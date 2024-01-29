此食記為花見團子造訪「謝謝一鍋」 (造訪日期 : 2024/01)



「謝謝一鍋」麻辣鍋、牛奶鍋、番茄鍋

大同區火鍋推薦、大橋頭火鍋推薦







謝謝一鍋



地址 : 台北市大同區民族西路223號

電話 : (02)2591-6789

時間 : 1130-1530 1700-2200



冬天到了！愛吃火鍋的友人本次邀約團子來到北市大同區的「謝謝一鍋」用餐，店家位於民族西路與重慶北路交叉口附近，從捷運大橋頭站步行6分鐘即可抵達，離延三夜市和大稻埕碼頭也不遠，交通很便利。「謝謝一鍋」是由喜愛美食、鍋物的年輕老闆所開設，店名取為「謝謝」，帶有感恩之意。店內提供多種湯頭、精緻肉品外，還有甜點、飲料、無限享用，FB粉專打卡即贈小肉盤、菜盤也可以換肉盤，開幕不久就吸引許多火鍋控的朋友前往朝聖。

店家裝潢寬敞整潔，以咖啡色、白色呈現充滿溫馨簡約風格，木質桌椅溫暖清新，餐廳採單點式，以一人一鍋小火鍋的形式，可先選湯頭、主食、附餐，並附有蔬菜盤。店內提供多組2人、4人、6人的座位區，多人聚餐也OK，每到用餐時刻，人潮總是絡繹不絕。

飲料採自助式，有無糖日式煎茶、可爾必斯、冬瓜檸檬、咖啡、奶茶、果汁、可樂等，還有健康養生的南非國寶茶，種類多元，滿足多種人的喜好。

醬料區也是採用自助式，店家提供各種醬料，有醬油、辣椒、蘿蔔泥、蒜頭、蔥花、香菜、沙茶醬等，還有火鍋店較少見的洋蔥，可依個人喜好自行調配屬於自己喜愛醬料。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

柴魚蔬果經典鍋

「柴魚蔬果經典鍋」以柴魚加上多種蔬果精心熬煮，湯頭清澈鮮甜，口味清爽高雅，涮入肉片或加海鮮都超match。

官記麻辣鍋

「官記麻辣鍋」是店家特別配方調製，湯頭香麻又帶勁，有牛油香和花椒香，辣度約為小辣到中辣的程度，是可喝的湯頭。

鮮切番茄鍋

「鮮切番茄鍋」是現切番茄熬煮，湯頭呈現耀眼橘紅色，喝起來酸甜有勁，滿滿紅茄素，營養100％。

頂級牛奶鍋

「頂級牛奶鍋」大人小孩都喜歡！以柴魚蔬果加入瑞穗牛奶、安佳奶油精心熬煮，入口後湯頭濃郁香醇，有一種喝奶油濃湯的感覺，適合搭配豬肉及海鮮。團子也很喜歡用牛奶鍋煮高麗菜，軟嫩高麗菜混合奶香，怎樣都吃不膩。

菜盤

「菜盤」菜盤內容十分豐富，包含高麗菜、金針菇、地瓜、南瓜、絲瓜、紅白蘿蔔、杏鮑菇、木耳等，火鍋料有凍豆腐、豬血糕、貢丸、蟹肉棒等，吃得到滿滿營養及健康，不論是搭配哪個鍋底都能讓時蔬的風味更加提升。

附餐

「附餐」共有5種選擇，包含芝麻香鬆飯、低卡冬粉、台農洗選雞蛋、味王王子麵、饕客烏龍麵。烏龍麵Ｑ彈有嚼勁，煮熟後加入青蔥、洋蔥、蒜泥、辣椒、沙茶醬拌在一起，就是一碗美味乾拌麵。