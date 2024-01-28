牛庵-咖喱、牛骨拉麵 區域 台中市西屯區 環境 連結 菜單 連結 菜色 有圖有真相 店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境：

菜單：

電子菜單請按我

點餐的關鍵就是

請到點餐機排隊點餐，拿到號碼牌後請先作登記。等工作人員叫號入內的時候再把號碼牌給他就完成了

如果你怕要等很久可以掃QR code 觀看，翻桌率還滿高的所以我是覺得用不太到。

PS.如果是外帶，有號碼後請直接進入把單號給工作人員喔

菜色 ：

拉麵多半都搭配高腳椅，可以看到備料的狀況，牛庵最吸眼球的就是他在切牛叉燒.....流口水中

雖然是遠遠拍一張。但這個粉紅的色澤跟外圍炭燒的顏色，我給10分！滿分不能再多

經典的番茄牛骨，這款的話我第一次看到覺得不錯，後面因為同事再問推薦好吃牛肉我第一個就想到這家

肯瓊和牛香料咖哩飯，有漂亮的水波蛋+好吃的牛肉叉燒。用一種非常西式的方式吃著非常日式搭配的牛肉咖哩

白飯很好吃~牛肉鮮嫩~咖哩香氣濃郁但不會太辣，朋友也是光盤致敬，不想吃拉麵這款選項也不錯！

意外之喜，咖哩飯還有附湯喔！

我的主食：旗魚牛骨白湯拉麵，我第一眼看他真的覺得很像法式冷湯，吃起來的味道不推，因為我覺得旗魚豚骨沒有那麼搭。

有一種海陸雙拼的幸運感，限定口味同時擁有了粉嫩的牛肉還有旗魚炙燒搭蘋果吃，這個味道不錯特別在拉麵店吃算很新奇

加點糖心蛋一顆，口感Cream我覺得可能是今天的口味偏西式所以沒特別搭！

唐揚雞$120

唐揚雞塊有推，因為吃起來很Juicy 又不會太油膩

第二次來我就選了番茄牛骨濃湯拉麵$290

麵條略軟一點，偏細麵派系。麵與湯的沾粘很完美！呼嚕呼嚕就幹掉一大碗的那種！

牛肉沾上淡淡的番茄味，也是很不錯！厚薄適中也很容易入口。

湯頭是很滑順的，味道濃郁但很好入口我覺得這個番茄湯我有甲意

推薦 指數：4顆星

推薦原因： 台式有紅燒、清燉牛肉麵，現在還能有牛骨湯拉麵的選項。與豚骨一樣濃郁但多重口感的拉麵！番茄口感酸甜女生會喜歡，咖哩香氣濃郁搭上肯瓊和牛，吃麵吃飯都很完美別具一格的牛骨拉麵

營業時間：週一~週日11:30~21:00（定休：無，不定休請關注店家官網)

FB： https://www.facebook.com/curry.mo.ann

官網： https://www.instagram.com/curry.mo.ann/

網路訂位： https://linktr.ee/curry.mo.ann

PS.網路訂位很方便, 每個時段兩位(位置不多，不過翻桌率高)

電話：X

地址：407台中市西屯區文心路三段107-16號



檢視較大的地圖



文章標籤