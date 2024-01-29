小皮球香蕉油🍌
一杯獨飲解千愁🍹
小皮烘焙製研所
一間由心出發的複合式烘焙所☺️
靜謐的靈魂空間，
令人一踏入就感到非常舒心放鬆😌
裝潢沒有過多的綴飾，
自然營造出一種空靈感～
很是愜意宜人😊
架上的復古九宮格非常吸睛🤩
裡頭放的是神聖的心靈籤詩🏷️
當下若是心有疑慮，
不妨誠心抽一籤，
讓神明替你解惑解憂😉
現場也有販售各式自製麵包，
由於天然無添加，所以深受大家的青睞
常常一出爐就掃空了👏👏👏
有喜歡的大家不妨可以向店家先預購
避免到現場買不到自己喜歡的品項喔😉
解鎖吐司套餐(任選一吐司餐+靈感特調+神諭詩籤) 980
紅豆奶油生吐司厚片
蓬鬆的生吐司出爐時撲皮而來的香氣～～～
令人不禁口水直流阿🤤
抹上鹹奶油提升層次感，那是一個無法言喻的幸福好滋味～～～
搭配高雄9號紅實紅豆，吃起來不會過於甜膩，很是順口😋
靈感特調
唯你獨享的特調飲品☺️
杯杯都是神明依照每個人每日傳達給祂的氣息，而為你特製出的飲品🤩
不同日子、不同時段、不同人所品出的口味都大不相同且獨一無二～
我今天的這杯靈感特調是特製玫瑰果茶🍹
聞起來會有豐厚的果香及典雅的花香🌷
剛入口會有點酸，而後帶來紅酒的澀感，
但緊接而來的是蘊藏在口中滿滿的甘甜～
有種非常奇妙的口感🤭
這也更是讓我好奇著這份套餐最後的壓軸『神諭詩籤』，會帶給我什麼樣的指示☺️
神諭詩籤
吃完小點、品完茶，後套餐的重頭戲神諭詩籤也要正式登場了🥳🥳🥳
先向神明代言人描述出品茶時，這杯飲品的口感及感受😌
代言人便會將神明要傳達給我們的神諭轉述給我們。
很玄的是～
神明所給我們的開導指示，
竟然完全貼近我們當前所面靈的困惑點😯
接著指引我們該如何去面對🫡
聽完後會讓人茅塞頓開🤩
給了我們一股安定心靈的力量💪
推薦給心中有困頓不知該如何對應才好的你～
與其在家自我矛盾，
不如到小皮烘焙製研所來讓神明指引你為你開出一條光明路吧😉
鮪魚蛋厚片餐 180
使用水煮鮪魚減輕負擔～
配上滑嫩奶香炒蛋，健康營養百分百💯
桔祥茶 250
這壺茶給料實在👏
使用檸檬草、薄荷、黃金桔、甜菊葉、桂花⋯等天然食材去泡製，
喝起來清爽舒心，很是享受☺️
一間置身在鬧市中的靜謐心靈空間～
不用過多的奢華來吸引人，
主打用心來征服大家的心靈與味蕾的店家～
推薦分享給大家❤️
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