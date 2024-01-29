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台北市信義區美食，牛味 虎林街必吃推薦 !

2024-01-29 19:33:11 Cheng chun 人氣：102
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窩客好文

Cheng chun

發表篇數：15篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：牛味牛肉麵專賣店
phone-0966- 759-110
place台北市信義區虎林街131號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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台北市信義區美食，牛味 虎林街必吃推薦 !

美食林立的虎林街，牛肉麵當然不缺席，

繼上回小陳牛肉麵的高CP值，今天的牛味也讓我們豎起大拇指 !

 

台北市信義區美食，牛味 虎林街必吃推薦 !
距離捷運永春站步行大約2分鐘，假日中午12點來到門口已經滿座，

等了約10分鐘便隨著店員入座 。
環境簡約、明亮、乾淨，牆上掛著電視傳來主播的新聞播報，

呵~是一種在家吃飯的感覺 。

 

台北市信義區美食，牛味 虎林街必吃推薦 !

台北市信義區美食，牛味 虎林街必吃推薦 !

小菜自助，特別的是，以碟子計費，一個碟子40元&60元，

能裝多滿跌多高各憑本事，覺得有趣且誘人。
老婆一個碟子裝了5種小菜，一上桌便是給視覺一記滿足，而且好吃。

這一碟60元，覺得老闆很佛心XD。

 

台北市信義區美食，牛味 虎林街必吃推薦 !

炸醬麵在等待約5分鐘登場，家常麵條咀嚼中散發著麵香、Q勁，

炸醬也是我喜歡的古樸味道，豆芽、青江更讓口感增添了層次，好吃 !

 

台北市信義區美食，牛味 虎林街必吃推薦 !

台北市信義區美食，牛味 虎林街必吃推薦 !

接著牛肉麵跟著現身，WOW ! 一上桌3大塊的牛肉就讓咱們驚嘆 !

頓時食慾湧現，牛肉塊好重 ! 筷子幾乎夾不住，吃這大傢伙還是湯匙好用haha。
湯汁味道柔順不死鹹，麵條一樣帶著麵香與Q勁，點了小碗就讓大叔吃到撐 !

這幾趟虎林街的覓食...驚覺藏龍臥虎，

雖位處捷運附近，但價格卻沒有想像中來得高，

甚至有些還覺得實惠、超值，就如同今天的牛味，太讚了，推薦給各位。

 

  • google地圖連結 : 牛味
  • 地址 : 台北市信義區虎林街131號
  • 電話 : 02-2727-2747
  • 營業時間 : 11:30–14:00、17:00–20:30，週五、六休息 。

 

 

文章標籤

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