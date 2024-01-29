上週末特地到新竹走一趟，約了好久不見的朋友一起吃下午茶、聊天。事前有查了一下新竹的下午茶推薦，看到一家評價相當不錯的店家叫白日夢PASTA。

這家店的Google評論好評如潮，於是提前查看了他們的菜單，發現有各種美味的選擇，包括義大利麵、蛋糕、飲料和燉飯，價格也在150-300之間。

店面雖然不大，但外觀的裝潢印象深刻，外牆上的塗鴉裝飾營造了一種溫馨的感覺。店內分為兩層，二樓有很多座位，還有一個專門用來拍照的搖搖椅，營造了一個很有趣的氛圍。店內是自助式的，提供了水、餐具和調味料。

這次點了店裡的招牌菜「哈利波特義大利麵」，蛤蠣多到數不清，至少有30顆，如果喜歡蛤蠣的話非常推薦！義大利麵可以免費加麵，店家真的很大方。麵的口感很棒，很有嚼勁，一點都不軟趴趴。

另外，我還點了一個「彩虹乳酪」，外表的漸層顏色非常美麗，而且口感也相當不錯，每一層都很分明。對於喜歡吃乳酪蛋糕的人來說，這款絕對是不可錯過的好選擇。

至於飲料，我點了一杯「沉睡魔咒」氣泡飲，以黑莓、草莓和蔓越莓三款不同莓果混合，味道濃郁而不過甜。

另外，店內還提供了舒適的座位環境，二樓的搖搖椅更是為用餐增添了趣味。整體環境溫馨，很適合和朋友一同度過悠閒的時光。而且服務人員態度親切，給予了詳細介紹和建議，讓整個用餐過程更加順暢。

最讓我驚喜的是，儘管價格實惠，但食材的新鮮度和料理的用心程度一點都不馬虎。彩虹乳酪的美麗外表和豐富的口感，給人留下深刻印象。哈利波特義大利麵更是豐富的海鮮讓我一口接一口難以忘懷。

總的來說，這趟新竹之旅的下午茶體驗令我滿意十足，我會毫不猶豫地向身邊的朋友們推薦這家店。這家店的服務也是相當不錯，老闆很客氣，讓整體用餐體驗更加愉快。CP值很高，對於想找個舒適環境放鬆心情，品味美食的朋友，品味美食的朋友，真的很推薦這家店，是一個不錯的選擇。這次的用餐體驗讓我非常滿意，也希望能分享給大家。

白日夢PASTA

地址: 新竹市東區文昌街112號

電話： 0933 228 104

營業時間 : 11:00-21:00