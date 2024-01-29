113. 1. 19 (五) 阿本農場

每年1～2月是櫻花季，網路分享陸續看到各地櫻花綻放

熱愛賞櫻的我也跟著心動，當然也要付諸行動

今年的第一場賞櫻行程獻給南投水里的「阿本農場」

一進入園區就看見滿開的櫻花和油菜花，如詩如畫美極了

「阿本農場」位於南投水里山區，因山路陡峭狹窄無法會車

遊客需在山下的活動中心搭乘接駁車 (入園費用+接駁車每人300元)

車程時間約十幾分鐘，一路陡上、經過無數個轉彎終於抵達園區

新穎的福斯休旅車穩定性足夠，駕駛技術也很好，辛苦你們了

櫻花與油菜花相呼應，共譜這一季最美好的畫面

以這兩種花兒為背景，人人都可以拍出滿意的"照騙"

經典櫻花水池美得令人讚嘆，好天氣可以拍出藍天白雲和自己的倒影

小網美KITTY與櫻花毫無違和感，美美噠

櫻為有你，如此美好

櫻你熱血，不虛此行

黃燦燦的油菜花也很可愛，還吸引很多小蜜蜂來採蜜

園區下層有個新蓋的觀景台，可以遠眺水里風光

我們往觀景台方向前進時，發現團體遊客陸續集合下山，園區也從熱鬧變得安靜

原本有不少遊客在拍照的櫻花小徑，瞬間清場...哇！太開心了

繼續向前走也沒有路人甲乙丙...沒想到能拍到空景照，讓我雀躍不已

偶有櫻花隨風飄落，漫步其中實在太浪漫了

觀景台前方的櫻花也是滿開狀態，搭配壯麗山景非常療癒

櫻花綻放，心花怒放

享受賞櫻拍櫻的樂趣，點點滴滴都是小確幸

框住這一季的美麗，我用心收藏著

粉嫩櫻花百看不厭

園區一隅發現油菜花、九重葛、櫻花同框，色彩繽紛忍不住多看幾眼

這天巧遇同樣來自台北的遊客，她帶著心愛的狗狗來賞櫻

幫她拍照時看著她與狗狗的互動充滿愛，讓我感動不已

愛狗的我們相談甚歡，互留聯絡方式成為朋友，有機會再相約見面

感謝農場主人用心維護園區，戀戀櫻花情...明年見🌸🌸

＜阿本農場＞南投縣水里鄉郡坑村水信路2段60號 (接駁地點)

營業時間7:00～17:00

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