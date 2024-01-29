2024 最新 新莊居酒屋推薦 – 老味噌居酒屋 I 一間有牛肋條串燒、日式料理、明太子雞肉串與焦糖QQ蛋等極具特色的串燒店

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【新莊老味噌居酒屋】初訪心得

新莊居酒屋推薦 老味噌居酒屋 店面招牌

說道新莊居酒屋推薦，理智派這次要來介紹的就是位於新莊的老味噌居酒屋了。在眾多餐酒館推薦和居酒屋推薦之中，老味噌保有高CP值的優勢之外，也有自己獨特的菜單，像是秘製雞卷唐楊。下次有機會在新莊吃晚餐或是聚會聚餐的話，新莊老味噌居酒屋會是個不錯的選擇之一。

【新莊老味噌居酒屋】環境簡介

新莊老味噌居酒屋的整體設計採用日式風格，從裡到外都是木材裝潢。而點綴的有很多日式風格的畫布和神社等元素嵌入其中。

新莊居酒屋推薦 老味噌居酒屋 環境照02

新莊居酒屋推薦 老味噌居酒屋 環境照03

整體座位數大概30-40位，如果是熱門時段來可能還是要訂位會比較保險。

【新莊老味噌居酒屋】餐點評價

。極黑和牛肋條。

新莊居酒屋推薦 老味噌居酒屋 極黑和牛肋條

極黑和牛肋條不同於其他和牛的部位，是越嚼越香類型。口感上非常有嚼勁，咀嚼過程中牛肉的香氣與肉汁會在嘴裡散開，越嚼越幸福的感覺。

。焦糖QQ蛋。

新莊居酒屋推薦 老味噌居酒屋 焦糖QQ蛋

焦糖QQ蛋是用培根包裹鳥蛋去做炙燒，外層醬汁使用則是焦糖。整體口感鹹甜鹹甜，不同於一般的感覺，偏美式培根的吃法，還算特別。

。明太子雞肉串。

新莊居酒屋推薦 老味噌居酒屋 明太子雞肉串

明太子雞肉串很看人，如果你是明太子控的話，一定會非常愛這道。滿滿的明太子鋪在炙燒後的雞肉串上，最後再做一層炙燒，幸福感滿點。

。香烤雞翅。

新莊居酒屋推薦 老味噌居酒屋 香烤雞翅

香烤雞翅一般都是一整隻去燒烤，而新莊老味噌居酒屋則是串成串燒，工法硬是比別人更困難。再炙燒過後的外皮上灑上調味粉，味道清爽不油膩，很適合開胃時享用。

。鹽烤節瓜。

新莊居酒屋推薦 老味噌居酒屋 鹽烤節瓜

節瓜的好吃與否，與炙燒的技術有關。好吃的節瓜就是要外皮酥脆之餘，鎖住內裡的湯汁，讓你一口咬下有爆漿的感覺。新莊居酒屋的節瓜，沒有多餘的調味料，用最簡單的技術讓你感受節瓜的滋味。

。鹽烤鮭魚肚。

新莊居酒屋推薦 老味噌居酒屋 鹽烤鮭魚肚

鮭魚肚一口咬下，讓我像小當家的評審一樣，一個個飛上天(?，是有沒有這麼浮誇。這道鹽烤鮭魚肚真的是皮脆到像多利多茲，而魚肉則是牛肉等級的入口即化。調味沒有過多的醬料，簡單的炙燒味讓幸福感爆棚。這款榮登本日理智派的MVP。

。日式麻糬燒。

新莊居酒屋推薦 老味噌居酒屋 日式麻糬燒

日式麻糬燒，是來日式居酒屋或餐酒館必點的餐點之一吧。說也奇怪，理智派在日本的時候，到是很少在居酒屋點烤麻糬XD。新莊老味噌居酒屋的烤麻糬可以說是層次感豐富，有微焦的脆皮口感、有內餡綿密細緻口感，也有花生粉吸附的粉粉口感。

