深坑美食推薦這家古早厝臭豆腐，來深坑就是要吃臭豆腐啊，深坑有很多有名的臭豆腐店，像是王水成老店、小師父等等，今天我們選的這家古早厝臭豆腐也是很受觀光客們的歡迎，google評價2200多則還能拿4.3顆星，以觀光區來說真的算是相當威猛！

深坑古早厝臭豆腐｜交通方式、停車資訊

古早厝臭豆腐就位在深坑老街前段，一走進來沒多久就可以看到，開車的朋友就停在深坑公有停車塔再走過來也很近，古早厝臭豆腐外觀很顯眼，是一間超大的懷舊磚造建築

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門口處掛了一排胖胖的黃金閹雞，上面還寫著不好吃不要錢，看來真的很有自信

後方則是古早厝臭豆腐超大鍋的招牌臭豆腐還有噴香的麻辣鴨血，光在旁邊就可以聞到臭豆腐的香氣，那個紅艷湯色看起來感覺就很夠味，看來相當值得期待！

店門前也有賣可以外帶回家自己煮的麻辣臭豆腐的組合

深坑古早厝臭豆腐｜用餐環境

古早厝臭豆腐的用餐環境也很有特色，一整個超級挑高，裝潢也妝點很多復古的元素，生意真的超好，都還沒到用餐時間，店裡已經坐到九成滿了！

深坑古早厝臭豆腐｜菜單

深坑古早厝臭豆腐必點的是清蒸臭豆腐、麻辣鴨血臭豆腐、白斬黃金閹雞、滷桂竹筍，打星星的都是招牌菜，自己可以斟酌點，這裡的價位稍為比較貴，但相對份量也很多，說真的如果兩個人來真的很難點菜

深坑古早厝臭豆腐｜推薦必點料理

麻辣鴨血臭豆腐，這一鍋只要$150，CP值真的挺高的，裡面除了麻辣鴨血臭豆腐，還有火鍋料、豆腐皮跟蔬菜，澎湃的跟小火鍋一樣，湯頭看起來紅艷頗辣的感覺，但其實還好，喝起來大概是小辣的程度，帶有微微麻香

麻辣臭豆腐超入味，臭豆腐的孔洞吸滿了麻辣湯汁，鴨血也是一絕，軟嫩沒有腥味，而且吃起來也是麻辣湯汁滿溢，真的很強！

酥炸臭豆腐，這裡也有酥炸臭豆腐，一份也只要$60，酥炸臭豆腐也算不錯吃，外酥內嫩，但泡菜是用蘿蔔，好像不太搭，跟麻辣臭豆腐一比，真的遜色不少

白斬黃金閹雞，閹雞比較貴，所以這盤1/4就要400元，但絕對值得點，這裡的閹雞是玉米雞，雞皮是鮮黃色的，而且雞皮薄油脂少吃起來很是清爽不油膩，雞肉肉質也是相當嫩口，連雞胸都嫩，必點招牌菜！

滷桂竹筍，裡面有加酸菜，吃起來微微的酸香很開胃，略帶鹹香的滋味實在讚啦

深坑古早厝臭豆腐確實很有水準，基本上只要點招牌菜踩雷的機率應該很低，但要注意一下，這裡的份量真的不少，最好人多來可以吃比較多菜，不然失心瘋點起來應該就是打包收場….

深坑古早厝臭豆腐

地址：新北市深坑區深坑街140號

電話： 02 2662 2534

營業時間：10:00–20:00

店家/景點資訊

店家名稱：深坑古早厝臭豆腐

所在地址：臺灣新北市深坑區深坑街140號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:00-20:00

店家電話：02 2662 2534

評價：★★★★★





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