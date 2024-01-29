新竹也有牛肉泡麵了耶！就在東門市場最夯的「小東門。蒸烤鮮飯食」

除了原有的蓋飯、串烤、炸物、炒港式公仔麵及鍋物，在店面旁邊新增了一處空間販售牛肉泡麵~

獨立的用餐空間設有吧檯座位、冷氣，不只可以吃牛肉泡麵，也可以點串烤、炸物搭配，是台味十足的享受

除了牛肉泡麵，還有多種樸實無華加入處女蟳、龍蝦或日本A5和牛的泡麵，月底了預算不足只能吃和牛泡麵了 XD

快跟著小米一起去看看吧。

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👉小東門蒸烤鮮飯食位置及停車方式

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小東門。蒸烤鮮飯食位於東門市埸內，這裡是年青人喜愛來到這裡創業的地方，裡面晚上越來越熱鬧了~

開車朋友可以停府後街及稅捐處停車場。

現在店面一側提供牛肉泡麵，在小東門吃串烤、炸物時可以點牛肉泡麵，或是在獨立空間吃牛肉泡麵也行

👉小東門蒸烤鮮飯食環境介紹

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店內氛圍很有日式風格，在大紅燈籠及流行曲陪襯下很有氣氛，在吃飯時會讓人忍不住想喝兩杯XD

牛肉泡麵有滷白蘿蔔、紅蘿蔔、青江菜等配料，當然還有滷製入味的牛肋條~

晚上吃上一碗奢華的泡麵還挺不錯，而且這是現在台南正夯的美食，大家不妨來嚐看看

食材將泡麵碗塞滿滿的，接著淋上牛肉高湯後，等待一分鐘半就可以享用囉

海鮮口味使用的是昆布高湯。

“感蟹再感蟹”有處女蟳、真正的蟹管肉，愛吃泡麵的朋友不妨來個奢華的享受

👉小東門蒸烤鮮飯食菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

泡麵使用的是統一小時光麵館的泡麵，加10元可以升級麵量較多的阿Q桶麵。

紅燒牛肉泡麵150元，150元的還有昆布海鮮泡麵可以選擇

愛吃泡麵的朋友想要奢華享受的話，還有加入和牛、牛五花和牛肋條的”老鐵666牛逼版”及其他加入高級海鮮的泡麵。

👉小東門蒸烤鮮飯食用餐心得分享

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來開動吧！

小米開玩笑說月底預算不足，只能帶大家來吃泡麵了 XD

(謎之聲:真的是預算不足嗎? 相當樸實無華啊)

紅燒牛肉泡麵(150元)，滿滿的牛肋條愛吃牛肉的朋友一定非常滿足，雖然是紅燒口味但並不辣

牛肋條份量十足，而且口感軟嫩，一口咬下有濃郁的肉甜味，吃過的人一定能感受得到

湯頭使用的是紅燒牛大骨湯，喝起來順口甜美，跟泡麵湯完全不一樣。

統一小時光麵館的泡麵口感挺Q的，吸附牛肉高湯讓人一口接一口吃不停~

用好湯頭泡出的泡麵真的比較好吃喔

老鐵666牛逼版(400元)使用的是日本A5和牛，還有金箔點綴耶，也太奢華了吧

在滿滿的牛五花、牛肋條上加入日本A5和牛，接著用滾燙的大骨高湯將和牛沖泡熟。

悶個一分鐘半後和牛大概5-7分熟，吃起來又嫩又甜哪！

搭配嫩中帶嚼勁的牛五花一起吃，即使和牛吃多了也不膩喔

加上滷製入味的牛肋條，愛吃牛肉的朋友一定要嚐看看。

建議可以加10元升級阿Q桶麵，阿Q桶麵的麵條比較寬，份量也較多，大胃王的朋友一定要吃阿Q桶麵

愛吃海鮮的朋友，還有義大利名師(380元)，有滿滿的蛤蜊、淡菜，真的超補的

蛤蜊、淡菜挺鮮甜的，建議可以沾辣椒醬油一起吃風味會更棒喔！

昆布高湯跟海鮮鮮甜風味結合，清爽又好喝~

感蟹再感蟹!(220元)有超多蛋蛋的處女蟳和真正的蟹管肉，原來吃個泡麵也能如此奢華

蛋蛋很多而且很甜，蟹肉的肉質挺嫩的，愛吃蟹蛋的朋友真的非常滿足

蟹管肉吸附昆布高湯，讓甜味更為明顯，如此奢華的泡麵一定連湯汁都不能浪費 XD

現在不只吃麵線、滷肉飯很浮誇，吃泡麵也很浮誇

蝦弟干貝妹(420元)有日本大干貝、海瓜子和半隻龍蝦。

超大的日本干貝吃起來好脆甜

海瓜子肉質比蛤蠣更嫩了，而且肉甜味更濃郁~

這是有蝦膏的龍蝦耶，其實不小隻喔。

大塊的龍蝦肉吃起來就是很過癮

以上是我們的心得分享，新竹也有超夯的牛肉泡麵了，想要嚐鮮的朋友絕對要來嚐看看

150元的嚐鮮價是很可以接受的，想要吃豪華浮誇的話可以點和牛、龍蝦泡麵，拍照打卡應該會讓很多朋友羨慕喔！

👉小東門蒸烤鮮飯食營業時間地址

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🌟店家資訊: 小東門-蒸烤鮮飯食

🏠地址: 新竹市東區大同路86號 (東門市場1082室)

☎️訂位及外帶訂餐專線： 03-5237883

⏰營業時間：週一至週五 17:00-22:00,週六至週日 10:00-22:00

(無服務費/現金交易/可外帶)

粉絲團： 小東門-蒸烤鮮飯食

※2/9（五）除夕公休

※2/10（六）初一至初六 11:00-14:00,17:00-22:00

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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