很多朋友推薦這間好吃的台式火鍋，經典台式湯頭很多市面上少有的

狂一鍋是台式火鍋，鍋物都是日治、台灣在地文化演進出來的，用新面貌與火鍋形式呈現

高雄唯一的狂一鍋就在 台鋁，靠近成功路上

高雄輕軌美食推薦來吃台味 狂一鍋-台式火鍋第一品牌

經典的功夫排骨酥、燒酒烏骨雞蛤蠣湯(一整罐米酒)、客家鹹湯圓、霸氣魷魚螺肉蒜、生炒花枝等湯頭

充滿台式經典風味，都能在狂一鍋選到喜歡特色湯頭

與台式名廚黃景龍主廚聯手合作，主打台式經典鍋物

平日中午用餐時間高達180分，讓我們這種帶孩子的家庭客很滿意阿

可以更優雅舒適的用餐，重點還有自助吧可自取，真的很超值的狂一鍋 台式鍋物

狂一鍋 高雄台鋁店

位置：高雄市前鎮區忠勤路8號 (輕軌 C7 軟體園區)

電話： 07 536 8749

用餐時間：平日午餐180分鐘

平日午餐、每日宵夜限定餐點299元起，功夫排骨酥、藥膳大雞腿、爆炒蒜頭蛤蠣雞鍋

營業時間：

週一~週五 11:30~15:00、17:30~00:00

週六、週日11:30~~00:00

IG：https://www.instagram.com/twfondueretro

粉絲團：Facebook

用餐亦可折抵停車費用，搭乘輕軌抵達 軟體園區步行只要3~5分鐘

位置比較低調，用餐時段人潮也是相當多

充滿台式經典風味的狂一鍋，果然深受高雄朋友喜歡

平日午餐限定價、每日宵夜限定價

功夫排骨鍋 299元、藥膳大雞腿鍋 329元、爆炒蒜頭蛤蠣雞鍋 369元

帶有新潮台式風格的用餐環境，平均一人消費只要4~500元左右

功夫排骨酥、客家鹹湯圓真的很獨門，是與台式名廚黃景龍主廚聯手合作的湯頭

第一次來推薦必吃必點

台式風味就是要很重口味，湯頭都可以依據人喜好來做調整唷!

桌上也都貼心備有水，可以稀釋

內用都可以無限加湯，桌上都會有熬煮好的高湯可添加

狂一鍋湯頭鹹香都能自己決定，太棒了~

獨創台灣小吃美食，搭配名廚黃景龍主廚獨門湯頭

讓我覺得很特別的有客家鹹湯圓鍋、霸氣魷魚螺肉蒜鍋、沙茶土雞鍋鍋

都是一般市面上少有，很像在熱炒店會出現的台式小吃美食

點完鍋物、肉品或者海鮮，就可以自行搭配蔬菜盤

飲料、霜淇淋也都是自助式，吃飽飯後不要忘了吃冰

高達30款的鍋物料、季節性蔬菜，絕對都可以夾到自己喜歡吃的菜色

還有好吃的虱目魚丸，食材用料都挺新鮮的

喜歡吃火鍋料就多拿一點，像我超愛大量的蔬菜，來狂一鍋吃都覺得很超值

吃多少拿多少，都是自助取用，不要浪費唷~

虱目魚丸好吃推薦，熬煮完會帶軟Q口感，引出虱目魚香甜滋味

高雄台式經典美食，很推薦這間 狂一鍋，朋友吃過好幾次一直推薦我來用餐

經典湯頭超過數十種，每一款都很獨門有特色，每次來都能點不同台式風味鍋底來用餐

豆皮、金針菇、秀珍菇

醬料黃金比例推薦，和風醬兩匙、沙茶醬兩匙

可以搭配辣椒醬，很夠味不嗆辣

醬料真的也很台味，非常像台式石頭火鍋沾醬吃法

吃火鍋少不了台式沙茶醬唷!

