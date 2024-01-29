桃園刷醬炸物晚餐宵夜推薦【大三元鹹酥雞】營業到凌晨2點半/鹹甜食炸物品項近70種。現炸雞排有厚度(傳統/脆皮)任您選!涮嘴鹹酥蝦猴一口蟹、沾醬臭豆腐薯條、香酥脆~卡滋雞皮必點

這家隱身在桃園中正路旁(慈文路)巷弄內開快2年炸物店。

若不是看到桃園美食社團網友推薦! 我們根本不會發現呀!

(鹹甜)炸物品項加起來近70種(持續增加中...)竟然還有漁港才買的到的炸一口蟹、炸蝦猴、泰國軟殼蝦等...比較少見的海味炸物

大三元鹹酥雞

電話: 0917-448-095

營業時間:1700~02:30 (休星期日)若有其它公休日會另公告

農曆春節:2/8~2/13 店休

地址: 桃園市桃園區慈文路129號

粉絲頁: 大三元鹹酥雞

店扛棒(招牌)畫了一隻可愛小雞(雞排、鹹酥雞、蒜香雞軟骨)都是大三元招牌肉肉炸物

買了幾次好奇心地問老闆娘: 為何取這店名？

闆娘: 她與閨蜜都愛吃炸物平常沒事喜歡摸兩圈(打牌時常叫炸物外送)一個愛吃脆皮雞排、一個喜歡傳統雞排沾裹乾粉油炸口感。後來決定合開炸物店(兩種粉衣雞排全都賣)店名來自彼此嗜好之靈感取名『大三元』

店名真有趣! 大三元~胡啦!

食材醃料與販售品項她們兩人花超過半年時間才敲板定案!

店裡賣的也是她們自己喜歡吃的炸物美食

有刷醬與九層塔+蒜片椒鹽風味；滿足不同客群之喜好

想買什麼吃？不是讓客人自夾(劃單後~店家會夾取)

後疫情"食"代(櫃子)有一層透明罩，免擔心飛沫傳染(乾淨又衛生)

每次來買我都是先看看餐台上(實品)再劃點餐單(點餐)

食材新鮮與否？騙不了我這每天至少煮兩餐煮婦

大三元炸物品項真的超多且都很新鮮

蔬菜、菇類選擇也不少

若您喜歡吃甜食？這兒也有近10種炸物甜點可點喔!

每月公休日 目前大都休星期日居多

若臨時店休或休息多日，都會在牆上的白板及大三元 粉專公告

難得找到桃園營業到凌晨2點半炸物店, 對夜貓子的我們而言~半夜邪惡宵夜美食又多一家啦!

懶得出門! Uber Eats或foodpanda外送點起來

雖然隱身在中正路旁(慈文路)巷弄內(生意不錯捏)

我們第一次購買時就是參考(下圖)銷售排行榜~點餐

牆上貼了超多特色炸物之介紹

可讓沒點吃過客人，直接從DM介紹裡知道是否符合自己的享食口味喜好(這種圖文說明~我喜歡)

夜市、漁港賣的現炸泰國(軟殼蝦)這兒也有賣！整隻從頭到尾連殼都可吃

我對(炸鮮奶)比較感興趣! 點了一份嚐鮮趣!

點餐方式: 自己拿(點餐單)劃單後再走入店內在(櫃台點餐)付款、候餐

大三元鹹酥雞MENU

2024-1月拍攝，避免日後菜單內容或價格更新(僅供參考)請以您購買當日，現場菜單為準

(注意)小叮嚀: 您若想打電話訂餐請撥打0917-448095。常有客人google店家電話時沒仔細看(結果) 打到大溪(三元外賣鹹酥雞)訂餐啦! 到店取餐時怎麼找都找不到他的訂單，後來才知道『打錯店家 、訂錯店』

這情況~三天兩頭就會出現一次so需注意唷!

MENU裡『黃底商品』會加九層塔與蒜片。『橘底商品』會刷獨門蒜蓉醬。若您(不需要)這些配料或刷醬、點餐結帳時記得『先告知』

消費集點可兌換100元餐食

消費 滿100元(可集一點)集滿10點可折抵100元消費

集點卡 (不能)合併使用

集點卡( 有效期 )逾期作廢需重新集點

消費 未帶集點卡 (當日打烊前)可以回店 補蓋 ，逾時不候

認卡不認人，遺失不補發

今年新增『快一點線上點餐』

加入LINE好友即可線上點餐再到店取餐即可(省下人多時現場候餐的時間)

餐台上『炸物』分門別類的一格格擺放(看起來整齊乾淨又衛生)

菇類與時蔬很新鮮(鮮度就像當天市場採買的現貨)

雞屁股、雞心、雞胗、雞脖子(串物)也處理的相當乾淨

疑~架上怎麼放兩盤『鹹酥雞？』仔細看其實那兩盤不一樣喔!

