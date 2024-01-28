小巷陸伍巴斯克乳酪蛋糕｜不靠顏值憑實力。好吃到會上癮｜台中甜點工作室｜東區外帶宅配甜點

小巷陸伍｜不靠顏值憑實力。好吃到會上癮

憑實力說話的巴斯克乳酪蛋糕，是近年來甜點界的寵兒。

提起台中的巴斯克乳酪蛋糕推薦，小巷陸伍肯定榜上有名，為台中穩穩好評的巴斯克乳酪蛋糕專門店！

外貌恣意奔放且色呈焦褐，看似平凡卻有著繾綣焦香，介於重乳酪與輕乳酪之間的醇滑口感令人為之著迷，搭配上減醣配方，輕盈還不減滋味～在許多人的心底，總有個位子留給這枚好吃到會上癮的醜蛋糕！

小巷陸伍｜店家環境

以宅配和面交起家的小巷陸伍，耕耘數年，不只累積一票鍾愛粉，默默也建立起自己的門面了，

將住宅庭院巧手改造成童話小南歐，熱情紅磚牆連結木色、白窗與蔥綠植栽，將南法鄉村的爛漫氛圍自在抒寫，這取貨點值得點讚！

小巷陸伍嚴選食材原料，搭上減醣配方，入口輕盈卻不減美味，

不只乳酪控大愛，連長輩們也比出大拇指說愛。台中好吃巴斯克蛋糕底加～

小巷陸伍｜菜單MENU

▎訂購需知：冷藏保存5天｜冷凍保存30天

▎請參考享用説明，讓愛隨時保持在最佳狀態

▎MENU：點我

(取自 小巷陸伍 官方)

小巷陸伍｜蛋糕介紹

✿ 迷你巴斯克禮盒-6入｜＄270

➤ 招牌原味｜英式伯爵茶｜靜岡抹茶

➤ 減醣配方

➤ 單盒270｜2盒優惠500

開盒後，即見6顆叫人萌心大發的迷你巴斯克俏皮招手，這可愛圓萌的小身軀，看著會觸動內心的療癒開關！

除了單選口味，也可一次將招牌原味、伯爵茶與靜岡抹茶等3種口味齊收服，

還在苦惱如何下手的話，迷你巴斯克禮盒是最佳解。

✿ 招牌原味-6吋｜＄500

➤ 減醣配方

除了圓萌的迷你巴斯克，扛起招牌的6吋蛋糕肯定不能錯過，初次購買的朋朋，請直取經典原味吧！

小巷陸伍以減醣為出發點，原料輕盈卻能美味依舊，蛋糕體瀰漫著醇郁布蕾香，咀嚼蛋香豐盈有著顯著焦甜氣息，微酸的奶油乳酪令蛋糕增添了幾分明亮，輕柔細緻的潤滑口感，結合如雪般的化口度，原味控的米，n訪依舊愛。

✿ 英式伯爵茶-6吋｜＄500

➤ 減醣配方

乳酪的醇濃和優雅茶香交融於口，伯爵的茶葉顆粒除了提升顏值還能疊加茶香，

蘭姆酒的醇厚香氣蘊藏其中，令巴斯克添上了幾分力度，茶藝愛好者，請帶走這枚吧。

✿ 靜岡抹茶-6吋｜＄500

➤ 減醣配方

假如有一抹綠能長存心中，那只能是抹茶了吧，褐黑外皮內，喜藏著鮮明綠意，

豐厚茶香如海浪拍打般接連襲來，與乳酪結合出深邃與細膩，降低甜度的減醣配方更能提出抹茶的盈爽，苦澀過了，慢慢就會回甘在心頭。

小巷陸伍｜店家資訊

小巷陸伍 ALLEY_65 巴斯克乳酪蛋糕專賣店

評分： / 5

/ 5 地址：401016台灣台中市東區東信街65號( 地圖 )

電話：0922 292 875

營業時間

星期一: 休息,



星期二: 11:00 – 17:00,



星期三: 11:00 – 17:00,



星期四: 11:00 – 17:00,



星期五: 11:00 – 17:00,



星期六: 11:00 – 17:00,



星期日: 11:00 – 17:00

星期一: 休息, 星期二: 11:00 – 17:00, 星期三: 11:00 – 17:00, 星期四: 11:00 – 17:00, 星期五: 11:00 – 17:00, 星期六: 11:00 – 17:00, 星期日: 11:00 – 17:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

▎Instagram｜Facebook

┺ 購買方式：面交｜宅配訂購

小巷陸伍｜店家地圖