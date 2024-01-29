台中好吃麵包/台中韓系麵包店/台中爆漿千層吐司~GOGOPAN元氣麵包社冬季限定草莓季甜點來了!超爆漿草莓生乳千層吐司、草莓生乳牛奶棒、以及奶油草莓可頌，不僅高顏質超誘人，手撕立即爆漿的千層吐司更是邪惡，一推出就人氣爆棚剛出爐立即秒殺，現點現做每天限量，記得先預約否則晚來吃不到喔。

GOGOPAN元氣麵包社在哪裡?

台中超人氣韓系麵包店GOGOPAN元氣麵包社目前有6家分店，我們今天到雙十總店。

位在雙十路靠近光復路與南京路口，鄰近台中干城站交通便利地點很好找。

GOGOPAN元氣麵包社雙十總店環境

gogopan大門口的櫥窗就有非常可愛的吐司造型，隨便拍都很好看。

台中超人氣韓系麵包店內部空間不大，各種麵包排放整齊，一進門就聞到麵包出爐的香氣。

所有麵包甜點都是新鮮現烤出爐，每天下午2點~3點左右來買品項最多，平價麵包好吃不貴，還常常有四個100元優惠，生意非常好。

每天新鮮出爐各種麵包甜點，口味從經典台式到日式、韓式吐司通通有，尤其是爆漿千層吐司以及牛奶棒、招牌可頌都很受歡迎。

gogopan不僅平價麵包好吃，超人氣生乳牛奶棒以及爆漿千層吐司更是人氣必點，目前推出的口味每一款都廣受好評，隨便點都好吃!

大家敲碗許久的季節限定草莓商品終於在最近開賣了!

我們就是為了它而來，滿滿的新鮮草莓加上爆漿生乳，我的天啊~草莓控絕對會尖叫。

走進店內就聞到現烤牛奶棒香噴噴的味道，天氣冷聞到這種香味真的好幸福啊。

爆漿千層吐司也是人氣招牌，烤好的千層吐司每一面都會刷上楓糖漿，滿滿的楓糖畫面太邪惡了~~

GOGOPAN好吃嗎？

今年草莓季商品共有五款，草莓生乳千層吐司、奶油草莓可頌以及草莓生乳牛奶棒這三種1/5率先上市，我們迫不及待就跑來了！偷偷跟大家說先私訊小編預購，再到門市購買才不會撲空買不到喔~

草莓生乳千層吐司189元

爆漿千層吐司都是現點現做，在上頭挖洞灌入滿滿的生乳乳霜以及草莓醬→接著上一層厚厚的草莓巧克力→點綴大湖草莓→撒上糖粉，光是看製作過程就很療癒啊!

完成後的草莓生乳千層吐司真是漂亮!

每一個爆漿草莓生乳千層吐司都有提盒包裝，買來當伴手禮送人也很有面子。

用手輕輕撕開立即爆漿!!

內餡滿滿的生乳乳霜以及草莓醬，綿滑的生乳餡有濃郁的奶香卻不會甜膩，加上香酥千層吐司整個口感好讚，難怪一出爐就秒殺真的太好吃了！

奶油草莓可頌 119元

新鮮現烤的草莓可頌中間包夾卡士達以及奶油，再放上新鮮的大湖草莓撒上糖粉，漂亮極了。

草莓可頌本身就有在麵團中加了草莓，粉嫩色澤加上甜甜的草莓味，一看就很討喜。

香甜卡士達以及草莓醬還有新鮮草莓酸甜的滋味交織在一起，層層堆疊很有口感。

草莓生乳牛奶棒 49元

現烤牛奶棒擠上滿滿的生乳乳霜，再加上大湖草莓撒上糖粉裝飾後，整個太誘人了啦~

牛奶棒又酥又Q口感本來就很讚，加了滿滿的生乳內餡以及新鮮大湖草莓，美味度更加分！

冷藏後再吃更能吃到酥脆口感，以及生乳與酸甜草莓的絕佳美味，我的天啊有夠好吃，難怪每天都被搶購一空!

爆漿生乳千層吐司189元、脆皮楓糖千層吐司119元

gogopan爆漿生乳千層吐司人氣超夯，除了新品草莓之外還有抹茶/可可/生乳以及原味楓糖四種口味，每一款都好吃。

我們超愛脆皮楓糖千層的香酥口感，一層一層手撕著吃，每一口都有楓糖甜甜滋味。

撕開來裡頭還有爆漿生乳內餡，吐司沾著爆漿生乳一起吃超級好吃!!我可以一個人吃完一顆沒問題~

生乳牛奶棒

生乳牛奶棒目前有海鹽、可可、香蕉、抹茶以及最新上市的草莓共五種口味，不只草莓生乳牛奶棒好吃，我們點了香蕉生乳牛奶棒以及抹茶生乳牛奶棒也很美味。

香蕉生乳牛奶棒除了新鮮香蕉，還有淋上巧克力醬，香甜的滋味大人小孩子都愛。

抹茶生乳牛奶棒有著濃郁的抹茶香氣，風味比較偏大人。

gogopan每天新鮮製作冰涼的生乳乳霜口感綿密不會甜膩，獨特的乳香真的很驚豔，推薦大家每種口味都試試看，絕對會愛上。

極醇巧克力可頌 85元

香酥的大可頌沾巧克力鍋後，再撒上開心果碎粒，滿滿的香醇巧克力與香酥可頌搭配的剛剛好。

泰式燻雞可頌 89元

鹹味可頌中間有好多燻雞肉再鋪上起司片焗烤，可頌變得更酥脆口感更棒。

最後淋上香辣泰式醬，鹹香滋味越吃越涮嘴，這一款我個人也很喜歡。

GOGOPAN元氣麵包社評論

台中爆紅韓系麵包店果然厲害!冬季限定爆漿草莓生乳千層吐司、草莓生乳牛奶棒以及奶油草莓可頌，不僅顏值高、滋味更是一級棒。尤其爆漿生乳千層吐司，新鮮現烤填入新鮮製作生乳奶霜及大湖草莓，手撕立刻爆漿超邪惡啊~~每一口都讓人驚艷的美味，每天限量記得先預約才不會搶不到喔。

GOGOPAN元氣麵包社資訊

雙十總店

地址：台中市中區雙十路一段21號

電話：04 2225 8885

營業時間：13:30-20:30(週三公休)

​

東興店

地址：台中市南屯區東興路二段111號

電話：04 2475 7977

營業時間： 13:00-20:30 (週三公休)

​

太平樹德店

地址：台中市太平區樹德路170號

電話： 04 2395 9177

營業時間：13:30-21:00(週三公休)

​

高工店

地址：台中市南區高工路363號

電話：04 2260 9577

營業時間：13:30-20:30

​

總站店

地址：台中市北屯區敦富路147號(大地廣場)

電話：04 2437 0717

營業時間：13:00-20:30

​

誠品480

地址：台灣台中市西屯區市政路480號(B1 14櫃)