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宵賀呷-結合各式港式小點還有小火鍋~楠梓加工出口區美食推薦楠梓宵夜港式料理宵賀呷

2024-01-29 14:54:36 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：98
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筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：260篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：宵賀呷港式宵夜
phone07-3641033
place高雄市楠梓區德惠路123號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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宵賀呷-結合各式港式小點還有小火鍋~楠梓加工出口區美食推薦楠

楠梓宵夜港式料理-宵賀呷
結合各式港式小點還有中式料理
想要吃小火鍋或是炒麵它們也有賣
最特別的是它們的芝士烏魚子蛋餅!
地點鄰近高雄都會公園與楠梓加工出口區
一路營業到凌晨1點的楠梓深夜食堂

宵賀呷

宵賀呷-結合各式港式小點還有小火鍋~楠梓加工出口區美食推薦楠

宵賀呷-結合各式港式小點還有小火鍋~楠梓加工出口區美食推薦楠

宵賀呷-結合各式港式小點還有小火鍋~楠梓加工出口區美食推薦楠

芝士烏魚子蛋餅

宵賀呷-結合各式港式小點還有小火鍋~楠梓加工出口區美食推薦楠

楠梓區宵夜宵賀呷最特別的餐點就是它
軟嫩蛋餅結合烏魚子黏硬的口感
蛋餅中的蛋量足夠~可以中和烏魚子的鹹味

宵賀呷-結合各式港式小點還有小火鍋~楠梓加工出口區美食推薦楠

麻辣鮮蝦粉絲鍋

宵賀呷-結合各式港式小點還有小火鍋~楠梓加工出口區美食推薦楠

結合鴨血、豆腐、麻辣魚蛋
主食為冬粉~另外還有7尾鮮蝦
辣度中等偏上，特別是冬粉跟鴨血辣度較明顯

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宵賀呷-結合各式港式小點還有小火鍋~楠梓加工出口區美食推薦楠

鳳梨鮮蝦球

鮮蝦球酥脆鳳梨多汁
配上甜口的美乃滋~
是海鮮餐廳常見的料理

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賀呷炸雞翅

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脆皮雞翅~趁熱吃卡多汁

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嫩牛公仔麵

宵賀呷-結合各式港式小點還有小火鍋~楠梓加工出口區美食推薦楠

看似一般的牛肉炒麵
最特別的是其中十足的炒香味

宵賀呷-結合各式港式小點還有小火鍋~楠梓加工出口區美食推薦楠

蒸籠三兄弟

宵賀呷-結合各式港式小點還有小火鍋~楠梓加工出口區美食推薦楠

皮薄內餡多汁~其中一顆黏口像是糯米
港式點心不可錯過的燒賣料理

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太極流沙包

宵賀呷-結合各式港式小點還有小火鍋~楠梓加工出口區美食推薦楠

太極黑白雙色流沙包
白色是奶皇流心，黑色的則是黑芝麻

宵賀呷-結合各式港式小點還有小火鍋~楠梓加工出口區美食推薦楠

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蜜汁叉燒包

宵賀呷-結合各式港式小點還有小火鍋~楠梓加工出口區美食推薦楠

叉燒包則是肉醬汁較濃郁的港式小點

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港式蘿蔔糕

宵賀呷-結合各式港式小點還有小火鍋~楠梓加工出口區美食推薦楠

宵賀呷的蘿蔔糕外皮比較酥口
醬汁則是有特別調味~味道超搭

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紅白炸湯圓

宵賀呷-結合各式港式小點還有小火鍋~楠梓加工出口區美食推薦楠

結合巧克力醬和煉乳的甜點
口感吃起來像是地瓜球!

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菜單資訊

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宵賀呷-結合各式港式小點還有小火鍋~楠梓加工出口區美食推薦楠

營業資訊

📍高雄市楠梓區德惠路123號
⏰17:30–01:00
☎️07-3641033

🔅宵賀呷(三民大豐店)🔅
📍高雄市三民區大豐二路299號
☎️07-3831115

 

#高雄美食
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宵賀呷 高雄美食 高雄宵夜 高雄晚餐 more
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