桃園市八德區美食【旅人咖啡館‧八德店】近興仁夜市旁│擁有七十年歷史的老洋房天井咖啡館

流轉時光，風華絕代，旅人咖啡館八德店承襲原有建築物的古樸人文氛圍，

由荒廢診所改建，經歷過深耕近十年的八塊画室後、如今由旅人團隊所進駐，

主要販售早午餐盤、披薩、義大利麵與燉飯等義式料理，另有咖啡飲品和甜點，

鄰近興仁花園夜市，附近路邊空車格或是收費停車場都方便，建議先預約訂位。

店家：旅人咖啡館八德店 營業時間： 週一到週日11:00-21:00

最後供餐時間20:30

臨時公休請見店家臉書專頁

24H線上訂位簡單方便 地址：桃園市八德區長興路46號 近興仁花園夜市/路邊車格或收費停車場

關於旅人咖啡館

「這座城市需要一處灌溉靈魂的地方，

於是，我們在這裡」-取自店家臉書。

自2013年在龍潭創立第一家旅人咖啡館後，

楊梅店(2017年)、中壢龍岡店(2019年)、桃園力行店(2020年)…遍地開花，

以優質的用餐環境、年輕親切有活力的服務、豐富早午餐盤等印象深植人心，

而此次造訪的八德店則於2023年11月新開幕，是該品牌的第五間分店。

七十年歷史的老洋房

外觀是棟兩層樓老洋房建築，這裡曾被荒廢長達17年，以往是間看病診所，

為了不讓八德居民回憶消散在時光洪流中，在修復時盡最大心力保留原狀，

老屋新生，也就是在舊的建築上創造新的記憶，為老宅注入新思維與活力。

老屋通常都有狹長及採光不良的問題，於是會在房與房間刻意留出露天的空地，

目的是增加明亮與通風，望去就似在天切割出一個開口，於是有了天井的稱呼。

天井就開在多進房間的中心位置，如今內側已成了開放式獨立小包廂，

底下對應著一座人造池塘，綠意盎然、多隻錦鯉與魚群悠遊，視覺鮮活。

約1945年開始、這邊已是醫生看診的地方，算起來早過了遲暮之年，

老洋房擁有跨年代的現代風華，地面鋪著仿八角紅鋼磚、經典又不失美感。

舊屋舍、木窗櫺，承載著一段歷史歲月與生活痕跡的落漆老鐵件，

屋外暖陽照射進窗花疏密縫隙裡，在略顯陰暗的壁面投映出點點光斑。

老屋的靈魂-鐵窗花，除了最重要的防盜功能外也兼具著手工精緻美感，

不禁想起自小生長的老宅也有多扇幾何圖形的窗花，

當時房子幾乎戶戶都有安裝欄杆，音符、花葉、水果…天馬行空的創意展現。

每逢年節時，老爸總會花幾天時間慢慢的推平落漆、重刷上石青色新漆，

後來鐵窗因阻礙逃生問題，漸漸被鋁門窗、氣密窗或防盜(隱形)窗所取代，

隨著老屋拆除，窗花藝術也慢慢消失在歲月洪流中，就如同身邊人早已不在。

有點意外開幕僅不到三個月但知名度似已遠播，平日前來一樓近乎客滿，

想起第一次臨時想用餐卻被告知滿座，於是第二趟提前先使用線上預約。

準時十一點開門入座、此時二樓尚未帶客，搶先一步先上來拍空景照，

無人畫面就彷彿時間被凝固在某瞬間般，連空氣中都瀰漫著復古的味道。

似西洋棋盤的黑白交錯地磚在視覺上擁有延伸感，

讓整體空間更顯寬敞。

拉門式的骨董電視機上擺放著水杯與調味罐料。

靜靜駐足，細感這獨棟老洋房展示出的優雅與敦厚，別緻韻味令人留念。

暮然想起「雕欄玉砌應猶在，只是朱顏改」，

百年浮光掠影，精雕細琢的雕花欄杆和玉石台階應都還在，可惜物是人非。

素雅牆上懸掛著藝文創作。

每一空間皆帶有歲月累積下的滄桑與優雅，

感受這份都市中難得的靜謐。

耳邊傳來了孩提時聽過的經典老歌，彷彿勾起沉睡在靈魂深處的記憶，

細瞧原來壁面掛台老式光碟撥放器，緩緩訴說著那個輝煌大時代的故事。

暫別歲月的滄桑，先來位上研究菜單，

生而為人、果腹還是當前最重要的。

旅人咖啡館‧八德店 菜單

假日客滿時用餐限制兩小時

15:00-17:00不供應早午餐、披薩、焗烤

詳細放大版 菜單 請見店家臉書照片

早午餐、炸物私房料理、披薩、生菜沙拉、風味餐

燉飯、義大利麵(橄欖油/紅醬/白醬/青醬)

