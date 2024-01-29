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【美食】「謝謝一鍋」麻辣鍋、牛奶鍋、番茄鍋，大同區火鍋推薦、大橋頭火鍋推薦

2024-01-29 19:45:31 花見團子玩耍趣 人氣：108
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花見團子玩耍趣

發表篇數：224篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：謝謝一鍋 火鍋專賣店
place台北市大同區民族西路223號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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此食記為花見團子造訪「謝謝一鍋」     (造訪日期 : 2024/01)

「謝謝一鍋」麻辣鍋、牛奶鍋、番茄鍋

大同區火鍋推薦、大橋頭火鍋推薦

【美食】「謝謝一鍋」麻辣鍋、牛奶鍋、番茄鍋，大同區火鍋推薦、

 謝謝一鍋 

地址 : 台北市大同區民族西路223號
電話 : (02)2591-6789
時間 : 1130-1530 1700-2200

冬天到了！愛吃火鍋的友人本次邀約團子來到北市大同區的「謝謝一鍋」用餐，店家位於民族西路與重慶北路交叉口附近，從捷運大橋頭站步行6分鐘即可抵達，離延三夜市和大稻埕碼頭也不遠，交通很便利。「謝謝一鍋」是由喜愛美食、鍋物的年輕老闆所開設，店名取為「謝謝」，帶有感恩之意。店內提供多種湯頭、精緻肉品外，還有甜點、飲料、無限享用，FB粉專打卡即贈小肉盤、菜盤也可以換肉盤，開幕不久就吸引許多火鍋控的朋友前往朝聖。【美食】「謝謝一鍋」麻辣鍋、牛奶鍋、番茄鍋，大同區火鍋推薦、

店家裝潢寬敞整潔，以咖啡色、白色呈現充滿溫馨簡約風格，木質桌椅溫暖清新，餐廳採單點式，以一人一鍋小火鍋的形式，可先選湯頭、主食、附餐，並附有蔬菜盤。店內提供多組2人、4人、6人的座位區，多人聚餐也OK，每到用餐時刻，人潮總是絡繹不絕。【美食】「謝謝一鍋」麻辣鍋、牛奶鍋、番茄鍋，大同區火鍋推薦、

【美食】「謝謝一鍋」麻辣鍋、牛奶鍋、番茄鍋，大同區火鍋推薦、

飲料採自助式，有無糖日式煎茶、可爾必斯、冬瓜檸檬、咖啡、奶茶、果汁、可樂等，還有健康養生的南非國寶茶，種類多元，滿足多種人的喜好。【美食】「謝謝一鍋」麻辣鍋、牛奶鍋、番茄鍋，大同區火鍋推薦、

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醬料區也是採用自助式，店家提供各種醬料，有醬油、辣椒、蘿蔔泥、蒜頭、蔥花、香菜、沙茶醬等，還有火鍋店較少見的洋蔥，可依個人喜好自行調配屬於自己喜愛醬料。【美食】「謝謝一鍋」麻辣鍋、牛奶鍋、番茄鍋，大同區火鍋推薦、

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團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！【美食】「謝謝一鍋」麻辣鍋、牛奶鍋、番茄鍋，大同區火鍋推薦、

柴魚蔬果經典鍋

「柴魚蔬果經典鍋」以柴魚加上多種蔬果精心熬煮，湯頭清澈鮮甜，口味清爽高雅，涮入肉片或加海鮮都超match。 【美食】「謝謝一鍋」麻辣鍋、牛奶鍋、番茄鍋，大同區火鍋推薦、

官記麻辣鍋

「官記麻辣鍋」是店家特別配方調製，湯頭香麻又帶勁，有牛油香和花椒香，辣度約為小辣到中辣的程度，是可喝的湯頭。【美食】「謝謝一鍋」麻辣鍋、牛奶鍋、番茄鍋，大同區火鍋推薦、

鮮切番茄鍋

「鮮切番茄鍋」是現切番茄熬煮，湯頭呈現耀眼橘紅色，喝起來酸甜有勁，滿滿紅茄素，營養100％。【美食】「謝謝一鍋」麻辣鍋、牛奶鍋、番茄鍋，大同區火鍋推薦、

頂級牛奶鍋

「頂級牛奶鍋」大人小孩都喜歡！以柴魚蔬果加入瑞穗牛奶、安佳奶油精心熬煮，入口後湯頭濃郁香醇，有一種喝奶油濃湯的感覺，適合搭配豬肉及海鮮。團子也很喜歡用牛奶鍋煮高麗菜，軟嫩高麗菜混合奶香，怎樣都吃不膩。【美食】「謝謝一鍋」麻辣鍋、牛奶鍋、番茄鍋，大同區火鍋推薦、

