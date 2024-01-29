楠梓宵夜港式料理-宵賀呷

結合各式港式小點還有中式料理

想要吃小火鍋或是炒麵它們也有賣

最特別的是它們的芝士烏魚子蛋餅!

地點鄰近高雄都會公園與楠梓加工出口區

一路營業到凌晨1點的楠梓深夜食堂

宵賀呷

芝士烏魚子蛋餅

楠梓區宵夜宵賀呷最特別的餐點就是它

軟嫩蛋餅結合烏魚子黏硬的口感

蛋餅中的蛋量足夠~可以中和烏魚子的鹹味

麻辣鮮蝦粉絲鍋

結合鴨血、豆腐、麻辣魚蛋

主食為冬粉~另外還有7尾鮮蝦

辣度中等偏上，特別是冬粉跟鴨血辣度較明顯

鳳梨鮮蝦球

鮮蝦球酥脆鳳梨多汁

配上甜口的美乃滋~

是海鮮餐廳常見的料理

賀呷炸雞翅

脆皮雞翅~趁熱吃卡多汁

嫩牛公仔麵

看似一般的牛肉炒麵

最特別的是其中十足的炒香味

蒸籠三兄弟

皮薄內餡多汁~其中一顆黏口像是糯米

港式點心不可錯過的燒賣料理

太極流沙包

太極黑白雙色流沙包

白色是奶皇流心，黑色的則是黑芝麻

蜜汁叉燒包

叉燒包則是肉醬汁較濃郁的港式小點

港式蘿蔔糕

宵賀呷的蘿蔔糕外皮比較酥口

醬汁則是有特別調味~味道超搭

紅白炸湯圓

結合巧克力醬和煉乳的甜點

口感吃起來像是地瓜球!

菜單資訊

營業資訊

📍高雄市楠梓區德惠路123號

⏰17:30–01:00

☎️07-3641033

🔅宵賀呷(三民大豐店)🔅

📍高雄市三民區大豐二路299號

☎️07-3831115