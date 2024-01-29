小皮烘焙製研所

小皮球香蕉油🍌

一杯獨飲解千愁🍹

小皮烘焙製研所

一間由心出發的複合式烘焙所☺️

靜謐的靈魂空間，

令人一踏入就感到非常舒心放鬆😌

裝潢沒有過多的綴飾，

自然營造出一種空靈感～

很是愜意宜人😊

架上的復古九宮格非常吸睛🤩

裡頭放的是神聖的心靈籤詩🏷️

當下若是心有疑慮，

不妨誠心抽一籤，

讓神明替你解惑解憂😉

現場也有販售各式自製麵包，

由於天然無添加，所以深受大家的青睞

常常一出爐就掃空了👏👏👏

有喜歡的大家不妨可以向店家先預購

避免到現場買不到自己喜歡的品項喔😉

解鎖吐司套餐(任選一吐司餐+靈感特調+神諭詩籤) 980

紅豆奶油生吐司厚片

蓬鬆的生吐司出爐時撲皮而來的香氣～～～

令人不禁口水直流阿🤤

抹上鹹奶油提升層次感，那是一個無法言喻的幸福好滋味～～～

搭配高雄9號紅實紅豆，吃起來不會過於甜膩，很是順口😋

靈感特調

唯你獨享的特調飲品☺️

杯杯都是神明依照每個人每日傳達給祂的氣息，而為你特製出的飲品🤩

不同日子、不同時段、不同人所品出的口味都大不相同且獨一無二～

我今天的這杯靈感特調是特製玫瑰果茶🍹

聞起來會有豐厚的果香及典雅的花香🌷

剛入口會有點酸，而後帶來紅酒的澀感，

但緊接而來的是蘊藏在口中滿滿的甘甜～

有種非常奇妙的口感🤭

這也更是讓我好奇著這份套餐最後的壓軸『神諭詩籤』，會帶給我什麼樣的指示☺️

神諭詩籤

吃完小點、品完茶，後套餐的重頭戲神諭詩籤也要正式登場了🥳🥳🥳

先向神明代言人描述出品茶時，這杯飲品的口感及感受😌

代言人便會將神明要傳達給我們的神諭轉述給我們。

很玄的是～

神明所給我們的開導指示，

竟然完全貼近我們當前所面靈的困惑點😯

接著指引我們該如何去面對🫡

聽完後會讓人茅塞頓開🤩

給了我們一股安定心靈的力量💪

推薦給心中有困頓不知該如何對應才好的你～

與其在家自我矛盾，

不如到小皮烘焙製研所來讓神明指引你為你開出一條光明路吧😉

鮪魚蛋厚片餐 180

使用水煮鮪魚減輕負擔～

配上滑嫩奶香炒蛋，健康營養百分百💯

桔祥茶 250

這壺茶給料實在👏

使用檸檬草、薄荷、黃金桔、甜菊葉、桂花⋯等天然食材去泡製，

喝起來清爽舒心，很是享受☺️

小皮烘焙製研所

一間置身在鬧市中的靜謐心靈空間～

不用過多的奢華來吸引人，

主打用心來征服大家的心靈與味蕾的店家～

推薦分享給大家❤️

🏠新竹市東區光復路一段89巷133號

☎️0905 819 277

⏰10：00~21：00（週四15:30-21:00）

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