楠梓宵夜港式料理-宵賀呷
結合各式港式小點還有中式料理
想要吃小火鍋或是炒麵它們也有賣
最特別的是它們的芝士烏魚子蛋餅!
地點鄰近高雄都會公園與楠梓加工出口區
一路營業到凌晨1點的楠梓深夜食堂
宵賀呷
芝士烏魚子蛋餅
楠梓區宵夜宵賀呷最特別的餐點就是它
軟嫩蛋餅結合烏魚子黏硬的口感
蛋餅中的蛋量足夠~可以中和烏魚子的鹹味
麻辣鮮蝦粉絲鍋
結合鴨血、豆腐、麻辣魚蛋
主食為冬粉~另外還有7尾鮮蝦
辣度中等偏上，特別是冬粉跟鴨血辣度較明顯
鳳梨鮮蝦球
鮮蝦球酥脆鳳梨多汁
配上甜口的美乃滋~
是海鮮餐廳常見的料理
賀呷炸雞翅
脆皮雞翅~趁熱吃卡多汁
嫩牛公仔麵
看似一般的牛肉炒麵
最特別的是其中十足的炒香味
蒸籠三兄弟
皮薄內餡多汁~其中一顆黏口像是糯米
港式點心不可錯過的燒賣料理
太極流沙包
太極黑白雙色流沙包
白色是奶皇流心，黑色的則是黑芝麻
蜜汁叉燒包
叉燒包則是肉醬汁較濃郁的港式小點
港式蘿蔔糕
宵賀呷的蘿蔔糕外皮比較酥口
醬汁則是有特別調味~味道超搭
紅白炸湯圓
結合巧克力醬和煉乳的甜點
口感吃起來像是地瓜球!
菜單資訊
營業資訊
📍高雄市楠梓區德惠路123號
⏰17:30–01:00
☎️07-3641033
🔅宵賀呷(三民大豐店)🔅
📍高雄市三民區大豐二路299號
☎️07-3831115