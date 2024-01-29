連續四年榮獲 網路聲量第一的 肉多多火鍋，台灣火鍋第一品牌

很棒的是平日中午來用餐可以享用3.5小時，自助吧免費暢飲

吃飯吃火鍋不用太忙碌，尤其對家庭客群相當的友善

讓爸媽可以輕鬆用餐，聚餐、家庭聚會來 肉多多火鍋就對了

從中午營業到凌晨1:30，宵夜場也是很熱鬧

從2/1起每日宵夜用餐時間從90分鐘延長至180分鐘！

服務業下班肚子餓，也能吃到熱呼呼的美味鍋物

肉多多火鍋-高雄大順店

位置：高雄市三民區大順二路775號2樓

電話： 07 556 8600

營業時間：

週一~週五 11:30~15:30、17:30~01:30

週六 週日 11:30~01:30

粉絲團：Facebook

看到招牌就馬上知道是肉多多火鍋，全省都有分店

很棒的是大順店就在高雄輕軌旁，可以鼎山街 C27 下車，步行大概3～5分鐘

口碑聲量排名連鎖火鍋，肉多多連續四年都榮獲第一名

這次跟家人來肉多多火鍋-高雄大順店，也是高雄輕軌捷運美食

搭輕軌也可以輕鬆用餐唷~~~聚餐真的很便利大推薦!

平日中午可以吃3.5小時，吃完正餐還可以喘氣休息，順便吃個下午茶的概念

很多上班族、公司聚餐都會選擇平常日來用餐

限定平日中午，可以用餐3.5小時，可以很優雅的享用

套餐最便宜349元起，平日中午來用餐，CP值超高平價火鍋推薦

相當於吃完中午又吃過下午茶，可以用餐到15:30

肉多多火鍋每人平均客單價大概500元就可以搞定

想到火鍋吃到飽，就會來肉多多火鍋

自助吧很歡樂，高達70多種以上的鍋物料、蔬菜、飲料、冰淇淋、麵食等等食材

全新肉多多也升級，不僅兌換不完的肉肉

還有40多種的無限放題蔬菜、鍋物料美食

還有貼心提供素食者也可以享用的鍋物料

蔬菜鍋物料自助吧也升級，樣式更多

有看到獨特的黃色鍋物料，詢問之下才知道是基隆特產蛋腸

很特別也市面上少有，不用跑去基隆也能吃到

新推出的鱈魚丸、九層塔燒、甜芋粿等等配料，超過40多種可以挑選

點完肉肉、海鮮，就可以痛快地吃自助吧，無限放題

而且還有好吃的虱目魚滑，我個人超愛

九層塔燒

冬粉、王子麵、關廟日曬麵、意麵，麵食類很多樣式

醬料區都會蓋上蓋子，保持新鮮度、也覺得更加衛生

最近有多了新的醬料鹽麴薑麻雞汁、獨門海皇醬

大推獨門海皇醬，帶有蝦子與香辣滋味，很唰嘴~~~深得我的愛!

素食者還有香辣冬菇醬可取用

黃金粹魯、白飯、豬油

經典的石頭火鍋都會現場爆香，臨場感超好，整個香氣瀰漫

來肉多多火鍋吃飯不用太過於忙碌，都會有服務人員周邊服務加湯唷!這點讓我超喜歡

用餐還有很多超值贈送，像是入會禮、當月壽星送肉肉、集點還可以兌換

爆香招牌石頭湯

很懷舊古早味，帶有甜味香氣

味道不會過於死鹹，剛剛好，涮肉、熬煮菜都很夠味，不死鹹唷!

湯底內還有高達70g的肉肉下去爆香，都會留給民眾享用

私房酸菜湯

如果你也喜歡吃酸菜魚，一定要點私房酸菜湯

比刁民酸菜魚好吃的私房湯頭，夠酸、夠麻、夠香

重點湯頭不油膩，連湯都可以吃

像我都會熬煮肉品、蔬菜，直接感受酸菜湯頭香氣，不沾醬!更健康

酸度會讓唾液直流，湯頭帶甘甜酸度很順口

一點都不油膩唷！

桌上都會有裝專用盤子可以裝蔬菜、鍋物料，吃多少拿取多少

肉多多火鍋用料都很大器，吃到飽就是要大方~鴨血也很大塊!

濕式熟成霜降牛

肉肉盤最經典的就是肉多多火鍋，以前聚餐大家都說要吃肉多多的大盤肉

牛肉味道格外香濃，喜歡吃牛肉的很推薦必點

活力梅花豬

無腥味的活力梅花豬，像我老公不吃牛就會點豬肉

不僅可以點肉肉，還有入會禮、當月壽星肉肉，真的是肉肉領不完啊!

生日蛋糕乙份 培根豬肉

加入樂多多會員APP，當月壽星就會收到「肉蛋糕兌換券」

當月壽星用餐直接兌換乙份，每年都可以兌換「肉蛋糕」喔~

非常大氣也很有儀式感，而且當月壽星就送!!不用一定要當天唷~~~

肉肉盤最霸氣的肉多多火鍋

像我們家庭聚會都會點不同肉品、湯頭，來分享吃

濕式熟成霜降牛，牛肉建議7~8秒鐘即可

肉品會吸附湯頭的精華香氣，石頭鍋最多人點，很古早味

牛肉香濃夠味帶有咀嚼層次口感，越吃越香

愛上這款獨門海皇醬，帶有蝦醬的香濃滋味與層次辣度

不嗆辣，一整個讓肉品、蔬菜都很提味，超級開胃

活力梅花豬

豬肉好吃不柴，小孩也說好吃

兌換禮:福氣魚

消費就可以集點，集點就可以兌換各式美食

5點、10點、15點都可以兌換不同品項，可以打開樂多多APP查看與兌換

新鮮烏鯉魚片

烏鯉魚片整個引出酸菜香氣，尾韻會有麻度

帶出青花椒香氣讓我很愛，魚片嫩中帶有Q度，新鮮好吃

九層塔味道很香，軟Q好吃

手工虱目魚漿大推，熬煮後整個吸付湯頭精華香氣

軟嫩口感帶出虱目魚鮮味

入會禮 無骨鮮雞腿乙份

下載樂多多集團APP，就可以馬上兌換入會禮(梅花豬、鮮雞腿，2擇1)

每次來聚餐都可以不同人加入會員，就可以免費領肉肉阿！！肉肉痛快吃就在肉多多火鍋～

都會有隨桌的加湯服務，不用奔跑自己加湯

剛好用餐位置在靠近窗戶，還可以看到高雄輕軌通過

不要忘了還有霜淇淋、冰淇淋

不僅有甜桶餅乾，還有很多配料好歡樂

五彩巧克力米、雷根堂、巧克力脆迪酥、五彩球、寒天水晶球，搭配出自己喜歡的口味

泰國明果冰淇淋是我的愛，每次都要吃榴槤口味！

也有小貼心的服務，像是漱口水、噴香香的熊寶貝、棉花棒等等

你看吧！！！平常日 12：00～15：30

用餐高達3.5小時，有夠大心～挑戰全台火鍋用餐時間最長的店家！

肉多多火鍋-高雄大順店

位置：高雄市三民區大順二路775號2樓

電話： 07 556 8600

營業時間：

週一~週五 11:30~15:30、17:30~01:30

週六 週日 11:30~01:30

粉絲團：Facebook

肉多多官網:https://www.twrododo.com/ 可查詢分店位置