任一主餐可加價升級為A-E套餐，

價格由$100元至$240元不等。

甜點師傅私房菜，由自家甜點師手工製作。

茶與果汁、醇奶蓋、咖啡與乳品、牛奶、奶茶。

不收服務費，點餐請自行至櫃台，

結帳可現金、LINE Pay與信用卡，

順帶參考甜點櫃內的當日供應品項，

戚風、生乳酪、焦糖布丁、提拉米蘇、冰淇淋布朗尼、鮮奶酪、巴斯克…等。

煙燻鮭魚私藏乳酪早午餐

$390元，用美食來迎接晨午美好時光，

點來一份既豐富又營養的繽紛餐盤，讓生活充滿儀式感，幸福可以很簡單。

橘紅色軟嫩燻鮭魚片經巧手重疊、捲成幾朵玫瑰花模樣，成了盤中最吸睛焦點。

在歐式雜糧麵包上塗抹一層厚厚的奶油乳酪醬，連同燻鮭魚一起品嚐，

一口咬下，有小塊乳酪的抹醬濃郁、鮭魚柔軟細緻、麵包扎實具嚼勁。

一旁搭配著濃稠溏心蛋與玉米脆片芒果鮮奶酪。

新鮮翠綠的綜合水耕生菜佐柳橙油醋，由食材種類到色彩搭配皆能感受到用心。

松露薯條

$220元，早午餐盤就有搭配美式脆薯，但還是嘴饞的點了盤松露口味，

份量對得起價格，使用松露醬均勻附著、香氣四溢，最後無浪費的打包。

美式咖啡

$100元，有時就想來杯純粹的美式，

微苦味反而能襯托出食材的多元與豐富，

若味蕾追求更精細、推薦經長時間低溫萃取的冰滴。

玫瑰鐵觀音

$120元，甜點&飲品建議搭配套餐較便宜，點餐時店員會提醒可折抵選項，

豔褐色茶湯飄逸出玫瑰獨有花香，滋味濃厚甘醇，嚥下喉韻綿長，可回沖。

羅勒青醬雞腿排燉飯

$360元，青醬濃郁且帶有撲鼻清香，燉飯米粒濕潤、軟硬度適中，

去骨雞腿排外皮煎至香酥、肉質厚實且還保持著多汁狀態，滿滿飽足感。

無客滿時不限時、能放心細慢享用，撤下正餐器皿後期待的甜品逐一上桌，

擁有亮眼賣相與香糯口感的甜食果然有治癒能力，擺著光看就令人心生愉悅。

冰淇淋布朗尼

$140元，布朗尼濃苦濕潤且中央藏有熱巧克力流心，柑橘果乾片為點綴，

搭配整球香草冰淇淋，冷熱交織變換在口腔中迅速融合，整體苦甜不膩人。

焦糖布丁

$120元，口感偏向日式硬布丁般濃厚紮實，

蛋香四溢、奶香滿盈，搭配的焦糖醬甜中帶點微苦，

精緻小巧，讓人品嚐後仍感意猶未盡。

棉花糖可可

$130元，香濃熱巧克力搭配上軟甜蓬鬆棉花糖，

在寒冷的天不僅暖手也能暖心，給女性朋友點上一杯準能收獲笑容。

伯爵奶蓋戚風蛋糕

$120元，戚風蛋糕最大的特點就在於膨脹度，

蓬鬆蛋糕體質地濕潤且伯爵茶香濃厚，

細瞧能見點點茶葉顆粒，軟綿綿的既爽口又細緻。

用餐後感想

在周邊大樓林立、車水馬龍的映襯下，老洋房獨立其中更顯出別樣的韻味，

在此用餐、不僅是能品嚐精心美食，更能感受歲月流逝與古樸雅致氛圍，

空間靜謐時彷彿將時光凝縮於一刻，心靈也隨之沉澱下來，日常慢活純分享。