。秘製雞卷唐楊。

新莊居酒屋推薦 老味噌居酒屋 秘製雞卷唐楊

秘製雞卷唐揚，可以說是新莊老味噌居酒屋必點的品項了。不同於一般的唐揚雞，外層用雞皮包裹著雞肉，再裹上醬汁後入油鍋炸。

新莊居酒屋推薦 老味噌居酒屋 秘製雞卷唐楊 外酥內軟

口感上相較於一般唐揚雞，層次感更是豐富，肉汁也因為雞皮的包覆，讓肉汁鎖在肉裡，非常值得點來吃吃看。

。白醬海鮮烏龍麵。

新莊居酒屋推薦 老味噌居酒屋 白醬海鮮烏龍麵

如果說一般義大利麵醬汁的味道是70分的話，老味噌居酒屋的白醬海鮮烏龍麵的味道濃厚到95分的高分。醬料調製的非常夠味，一口咬下白醬立刻在嘴中散開。

新莊居酒屋推薦 老味噌居酒屋 白醬海鮮烏龍麵 寬麵條

這款很適合白醬意大利麵控，絕對讓你感受最完整的白醬滋味。

。水蜜桃酒。

新莊居酒屋推薦 老味噌居酒屋 水蜜桃酒

水蜜桃酒不同於燒酒的感覺，酒精感較低，喝起來順口。這款很適合給來居酒屋的女生喝，比較屬於妹酒得感覺。

【新莊老味噌居酒屋】店家資訊

名稱：新莊老味噌居酒屋

時間：18:00-01:30

電話：02-29980176

地點：242新北市新莊區中正路231號

【新莊老味噌居酒屋】地理位置 / 怎麼去

新莊居酒屋推薦 老味噌居酒屋 地理位置 怎麼去

新莊老味噌居酒屋位於捷運新莊站附近，步行約5-10分鐘即可抵達，可以說是位於新莊的鬧區。前往方式理智派提供兩個方式給大家參考：

。大眾交通：欲搭乘大眾交通工具前往新莊老味噌居酒屋的朋友，可以使用捷運於『新北新莊站』下車，往新莊國中方向走，旁邊的新中大樓就可以看到了。出站後步行約莫5分鐘即可抵達。

。自行開車：欲自行開車前往新莊老味噌居酒屋的朋友，行駛國道1號或國道3號距離差不多。使用國道1號的朋友，從台65線駛出，並於台65線的 4-新莊二號出口下交流道，往中正路方向行駛約莫10分鐘即可抵達；使用國道3號的朋友，從台65線駛出，並於台65線的 4-新莊二號出口下交流道，往中正路方向行駛約莫10分鐘即可抵達。

※由於今天理智派推薦的是居酒屋，不免俗地還是要說一下，請大家「喝酒不開車，開車不喝酒」。前往方式由於是位於捷運站旁，推薦附近的朋友可以直接使用捷運非常快速。

【新莊老味噌居酒屋】停車位置

新莊居酒屋推薦 老味噌居酒屋 停車位置

新莊老味噌居酒屋位於新莊車站附近，可謂新莊的一級戰區，停車位置想必是不用擔心的。附近包含了新莊區公所地下停車場、新莊國中地下停車場與Times新莊新泰路第2停車場等。

【新莊老味噌居酒屋】價位 I 價目表 I 菜單一覽

新莊居酒屋推薦 老味噌居酒屋 菜單01

新莊居酒屋推薦 老味噌居酒屋 菜單02

新莊老味噌居酒屋的餐點類別可以說是非常多，從肉品、蔬菜、炒物、炸物、冷盤與熱湯等不一而足。

。牛肉：牛肉的價位落在180-200中間，較為特別的是居然還有新品醬燒牛王橫膈膜。

。豬肉：豬肉的價位落在110-180中間，另理智派眼睛為之一亮的是培根角椒，聽起來怪可愛但辣度居然有三個辣椒。

。雞肉：肌肉的價位落在120-140中間，常見的軟骨、雞心、七里香等都有。

。其他：其他的價位落在130-160中間，包含了羊肉串與鴨胸等。

。海鮮：海鮮的價位落在130-320中間，包含干貝、酒蒸蛤蠣與鮭魚肚等。

。蔬菜：蔬菜的價位落在100-140中間，較為特別的有照燒起司香菇、明太子山藥與串串茄子燒等。

。炒物：炒物的價位落在120-200中間，包含了鮭魚炒飯、奶油綜合菇與炒水蓮等。

。炸物：炸物的價位落在60-180中間，很特別的是有膝蓋君的秘密，下次有來理智派推薦可以點點看。

。沙拉冷盤：沙拉冷盤價位為120元，包含了常見的龍蝦沙拉與和風生菜沙拉都有。

。熱湯：熱湯的價位為90元，包含了鮭魚味噌湯與山藥蛤犡湯等。

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