一盤是無骨鹹酥雞另一盤是雞軟骨

無骨鹹酥雞 外觀看起來很像今天現炸熟度約8分熟？感覺很嫩口，不會像某些炸物店的鹹酥雞是使用前一天就炸好的雞肉；還沒回鍋炸就乾巴巴

(下次)我若有買鹹酥雞吃再補相片進來食記內

大三元賣的蒜香雞軟骨含肉量多。

聽店家說: 很多喜歡吃略帶脆脆軟骨雞肉口感客人會買這個當小酌下酒肉食

每次去漁港買海鮮、逛熟食區大仁哥會買海味炸物解饞嘴

在桃園的炸物店很少看到賣『酥炸一口蟹、酥炸蝦猴』等等買一份回家吃

蔥肉串、蔥多多

候餐與闆娘聊天時得知今年(2024)4月~大三元即將滿兩週年

推算一下(不就是)疫情時期開幕的？

當時很多店家遇疫情經營不下去！她們選在那個時候開店且能撐過疫情(生意穩定)真的很厲害。

(食材新鮮、品質好、服務親切)客人回購率自然高

(我們也是買吃過又來回購)

賣到凌晨2點多炸物點(不多呀)口味又挺合我們的喜好

我喜歡大三元炸物『炸好出鍋後』不會急著灑佐料包裝

會先放在架子上瀝油一下下再灑粉or刷醬(炸物買回家吃)不會有油膩感!

今天晚餐買了(中正路) 平價滷肉飯、炒麵吃( 食記參考點我 ) 一份炒麵對食量大~大仁哥而言可能8點就會喊肚子餓!

順路來(大三元)買了一些炸物當晚餐配菜與餐後甜點

吃炒麵又啃一片雞排，我不信您還會餓!

脆皮雞排 $85元

size很大片(重量大約有7兩半左右)

趁熱現吃最好吃!! 可吃到肉汁

買好騎回家經過半小時、無法吃到剛炸好的揪C感!但...雞排肉質依然嫩口、不會柴

有厚度!! 最厚的地方~比10元厚

炸粉酥脆、肉醃的非常入味

炸台南大扁、雞皮、深海花枝燒 有加蒜片與九層塔提香

炸雞皮 $40元

平常買炸物我們比較少買炸雞皮吃

因為曾在某攤買到超油炸雞皮(愈吃愈油膩)就再也沒買過，剛剛看客人和闆娘聊到(每次來買)家人指定雞皮必點。

好奇寶寶(我)就跟著點了一份嚐鮮

菜單內有附蒜片之炸物店家(給蒜給的很大方) 蒜片給很多

這兒的炸雞皮 不是切小塊雞皮片

每片雞皮都好大一片、炸的相當酥脆(有一種在吃餅乾的錯覺)灑上椒鹽粉搭配炸九層塔香氣、卡滋卡滋很涮嘴

雞皮炸的很乾，吃在嘴裡不會有爆油感!

真的是讓人會想再回購的下酒炸物

深海花枝燒 $60元/份 外酥內Q配蒜片好好吃

深海花枝燒是(下圖) 厚厚花枝肉身厚切長條狀。客人點餐後再『切厚片』油炸(口感外酥內Q)與(下圖)深海魷魚(魷魚鬚)口感不一樣! 魷魚略帶嚼勁! 花枝燒較軟Q

大三元台南大扁 和別家相比特別酥脆 $20元/份

我買過別家(大扁)回家後受潮變濕又油又不酥

反觀大三元(炸功)真的棒棒! 不油不膩『外酥內Q』吃的到濃郁魚漿香氣

玉米筍、四季豆 $45+$35元

炸好會淋店家特調蒜蓉醬 鹹甜度嘟嘟好、順口蒜蓉油膏香

玉米筍與四季豆會爆汁

香蔥棒 2支$30元 炸好瀝完油闆娘會幫剪成好入口size

灑椒鹽粉香蔥棒!! 很像在吃捲成棒狀蔥抓餅味道!

