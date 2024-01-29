隨著寶寶的年紀增長，活動力越來越強，選擇的尿布品牌、種類也跟著不同， 最有感受的應該還是因為他們的活力增加後，黏貼型尿布穿著時的崩潰感激增，何況翻來翻去的狀況下，真的很難黏好....（嘆氣）

而我自己對於褲型的認識還滿早的，大概從兒子會翻身的時候就開始交替穿著，所以也累積了不少品牌經驗，今天想分享市面上比較常見的四款心得給大家：滿意寶寶極上呵護輕巧褲、妙而舒妙兒褲、好奇小森林好動褲、幫寶適一級幫拉拉褲的評比吧 ♥

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依彈性來說，好換穿且包護佳不怕好動移位的尿布更推薦

大腿貼合狀況，完全影響到寶寶是否外漏

日本製的天然有機棉材質，穿起來更舒適親膚且透氣

彈性好換穿 翻爬好動也不怕

寶寶開始會翻身穿褲型時，當時就很喜歡滿意寶寶極上呵護輕巧褲，因為在包覆性上合身，也可以感覺到寶寶是很舒適的，前前後後我們也收到朋友送的其他品牌，但還是最喜歡滿意寶寶！

當寶寶換穿完尿布的時候，就可以快速的看出尿布是否貼合！

滿意寶寶極上呵護輕巧褲擁有了360°超彈性的腰圍，打破了我們對於褲型紙尿布的印象－“沒有膠帶調整，容易因為寶寶好動後造成鬆脫”，但滿意寶寶穿到下一次替換的時候，基本上都不太會有位移的狀況產生，也因為超彈性腰圍的關係，換穿變得很容易，一拉就穿上、不需要拉拉扯扯的反覆調整消耗寶寶的耐心，也讓寶寶對於穿尿布這件事情沒那麼反感，而且舒適、包起來最不勒，以我兒子算是肚子偏大的寶寶來說是友善的。

妙而舒的部分 ，穿起來腰圍的部分我感覺比較偏鬆一些，整體的服貼度也沒有那麼好，寶寶在爬行或玩耍的時候較容易移位。

好奇寶寶小森林好動褲 的腰圍舒適度也很不錯，以兒子是個小肚子大大的寶寶來說，他穿著3小時候再替換也不見有勒痕，以照片上來說也可以感受得到他的服貼度也算不錯。

幫寶適 的話在腰圍處，以我兒子來說會比較緊一點，所以常常穿到一半會往下掉一些。

雙層腿圍 貼合無縫隙 邊爬邊尿也安心

但尿布穿久了多多少少都有可能會出現小意外，這時候大腿內部的貼合就很重要，滿意寶寶的雙層防漏腿圍可以更好的包覆住，這樣的設計更可以防止寶寶的尿液、或是糞便液出，可以看到照片中圈起來的部分，滿意寶寶內層多了雙層防漏腿圍，相對其他品牌包覆面積更大，且腿圍有彈性不會有勒痕外，也更能阻擋突然的尿便，媽媽可以很放心。

妙而舒與幫寶適的穿著上來說，體驗感受比較接近，在腿圍的內層包覆度對已經便便成形的寶寶比較適合，比較不容易有意外發生。

好奇寶寶小森林好動褲跟滿意寶寶比較起來，外層比較短一些，對於怕外漏的我來說，會覺得有點擔心！

日本製有機棉材質，對寶寶肌膚更好更呵護

以使用到現在一歲三個月來說，滿意寶寶極上呵護輕巧褲可以說是我很喜歡的牌子，雖然每間品牌尿布都說材質柔軟，但寶寶皮膚比較嬌嫩也擔心容易敏感，我會更留意材質，極上呵護從黏貼到輕巧褲都是沒有添加，使用天然有機棉材質，加上整體的吸收力也很好，寶寶使用後尿布表面也不太有回滲潮濕感，寶寶屁屁摸起來還是很乾爽沒有紅屁屁的狀況產生。

第一次使用到滿意寶寶極上呵護輕巧褲的時候是M號褲型紙尿布，當時發現他們做了一個小口袋的設計，在寶寶介於喝母奶與副食品交接期，便便還是比較稀的， 翻身後或躺著時擠壓到就超容易從背後炸屎，這樣的凹槽設計可以更好的將便便接住，能降低後背外漏，不容易因為腰圍貼合不夠而外漏出來，當時我也可以說是逢人就推薦滿意寶寶（笑）

網路上媽媽都說他是NO.1 超級防漏神器，而且在許多通路都可以快速買到，直接在MOMO快速到貨，或是你家樓下藥局都可以買，腰圍很有彈性、一拉就穿上真的是媽媽的福音之外，雙層防漏腿圍真的可以有效的阻擋側漏。

推薦給現在正在尋尋覓覓哪款尿布適合好動寶寶的新手爸媽們 ♥

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