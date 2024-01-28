首屆「新營波光節」2024年1月27日於台南新營天鵝湖公園，點亮「光之眼」華麗登場，「新營波光節」以「波光圈」為策展概念，結合天鵝湖的自然生態與新營的在地文化，融合天鵝光雕投影，九件光影作品繽紛多彩、溫馨浪漫，串連農曆新年、情人節、元宵節三大佳節，日夜精彩一直到3月3日，其中「光之語」與「願之羽翼」可以互動，更是不可錯過。



2024新營波光節—天鵝湖燈區

活動地點：新營天鵝湖公園 (台南市新營區中正路556-1號)

展出日期：1月27日至3月3日

亮燈時間：每日17：30~23：00



天鵝湖公園位於台南市新營區埤寮里，以新營區唯一的天然湖泊「埤寮埤」為中心所形成的公園，園區內全身雪白色的天鵝噴水池是天鵝湖的地標之一。



光感曼波



位於湖中，寬達十五公尺的「光之眼」作品，大眼睛在水波間神采變換流轉、緩緩眨動。



藝術家黃文淵的創作「荷蒔」，以荷花、荷葉為發想，如湖畔荷花點綴湖面，讓民眾穿梭其中如魚兒悠游荷葉下，享受光影相遇的相繫引動。



光之隧道



原住民藝術家安聖惠 (峨冷‧魯魯安)，透過她微觀天鵝游湖的漣漪，創作呈現觸動湖間的那抹幽靜，隨著微風、樹梢流竄過那個片刻，在音律、光影變化的瞬間，讓大家從心底感受不同的「此時。此刻」。



「光之語」縷縷光纖如雨絲般落下，風吹擺動璀璨繽紛，如入夢境。



手撫輕撥，巧笑倩兮，伊人在水一方。



新營在地的新銳藝術團隊「作日製作」，以動態機構創作出作品「凹」，作品模擬波浪的推移變化、於夜間配合 LED 控制，展現多元的燈光、機械動態文本，由緩和的波動狀態，推演至激揚的動作變化。



拱橋上的「繞巡」是由藝術家廖育萱、台灣燈藝文化發展協會與法國電音藝術家狄文斯跨界合作的作品，取台南為「千廟之城」的概念創作橋面上的廟宇建築輪廓，並邀請法國電音藝術家狄文斯採集在地聲響，結合電音媒材，全新創作濃郁台南味的新曲。



漣心光



藝術家白睿騰的「浮生」以天鵝湖溼地生態中的生物多樣性為靈感，運用機械動力使光影動態呈現漸變，以抽象幾何大型藝術裝置呈現渺小生命的浮動，讓觀賞者走進其中能靜心體會生命中多彩波動與律動光圈。



位於湖心亭橋的藝術家廖育萱作品「願之羽翼」有互動裝置，一定不可錯過要前往。



站在「願之羽翼」前方拍照點，輕輕擺動雙臂，「願之羽翼」會依手臂擺動節奏變換光影顏色。



「虛實光漾」多彩光影持續變換，像極五個瞳孔放大片隱形眼鏡，光影變成綠色，一旁的小朋友說是奇異果。



有別於過往的摺紙小提燈，「新營波光節」獨家設計限量400顆「幾米月亮造型充氣燈籠」，PVC 材質的充氣提燈，搭配 LED 燈泡及掛繩，只要稍加吹氣即可成形，造型十分吸睛可愛。



2024新營波光節—天鵝湖燈區，交通：搭乘台鐵至新營站，搭乘大臺南公車黃6線、黃6-1線農村樂活公車 (假日行駛) 或天鵝湖燈節例假日接駁車 (往返新營火車站及天鵝湖公園，除夕當日不行駛)。



「2024 幾米 Singing 臺南 — 團圓‧微光 The Moon Forgets」戶外藝術裝置展

地點：新營文化中心廣場 (台南市新營區中正路23號)

日期：2023年1月20日至3月24日



新營文化中心戶外廣場重現繪本《月亮忘記了》經典場景的藝術裝置，高6米、3米及2.5米的3顆超級月亮，透過作品傳達溫暖，點亮觀賞者的心靈，也為蛻變中的文化城市帶來一處想像。



2024新營波光節 FB 專頁，搜尋：新營波光節。

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