口感外酥內Q、很耐吃(蔥香味十足)

脆皮麻糬 $50元/份 口味: 煉乳、巧克力(擇1)

這是熱銷排行榜內(甜點炸物) 跟著排行榜推薦選了煉乳口味

煉乳淋超多 買回家吃仍保有外酥內Q感

甜而不膩! 炸麻吉外層滿滿煉乳香是甜點控大人小孩都會凍未條(喜歡)的甜食

臭豆腐薯條

這是我們回台中逛大夜市時常看到排長長人龍的排隊炸物

(這兒竟然有賣)而且還是排行第1名熱賣商品

臭豆腐厚切偽裝成薯條、聞起來臭吃起來香

好康報報: Google評論就送您一份臭豆腐薯條嚐鮮!!

第一次看到店家好康送活動(不強迫客人)一定要給5星評論，而是希望客人買吃後(真心喜歡)才寫真實評論推薦、不盲目洗評論(不為贈品說謊話)要真的買吃過覺得喜歡再推薦就好! 所以初訪時我並沒有為了送臭豆腐薯條而給評(等下次來買再評論換美食)

google 400多則評論高達4.6星(厲害捏)

臭豆腐薯條 $50元/份 沾醬: 蜂蜜芥末、泰式甜辣(2選1)

厚切長條臭豆腐薯條 外層有沾乾粉油炸

(外酥內嫩)吃在嘴裡有一股炸臭豆腐味(聞起來臭、吃起來香)此時突然好想配泡菜

沾佐泰式甜辣醬 微甜微酸辣挺涮嘴der

哥不愛泰式甜辣醬味蕾

沾醬可以加價(單買) 每包20元 。我有加購一包蜂蜜芥末醬給他沾佐

蜂蜜芥末(美式佐醬)與臭豆腐薯條很搭

買吃到好吃炸物會忍不住的再回訪(宵夜美食)

看到蝦猴就會想起彰化鹿港老街

每次去逛鹿港老街看到海產炸物攤

店家吆喝著好吃現炸蝦猴都會受不了誘惑點一份

小時候和姨婆到伸港海邊摸蛤仔時看過專門抓野生蝦猴漁民挖洞灌蝦猴有趣畫面!新鮮蝦猴裹粉炸酥酥灑胡椒鹽真的很好吃

鹽酥蝦猴 $70元/份

鮮酥香+辣更涮嘴 宵夜小酌下酒海味

炸茄子 $35元

小時候不敢吃茄子，總覺得它不好吃

自從高中時期餐飲科(中餐實習課)做了一道好吃包肉餡炸物料理(酥炸茄餅)後立馬對茄子改觀!

大三元炸茄子沒包餡炸好灑椒鹽(粉衣)酥脆/外酥內軟)您家中若有蕃茄醬、沾著吃很對味喔!

蔥肉串 $40元 蔥肉捲對我而言~魅力無限

看到包超多蔥段肉捲，我會忍不住的點一串嚐鮮

豬里肌肉片捲包蔥段油炸後再刷店家特調蒜蓉醬(我有加辣)

里肌肉帶嚼勁、咀嚼時蔥段會爆汁

有淋蒜蓉醬炸物 小紫推薦: 蘿蔔糕、雞蛋豆腐、豆皮

雞蛋豆腐 $35元/份

炸好淋醬(蒜蓉油膏)與滑嫩帶著蛋香(雞蛋豆腐)很合拍(鹹甜適中)

豆皮 $20元/份 我都稱炸豆包。

炸酥酥淋醬，若現吃(外酥內Q)

買回家經過大約40分鐘(豆皮)悶在紙盒內、早已被蒜蓉醬給浸濕。吸附醬汁的炸豆皮口感易外好吃(QQ的很揪C)吃在嘴裡會爆醬

蘿蔔糕 $25元/份

在大三元(買菜頭粿) 炸好會淋蒜蓉醬。如果您喜歡炸好只灑胡椒的單純味；點餐(結帳時)記得先告知；否則一律刷醬喔!

菜頭粿表層微酥、加醬金厚呷! 份量多

女生看到有甜食炸物，真的會情不自禁的又點吃

雙色地瓜球 $35元/8顆

紫地瓜球包黃地瓜餡。黃地瓜球包紫地瓜餡

最讓我驚艷的還是這家炸物(不會吃油)買回家的地瓜球(乾爽)沒有油膩感。吃起來QQ地~嘴裡滿是地瓜香

炸鮮奶 $45元/4個

這夜市人氣甜點我們逛夜市時買吃過! 現在不用專程跑夜市，在大三元即可買到漁港、夜市、老街許多炸物小吃(很方便)

香濃奶凍沾裹日式炸粉(麵包粉) 外皮香酥脆、內餡熱吃軟嫩、冷吃微Q、甜度不會太甜

看牆上海報(大三元)夏天不定時販售鹹水雞、水晶油雞與每日現燙青菜

消費鹹水雞系列滿200元還加送筍片捏!

