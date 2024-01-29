為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 全台獨家‼️‼️‼️喝完靈魂飲品可以替你解千愁的心靈療癒複合式烘焙所 🍞小皮烘培製研所🍞

全台獨家‼️‼️‼️喝完靈魂飲品可以替你解千愁的心靈療癒複合式烘焙所 🍞小皮烘培製研所🍞

2024-01-29 13:09:00 155愛看世界 人氣：106
share
窩客好文

155愛看世界

發表篇數：38篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：小皮烘焙製研所 Pi's Bakery
phone09-05819277
place新竹市東區光復路一段89巷133號133樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

小皮烘焙製研所

小皮球香蕉油🍌

一杯獨飲解千愁🍹

全台獨家~喝完靈魂飲品可以替你解千愁的心靈療癒複合式烘焙所

小皮烘焙製研所

一間由心出發的複合式烘焙所☺️

全台獨家~喝完靈魂飲品可以替你解千愁的心靈療癒複合式烘焙所

靜謐的靈魂空間，

令人一踏入就感到非常舒心放鬆😌  

全台獨家~喝完靈魂飲品可以替你解千愁的心靈療癒複合式烘焙所

全台獨家~喝完靈魂飲品可以替你解千愁的心靈療癒複合式烘焙所

全台獨家~喝完靈魂飲品可以替你解千愁的心靈療癒複合式烘焙所   

裝潢沒有過多的綴飾，

自然營造出一種空靈感～

很是愜意宜人😊

全台獨家~喝完靈魂飲品可以替你解千愁的心靈療癒複合式烘焙所   

架上的復古九宮格非常吸睛🤩

裡頭放的是神聖的心靈籤詩🏷️

當下若是心有疑慮，

不妨誠心抽一籤，

讓神明替你解惑解憂😉

 全台獨家~喝完靈魂飲品可以替你解千愁的心靈療癒複合式烘焙所   

全台獨家~喝完靈魂飲品可以替你解千愁的心靈療癒複合式烘焙所

現場也有販售各式自製麵包，

由於天然無添加，所以深受大家的青睞

常常一出爐就掃空了👏👏👏

有喜歡的大家不妨可以向店家先預購

避免到現場買不到自己喜歡的品項喔😉

解鎖吐司套餐(任選一吐司餐+靈感特調+神諭詩籤)   980 

紅豆奶油生吐司厚片

全台獨家~喝完靈魂飲品可以替你解千愁的心靈療癒複合式烘焙所

蓬鬆的生吐司出爐時撲皮而來的香氣～～～

令人不禁口水直流阿🤤

抹上鹹奶油提升層次感，那是一個無法言喻的幸福好滋味～～～

搭配高雄9號紅實紅豆，吃起來不會過於甜膩，很是順口😋

靈感特調

全台獨家~喝完靈魂飲品可以替你解千愁的心靈療癒複合式烘焙所

唯你獨享的特調飲品☺️

杯杯都是神明依照每個人每日傳達給祂的氣息，而為你特製出的飲品🤩

不同日子、不同時段、不同人所品出的口味都大不相同且獨一無二～

我今天的這杯靈感特調是特製玫瑰果茶🍹

聞起來會有豐厚的果香及典雅的花香🌷

剛入口會有點酸，而後帶來紅酒的澀感，

但緊接而來的是蘊藏在口中滿滿的甘甜～

有種非常奇妙的口感🤭

這也更是讓我好奇著這份套餐最後的壓軸『神諭詩籤』，會帶給我什麼樣的指示☺️

神諭詩籤

 全台獨家~喝完靈魂飲品可以替你解千愁的心靈療癒複合式烘焙所   

全台獨家~喝完靈魂飲品可以替你解千愁的心靈療癒複合式烘焙所

吃完小點、品完茶，後套餐的重頭戲神諭詩籤也要正式登場了🥳🥳🥳

先向神明代言人描述出品茶時，這杯飲品的口感及感受😌

代言人便會將神明要傳達給我們的神諭轉述給我們。

很玄的是～

神明所給我們的開導指示，

竟然完全貼近我們當前所面靈的困惑點😯

接著指引我們該如何去面對🫡

聽完後會讓人茅塞頓開🤩

給了我們一股安定心靈的力量💪

推薦給心中有困頓不知該如何對應才好的你～

與其在家自我矛盾，

不如到小皮烘焙製研所來讓神明指引你為你開出一條光明路吧😉

鮪魚蛋厚片餐   180

 全台獨家~喝完靈魂飲品可以替你解千愁的心靈療癒複合式烘焙所  

使用水煮鮪魚減輕負擔～

配上滑嫩奶香炒蛋，健康營養百分百💯

桔祥茶   250

 全台獨家~喝完靈魂飲品可以替你解千愁的心靈療癒複合式烘焙所  

這壺茶給料實在👏

使用檸檬草、薄荷、黃金桔、甜菊葉、桂花⋯等天然食材去泡製，

喝起來清爽舒心，很是享受☺️

全台獨家~喝完靈魂飲品可以替你解千愁的心靈療癒複合式烘焙所   

全台獨家~喝完靈魂飲品可以替你解千愁的心靈療癒複合式烘焙所

小皮烘焙製研所

一間置身在鬧市中的靜謐心靈空間～

不用過多的奢華來吸引人，

主打用心來征服大家的心靈與味蕾的店家～

推薦分享給大家❤️

🏠新竹市東區光復路一段89巷133號
☎️0905 819 277
⏰10：00~21：00（週四15:30-21:00）
 
#新竹 #新竹美食 #小皮烘焙製研所 #飲料特調 #甜點 #下午茶 #解鎖吐司套餐 #麵包店 #早午餐 #亞午茶 #美食 #烘焙坊 #問事 #解籤

文章標籤

新竹 新竹美食 美食 小皮烘焙製研所 Pi's Bakery 心靈 複合式餐廳 烘焙 麵包 籤詩 特調 新竹咖啡廳 吐司套餐 生吐司 烘焙坊 早午餐 下午茶
創作者介紹
創作者 155愛看世界 的頭像
155愛看世界

155愛看世界




#新竹
morechevron_right
文章關鍵字
新竹 新竹美食 小皮烘焙製研所 特調 more
檢舉
share
chevron_left

新竹新豐新開幕不限時無低消咖啡莊園隱身在城市
延伸閱讀
野菜料理／盆中自來生長茂盛的龍葵(烏甜仔)／煮烏甜仔糜一級棒
 Big Fish
【生活用品】宥強去味達人消臭噴霧 菸味 廚具 衣物 車內 鞋櫃 冰箱 Ustrong
 shouyadog
西澳旅遊／《Denison港》短暫停留後前往《仆倒風剪樹》
 Big Fish
【人氣乾拌麵】花火拌麵禮盒新上市 美味的消夜拌麵⻝譜看這裡
 shouyadog
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up