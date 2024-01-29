史上最浮誇！火鍋控必收。新竹市區新開幕的六野麻辣鴛鴦鍋物，兩個人才扛得動巨無霸海鮮拼盤超霸氣，六人套餐平均一人不用一千，還可以吃到澳洲和牛！六款湯底選項豐富又美味：川蜀麻辣鍋、酸菜白肉鍋、韓式泡菜鍋、藥膳白湯鍋、昆布原湯、何首烏雞鍋。必點麻辣鍋底香醇濃郁溫和不嗆，鴨血豆腐還可以無限續。酸香夠味的酸菜白肉鍋超開胃讓人越喝越上癮。內用王子麵、寬冬粉、白飯無限續，明果冰淇淋吃到飽喔！

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合作邀約請來信：rong1995060555@gmail.com

環境介紹

▼六野麻辣鴛鴦鍋物位在北大路靠近中正路口，開車來的話可以停在北大路停車場，門口也有很多機車停車格唷！

▼店內是中式古典風，古色古香帶點黑紅跳色的配色，沈穩帶點活潑感

▼二樓的空間也相當舒適寬敞，除了方桌也有大圓桌，多人聚餐坐在一起聊天吃飯最棒了！

▼自助吧的醬料區也是應有盡有

餐點介紹

▼六野麻辣鴛鴦鍋物這次吃完真的覺得整體都覺得很不錯！海鮮新鮮、肉質也很Ｑ彈。而且他們的鍋底真的很不錯，不論是單喝還是涮肉都滿適合，多人聚餐來這裡準沒錯。品項除了單點之外，也有推出雙人、四人、六人的海陸套餐，當然是點套餐最划算啦～

【六人超值豪華套餐 $4999】

含：內用王子麵、寬冬粉、白飯無限續

。明果冰淇淋吃到飽

。鍋底五選二：川蜀麻辣鍋、酸菜白肉鍋

。肉盤六選四：澳洲和牛 、美國牛小排、台灣盤克夏黑豬梅花肉 、丹麥松阪豬

。海鮮拼盤

。菜盤2

。飲品2

▼他們的湯底總共有六種：酸菜白肉、川蜀麻辣、藥膳白湯、韓式泡菜、黃金昆布和何首烏雞鍋。今天我們點了店員推薦的兩種湯底，「酸菜白肉、川蜀麻辣」兩款真的都表現非常優秀，完全沒有失望

鍋底：川蜀麻辣鍋-麻辣鴨血豆腐無限續

▼麻辣鍋底一喝到就讓我讚不絕口～辣度本身大概是小辣，加入花椒讓湯底辣中帶點麻。香醇濃郁但溫和不嗆、不辣喉，吃起來沒有負擔感。如果覺得太辣或是不夠辣都可以再請店員調整唷！

鍋底：酸菜白肉鍋-酸菜絲無限續

▼不愛吃辣的推薦一定要點酸菜白肉鍋。湯頭酸香夠味、酸度適中，超級開胃。鍋底還有許多酸菜和肉絲，一上桌我就先喝了兩三碗，就知道我真的有在愛！

海鮮拼盤

。季節性龍蝦1 。天使紅蝦6 。白蝦12

。日本生食級生蠔6 。日本生食級干貝6

。鮭魚菲力6 。鱸魚菲力6 。九孔鮑魚6

。蛤蜊30 。透抽2 。菜盤2 。飲品2

▼我敢說這絕對是我目前吃過數一數二最浮誇的店之一啦！需要兩個人才扛得動的海鮮拼盤，一出場我直接笑出來！實在是太霸氣了啦ＸＤＤ連隔壁的客人都忍不住停下手邊的筷子看得目不轉睛！

▼這麼多海鮮一字排開來有夠壯觀！真的不知道該從哪裡先吃起耶～種類很多種相當豐富。海鮮食材全部都非常新鮮，越吃精神越好，晚上應該也不用睡了XD

▼這盤海鮮拼盤裡最受矚目的絕對就是這隻龍蝦了！

▼翻開龍蝦頭發現裡面還有滿滿的蝦膏！蝦頭放進湯頭煮讓鍋底吸取精華變得超鮮甜

▼尾巴的龍蝦肉也都處理好切成小塊了，燙熟煮完後吃起來很方便



▼我最愛的蛤蠣當然不能少！而且份量也給得很多耶！

▼每一顆蛤蠣都有乖乖打開而且也都吐沙的很乾淨，相當多汁肥美

▼日本生食級干貝這個超級讚我好愛！！記得不要煮太久喔～不然就整個會縮起來XD

▼日本生食級生蠔每一顆size都很大又很肥美！今天吃完真的是可以一路嗨到晚上去了啦

▼Ｑ彈多汁的九孔鮑魚

▼白蝦每一隻個頭都不小耶！蝦殼很好撥就知道有新鮮！肉質Ｑ彈美味

▼刷一排海鮮進去湯頭裡，鍋底真的變得超鮮甜啦

▼還可以吃得到天使紅蝦～蝦味鮮美香甜

▼魚肉有鮭魚菲力和鱸魚菲力兩種。特別喜歡鱸魚，肉質新鮮細緻沒有腥味～

▼透抽也是新鮮脆口

肉盤六選四：澳洲和牛

▼一人平均不用千元的套餐裡除了有滿滿的海鮮，竟然還吃得到澳洲和牛耶～很划算！

▼和牛的肉質口感柔軟但沒有油膩感唷！

美國牛小排

▼牛小排每一片都切的有厚度、吃起來很厚實。看看這漂亮的油花分布均勻就知道一定好吃！牛香味十足，口感軟嫩～

▼涮入麻辣鍋底吸附香麻帶勁的湯汁超讚！不需要沾醬就很夠味

丹麥松阪豬

▼我最喜歡松阪豬了～豬頸肉的部位肉質甜美不膩口、且口感嫩中帶脆。

▼松阪豬切成薄片後吃起來有仍舊帶著些許嚼感、脆口Ｑ彈，充滿豬肉香

台灣盤克夏黑豬梅花肉

▼台灣梅花豬的花紋油脂也是分布超美的～口感很軟嫩Ｑ彈，入口咀嚼充滿豬肉香。肉片切的大小適中，一口一片超過癮！搭配酸菜白肉鍋底吸附酸香的湯汁好好吃呀

菜盤兩盤

▼菜盤的蔬菜有給兩份，蔬菜都相當新鮮翠綠，有紅蘿蔔、金針菇、玉米、芋頭、木耳、高麗菜、還有我最愛的水蓮耶！

菜單

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資訊＆其他

【六野麻辣鴛鴦鍋物】

地址：新竹市北區北大路186號

電話：(03) 528-6011

營業時間：11:30-14:30、17:30-00:00

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