菜盤

「菜盤」菜盤內容十分豐富，包含高麗菜、金針菇、地瓜、南瓜、絲瓜、紅白蘿蔔、杏鮑菇、木耳等，火鍋料有凍豆腐、豬血糕、貢丸、蟹肉棒等，吃得到滿滿營養及健康，不論是搭配哪個鍋底都能讓時蔬的風味更加提升。【美食】「謝謝一鍋」麻辣鍋、牛奶鍋、番茄鍋，大同區火鍋推薦、

附餐

「附餐」共有5種選擇，包含芝麻香鬆飯、低卡冬粉、台農洗選雞蛋、味王王子麵、饕客烏龍麵。烏龍麵Ｑ彈有嚼勁，煮熟後加入青蔥、洋蔥、蒜泥、辣椒、沙茶醬拌在一起，就是一碗美味乾拌麵。【美食】「謝謝一鍋」麻辣鍋、牛奶鍋、番茄鍋，大同區火鍋推薦、

 

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美國CAB霜降牛

「美國CAB霜降牛」均勻遍佈著雪白細緻的油花，只要涮幾下就可吃，入口後後脂香濃郁、口感鮮甜且香氣十足，讓肉肉控的友人讚不絕口。【美食】「謝謝一鍋」麻辣鍋、牛奶鍋、番茄鍋，大同區火鍋推薦、

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美國CAB牛背肩

「美國CAB牛背肩」是牛肩唯一較軟的部位，含有許多筋絡及油花，吃起來軟嫩適中，搭配清湯或麻辣湯都很適合。【美食】「謝謝一鍋」麻辣鍋、牛奶鍋、番茄鍋，大同區火鍋推薦、

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西班牙梅花豬

「西班牙梅花豬」口感類似牛肉的沙朗，肉片呈現淡淡粉紅色，涮好入口肉質香甜柔軟，搭配醬汁享用更加美味。【美食】「謝謝一鍋」麻辣鍋、牛奶鍋、番茄鍋，大同區火鍋推薦、

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伊比利梅花豬

「伊比利梅花豬」被稱為「會走路的橄欖樹」，肥瘦適中，入口肉質香甜柔軟，充滿嚼勁並帶有甜香的肉汁，令人難以抗拒。【美食】「謝謝一鍋」麻辣鍋、牛奶鍋、番茄鍋，大同區火鍋推薦、

北海道干貝蛤蠣雞

「北海道干貝蛤蠣雞」是用料超大方！特選雞腿肉非雞肉片，而是一整隻的雞腿肉切塊而成，肉質Q彈有勁；店家提供的蛤蠣大顆且多顆，飽滿肥美，滑嫩Q彈，放入湯頭，味道更鮮甜；北海道干貝滑嫩彈牙、鮮美多汁。店家還附上薑絲、金桔，讓湯頭解膩增加酸甜口感，美味更上一層。【美食】「謝謝一鍋」麻辣鍋、牛奶鍋、番茄鍋，大同區火鍋推薦、

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五路海鮮鍋

「五路海鮮鍋」包含蛤蠣、鯛魚、小卷、鮮蚵、草蝦，還有一小杯米酒可以去腥。入鍋涮燙不久就可撈起，超大支的小卷來自基隆船現撈急凍，肉質彈牙Q彈有勁、鯛魚片肉質細膩、大支草蝦一支足足有30g，甘甜豐腴，來自嘉義東石的鮮蚵綿軟柔滑、蛤蠣讓湯頭更鮮美，五路海鮮豐盛又華麗，讓我們都吃到意猶未盡。【美食】「謝謝一鍋」麻辣鍋、牛奶鍋、番茄鍋，大同區火鍋推薦、

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冰淇淋

「冰淇淋」是選用小美品牌，會提供4種口味。香草冰淇淋綿密滑順、焦糖牛奶散發濃郁奶香，冰淇淋也會不定時更換口味，餐後來一些為美好的一餐做最完美收尾。【美食】「謝謝一鍋」麻辣鍋、牛奶鍋、番茄鍋，大同區火鍋推薦、

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整體而言，團子覺得「謝謝一鍋」和一般的火鍋店很不一樣，湯頭選擇多，肉品豐盛品質好。老闆也很熱情，喜歡和客人聊天話家常，店家服務親切周到，來這就像回家般自家安心。店家料理種類選擇多，價錢合理又實惠，且不收服務費。店內也有推出打卡送贈品優惠、也有不定時節日優惠，吃飽飽又不傷荷包，CP值很高。喜歡吃火鍋朋友，快相約來這享用美味鍋物，不論是個人用餐，或者是多人聚餐都非常適合喔。【美食】「謝謝一鍋」麻辣鍋、牛奶鍋、番茄鍋，大同區火鍋推薦、

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