很多長輩都是喜歡吃白飯，有白飯絕對加分

底下抽屜打開來還有鍋燒意麵、刀削麵、王子麵、米粉

最愛刀削麵，是關廟日曬刀削麵，自行取用

很多經典台式鍋物都會有桌邊服務，像是我們點這款冬季最熱門的燒酒烏骨雞蛤蠣鍋

可以看到現場烹飪，感受麻油香氣瀰漫、還有熊熊火焰，整個場子都熱了

功夫排骨酥鍋

招牌人氣功夫排骨酥鍋，連朋友都推薦我

經典台蔡從酒家菜延伸的招牌湯頭，也是狂一鍋的鎮店之寶

功夫排骨酥鍋每年都可以銷售超過六座的101大樓

功夫排骨酥鍋最重要的靈魂就是排骨酥

一定要釀製入未，搭配高湯下去熬煮釋放出精華香氣

排骨酥到後面會整個軟嫩，入口綿密帶出鹹香滋味，還可以咀嚼到排骨肉

整個湯頭都會太鹹香滋味，熬煮肉品、鍋物料、蔬菜都很夠味，無需沾醬就很好吃

湯頭的濃度都可依據個人喜好做調配，越熬煮越香，湯頭帶鹹香甜味

加上還有我喜歡的香菜，太愛了拉~

排骨整個軟綿了，鹹香味道都滲入湯頭內，排骨保有香甜滋味

很喜歡這種古早味的排骨湯，非常好吃

湯頭都相當有特色，都是真材實料不是使用濃縮粉、不是半成品

功夫排骨酥鍋、魷魚螺肉蒜：日治時期酒家樓館林立，為搭配酒品飲料，出現重鹹下酒的「排骨酥」

為醒酒而產品「魷魚螺肉蒜」湯品

生炒花枝鍋、藥膳湯、燒酒雞：各地廟宇延伸夜市小吃興盛，特色小吃誕生

燒酒烏骨雞蛤蠣鍋

冬天最受歡迎的燒酒烏骨雞蛤蠣鍋，可以看到上菜秀唷!

鐵鍋內有麻油，會先煸炒烏骨雞

釋放出油脂、麻油香，加上老薑的煸炒

桌邊服務讓整個麻油香氣一直飄散出來，又餓又溫暖

燒酒烏骨雞蛤蠣鍋會倒入一整罐的料理米酒，真的是一整罐啊!!!有夠霸氣

加入中藥材，點火燃燒高達2分鐘

熊熊火焰讓整個視覺很震撼、揮發米酒的酒精

最後會加入秘製蛤蠣高湯帶出鮮味

可以依據個人喜好做調配，可以全燒、半燒或者不燒

現場的火焰秀太震撼了，大家都拿手機出來拍

湯頭真的很香醇好喝，帶米酒釀製香氣

烏骨雞帶有酒香，好吃入味

湯頭香醇帶有甘甜滋味，保留米酒香氣

蛤蠣很新鮮飽滿好吃

可以沾上附的胡椒鹽提味

好經典的台式鍋物，有夠台

味道都很香濃，不走淡雅路線唷!!!越敖越香濃

可加入高湯、或者桌上附的水調整濃郁度

功夫排骨酥

不僅有鍋物美食，還配置的台式美食炸物

感覺就像在熱炒店一樣可以大口吃台式炸物美食

很多網友說這道招牌是被火鍋店耽誤的鹹酥雞店美食

幾乎每桌都會點來搭配吃

釀製香氣很古早味，排骨肉很大塊唷!

油炸處理不錯，不油膩，咬下帶有軟嫩與脆度，口感很豐富

整個釀製香氣都湧上來，很唰嘴好吃

板腱牛

喜歡吃牛肉推薦這款濃郁又大塊的板腱牛

油花很細緻

肉品都是現點現切，展開來很大塊

熬煮7~8分熟度即可，還保有油脂

整個吸附湯頭的米酒香氣，保有板腱牛的牛肉香氣

板腱牛跟排骨鍋也很搭

整個引出香甜滋味，不用沾醬直接大口吃板腱牛肉

香濃夠味的牛肉香氣好迷人

很有自家特色的台式火鍋，一定要追 狂一鍋，有夠狂

鳳梨蝦球

經典台菜讓大人小孩都喜歡的鳳梨蝦球，淋上特製調配過的美乃滋

咬下酥脆帶出蝦子的新鮮度，蝦子

海上花(蛤蠣、鯛魚、小白蝦)

吃肉也可以吃海鮮均衡搭配，三款海鮮一次滿足

新鮮度絕對看的到、吃得出來

只要於FB或者IG寫下喜歡狂一鍋的原因，標註狂一鍋官方社群帳號

就可以獲得梅花豬或者軟嫩雞腿 乙份

很大方的無骨雞腿，放入燒酒烏骨雞蛤蠣鍋熬煮很搭，軟嫩好吃

餐廳內也有洗手台可以清潔使用

新台式火鍋第一品牌，連外國人都會特地朝聖唷!!

全台目前有13家分店，高雄唯一一間就在台鋁，趕緊揪起來吃，搭輕軌就可以吃到的美食

狂一鍋 高雄台鋁店

位置：高雄市前鎮區忠勤路8號 (輕軌 C7 軟體園區)

電話： 07 536 8749

用餐時間：平日午餐180分鐘

平日午餐、每日宵夜限定餐點299元起，功夫排骨酥、藥膳大雞腿、爆炒蒜頭蛤蠣雞鍋

營業時間：

週一~週五 11:30~15:00、17:30~00:00

週六、週日11:30~~00:00

IG：https://www.instagram.com/twfondueretro

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