(等夏天)若熱到沒胃口、我再來買『鹹水雞』當配飯菜分享

大三元的酥炸蝦猴酥香新鮮~搭九層塔及蒜片好吃

下次回訪我要改買無骨鹹酥雞、吃看看它人氣排行第2名魅力從何而來？

大三元鹹酥雞(店址)位在桃園中正路往藝文特區方向(右轉)慈文路、騎進慈文路約200M不用一分鐘即可看到右手邊的(大三元)

店對面是萊爾富(很好找)

不想到店候餐! 可以先線上點餐、再到店自取!

::繼續閱讀::

​更多小紫吃喝玩樂美味食與遊記

追蹤小紫IG ​https://www.instagram.com/duck303088/

小紫吃喝玩樂粉專: https://www.facebook.com/wen303088

​更多『桃園區美食』吃吃喝喝

更多『桃園旅遊景點』趴趴go

​更多桃園『中壢內壢區美食』吃吃喝喝

​更多桃園『 南崁蘆竹區美食 』吃吃喝喝​

更多桃園『 八德區美食 』吃吃喝喝

​更多桃園『 龜山區美食 』吃吃喝喝

更多桃園 『 大溪區美食 』吃吃喝喝

​更多桃園北橫『復興區美食』吃吃喝喝

​ 更多桃園『龍潭平鎮區美食』吃吃喝喝

​更多桃園『楊梅新屋區美食』吃吃喝喝

​更多桃園『觀音大園區美食』吃吃喝喝

抽獎~抽好吃蛋糕/16種口味可宅配【蓁古早味現烤蛋糕中壢店】新口味"燻香乳酪蛋糕/金瓜起司蛋糕"口感細緻濕潤綿密帶著起司香/彌月蛋糕(蓁古早味蛋糕MENU)

桃園伴手禮/料理調味百搭萬能醬【逸小鍋麻辣醬】蒸煮料理/烤肉沾醬/麻辣鍋底/炒飯炒麵/沾醬/拌麵/炒菜風味提升(一匙提香)

桃園滷味推薦/中正路夜市美食【易牙三杯炒滷味】先滷再炒三杯很涮嘴/打卡送肉/消費送集點卡(集滿折100元)桃園宵夜美食/營業到凌晨1點(Uber eats外送)

桃園中正路串燒烤肉【虎烈串霸】寵物友善居酒燒烤店/開到凌晨3點附設KTV包廂/無障礙內用環境/下班聚會宵夜!可內用or外帶

桃園藝文特區美食/MU Curry．暮【暮咖哩】咖哩專賣店&餐酒館。不收服務費/內用免費加咖哩醬/咖哩定食可外帶與外送

桃園咖啡廳/藝文特區美食【成真咖啡桃園中正店】好吃草莓圓舞曲舒芙蕾！用餐不限時/不收服務費/附插座咖啡館/可包區

桃園中正路美食/24小時營業【好口味魷魚羹】滷肉飯/炒米粉/炒麵必點！黑皮乾麵/麵疙瘩/水餃/湯品/小菜~古早味美食(食記菜單)uber eats外送

桃園排隊美食/好吃壽司老店【老賊壽司店】近40種平價現做壽司、花壽司、手捲/茶碗蒸/味噌湯好便宜!外帶食記+MENU

桃園熱甜湯/冬至湯圓推薦【星大王甜品專賣店】爆餡綜合圓紅豆湯/不結凍綜合燒仙草/黑糖薑汁芋圓；滿額有外送服務(生芋圓地瓜圓專賣店)食記+MENU)

桃園藝文特區麵食咖啡館。醇香手炒沙茶醬拌麵【潮月沙茶匠私房麵室．珈琲煎焙】古早味獅子頭白菜滷/自烘咖啡豆專賣店(食記菜單)

每個人對炸物美食口味喜好不盡相同。食記心得僅供參考 ， 營業時間、餐食實際內容成份售價、優惠資訊請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫食記嗎？幫 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按個讚+追蹤；您的按是支持我繼續寫文的動力!一起趴趴走找尋下一站美食、景點go