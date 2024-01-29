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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 六野麻辣鴛鴦鍋物｜新竹市新開幕，要出動兩人才扛得動巨無霸海鮮拼盤吸睛又浮誇。麻辣鍋底鴨血豆腐無限續 – 艾瑞絲的吃貨日常

六野麻辣鴛鴦鍋物｜新竹市新開幕，要出動兩人才扛得動巨無霸海鮮拼盤吸睛又浮誇。麻辣鍋底鴨血豆腐無限續 – 艾瑞絲的吃貨日常

2024-01-29 13:57:49 艾瑞絲的吃貨日常 人氣：135
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窩客好文

艾瑞絲的吃貨日常

發表篇數：101篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 北區

造訪商家：六野麻辣鴛鴦鍋物
place新竹市北區北大路186號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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史上最浮誇！火鍋控必收。新竹市區新開幕的六野麻辣鴛鴦鍋物兩個人才扛得動巨無霸海鮮拼盤超霸氣，六人套餐平均一人不用一千，還可以吃到澳洲和牛！六款湯底選項豐富又美味：川蜀麻辣鍋、酸菜白肉鍋、韓式泡菜鍋、藥膳白湯鍋、昆布原湯、何首烏雞鍋。必點麻辣鍋底香醇濃郁溫和不嗆，鴨血豆腐還可以無限續。酸香夠味的酸菜白肉鍋超開胃讓人越喝越上癮。內用王子麵、寬冬粉、白飯無限續，明果冰淇淋吃到飽喔！

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合作邀約請來信：rong1995060555@gmail.com

環境介紹

▼六野麻辣鴛鴦鍋物位在北大路靠近中正路口，開車來的話可以停在北大路停車場，門口也有很多機車停車格唷！

▼店內是中式古典風，古色古香帶點黑紅跳色的配色，沈穩帶點活潑感

▼二樓的空間也相當舒適寬敞，除了方桌也有大圓桌，多人聚餐坐在一起聊天吃飯最棒了！

▼自助吧的醬料區也是應有盡有

餐點介紹

▼六野麻辣鴛鴦鍋物這次吃完真的覺得整體都覺得很不錯！海鮮新鮮、肉質也很Ｑ彈。而且他們的鍋底真的很不錯，不論是單喝還是涮肉都滿適合，多人聚餐來這裡準沒錯。品項除了單點之外，也有推出雙人、四人、六人的海陸套餐，當然是點套餐最划算啦～

【六人超值豪華套餐 $4999】
含：內用王子麵、寬冬粉、白飯無限續
。明果冰淇淋吃到飽
。鍋底五選二：川蜀麻辣鍋、酸菜白肉鍋
。肉盤六選四：澳洲和牛 、美國牛小排、台灣盤克夏黑豬梅花肉 、丹麥松阪豬
。海鮮拼盤
。菜盤2
。飲品2

▼他們的湯底總共有六種：酸菜白肉、川蜀麻辣、藥膳白湯、韓式泡菜、黃金昆布和何首烏雞鍋。今天我們點了店員推薦的兩種湯底，「酸菜白肉、川蜀麻辣」兩款真的都表現非常優秀，完全沒有失望

鍋底：川蜀麻辣鍋-麻辣鴨血豆腐無限續

▼麻辣鍋底一喝到就讓我讚不絕口～辣度本身大概是小辣，加入花椒讓湯底辣中帶點麻。香醇濃郁但溫和不嗆、不辣喉，吃起來沒有負擔感。如果覺得太辣或是不夠辣都可以再請店員調整唷！

鍋底：酸菜白肉鍋-酸菜絲無限續

▼不愛吃辣的推薦一定要點酸菜白肉鍋。湯頭酸香夠味、酸度適中，超級開胃。鍋底還有許多酸菜和肉絲，一上桌我就先喝了兩三碗，就知道我真的有在愛！

海鮮拼盤

。季節性龍蝦1  。天使紅蝦6  。白蝦12
。日本生食級生蠔6   。日本生食級干貝6
。鮭魚菲力6   。鱸魚菲力6   。九孔鮑魚6
。蛤蜊30  。透抽2  。菜盤2 。飲品2

▼我敢說這絕對是我目前吃過數一數二最浮誇的店之一啦！需要兩個人才扛得動的海鮮拼盤，一出場我直接笑出來！實在是太霸氣了啦ＸＤＤ連隔壁的客人都忍不住停下手邊的筷子看得目不轉睛！

▼這麼多海鮮一字排開來有夠壯觀！真的不知道該從哪裡先吃起耶～種類很多種相當豐富。海鮮食材全部都非常新鮮，越吃精神越好，晚上應該也不用睡了XD

▼這盤海鮮拼盤裡最受矚目的絕對就是這隻龍蝦了！

▼翻開龍蝦頭發現裡面還有滿滿的蝦膏！蝦頭放進湯頭煮讓鍋底吸取精華變得超鮮甜

▼尾巴的龍蝦肉也都處理好切成小塊了，燙熟煮完後吃起來很方便


▼我最愛的蛤蠣當然不能少！而且份量也給得很多耶！

▼每一顆蛤蠣都有乖乖打開而且也都吐沙的很乾淨，相當多汁肥美

▼日本生食級干貝這個超級讚我好愛！！記得不要煮太久喔～不然就整個會縮起來XD

▼日本生食級生蠔每一顆size都很大又很肥美！今天吃完真的是可以一路嗨到晚上去了啦

▼Ｑ彈多汁的九孔鮑魚

▼白蝦每一隻個頭都不小耶！蝦殼很好撥就知道有新鮮！肉質Ｑ彈美味

▼刷一排海鮮進去湯頭裡，鍋底真的變得超鮮甜啦

▼還可以吃得到天使紅蝦～蝦味鮮美香甜

▼魚肉有鮭魚菲力鱸魚菲力兩種。特別喜歡鱸魚，肉質新鮮細緻沒有腥味～

▼透抽也是新鮮脆口

肉盤六選四：澳洲和牛

▼一人平均不用千元的套餐裡除了有滿滿的海鮮，竟然還吃得到澳洲和牛耶～很划算！

▼和牛的肉質口感柔軟但沒有油膩感唷！

美國牛小排

▼牛小排每一片都切的有厚度、吃起來很厚實。看看這漂亮的油花分布均勻就知道一定好吃！牛香味十足，口感軟嫩～

▼涮入麻辣鍋底吸附香麻帶勁的湯汁超讚！不需要沾醬就很夠味

丹麥松阪豬

▼我最喜歡松阪豬了～豬頸肉的部位肉質甜美不膩口、且口感嫩中帶脆。

▼松阪豬切成薄片後吃起來有仍舊帶著些許嚼感、脆口Ｑ彈，充滿豬肉香

台灣盤克夏黑豬梅花肉

▼台灣梅花豬的花紋油脂也是分布超美的～口感很軟嫩Ｑ彈，入口咀嚼充滿豬肉香。肉片切的大小適中，一口一片超過癮！搭配酸菜白肉鍋底吸附酸香的湯汁好好吃呀

菜盤兩盤

▼菜盤的蔬菜有給兩份，蔬菜都相當新鮮翠綠，有紅蘿蔔、金針菇、玉米、芋頭、木耳、高麗菜、還有我最愛的水蓮耶！

菜單

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資訊＆其他

【六野麻辣鴛鴦鍋物】
地址：新竹市北區北大路186號
電話：(03) 528-6011
營業時間：11:30-14:30、17:30-00:00

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