美食林立的虎林街，牛肉麵當然不缺席，
繼上回小陳牛肉麵的高CP值，今天的牛味也讓我們豎起大拇指 !
距離捷運永春站步行大約2分鐘，假日中午12點來到門口已經滿座，
等了約10分鐘便隨著店員入座 。
環境簡約、明亮、乾淨，牆上掛著電視傳來主播的新聞播報，
呵~是一種在家吃飯的感覺 。
小菜自助，特別的是，以碟子計費，一個碟子40元&60元，
能裝多滿跌多高各憑本事，覺得有趣且誘人。
老婆一個碟子裝了5種小菜，一上桌便是給視覺一記滿足，而且好吃。
這一碟60元，覺得老闆很佛心XD。
炸醬麵在等待約5分鐘登場，家常麵條咀嚼中散發著麵香、Q勁，
炸醬也是我喜歡的古樸味道，豆芽、青江更讓口感增添了層次，好吃 !
接著牛肉麵跟著現身，WOW ! 一上桌3大塊的牛肉就讓咱們驚嘆 !
頓時食慾湧現，牛肉塊好重 ! 筷子幾乎夾不住，吃這大傢伙還是湯匙好用haha。
湯汁味道柔順不死鹹，麵條一樣帶著麵香與Q勁，點了小碗就讓大叔吃到撐 !
這幾趟虎林街的覓食...驚覺藏龍臥虎，
雖位處捷運附近，但價格卻沒有想像中來得高，
甚至有些還覺得實惠、超值，就如同今天的牛味，太讚了，推薦給各位。
- google地圖連結 : 牛味
- 地址 : 台北市信義區虎林街131號
- 電話 : 02-2727-2747
- 營業時間 : 11:30–14:00、17:00–20:30，週五、六休息 。
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