在還能有牛骨湯拉麵的選項。與豚骨一樣濃郁但多重口感的拉麵！番茄口感酸甜女生會喜歡，咖哩香氣濃郁搭上肯瓊和牛，吃麵吃飯都很完美別具一格的牛骨拉麵

營業時間：週一~週日11:30~21:00（定休：無，不定休請關注店家官網)

FB：https://www.facebook.com/curry.mo.ann

官網：https://www.instagram.com/curry.mo.ann/

網路訂位：https://linktr.ee/curry.mo.ann

PS.網路訂位很方便, 每個時段兩位(位置不多，不過翻桌率高)

電話：X

地址：407台中市西屯區文心路三段107-16號


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拉麵 牛庵 牛庵-咖喱、牛骨拉麵，可現場 無電話 捷運美食 台中捷運 文心櫻花站美食 牛骨湯
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