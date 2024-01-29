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百家珍果醋|蔓越莓(減糖配方)是台灣唯一通過健康食品認證的健康醋，有助於降低血中總膽固醇|洛神蜂蜜果醋無添加人工添加物，天然無負擔!!

2024-01-29 20:27:31 新竹林依晨 人氣：104
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新竹林依晨

發表篇數：91篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：百家珍釀造食品股份有限公司
phone02-6277000
place台北市內湖區陽光街351號8樓
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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『百家珍』為台灣果醋領導品牌，創立於1973；歷史悠久50載 !! 公司以釀醋為核心，多元發產許多醋相關產品!!
我們今天欲介紹的2024春節限定禮盒，購買網址 www.pccv.com.tw/products/gift-299-1
就內含一罐蔓越莓(減糖配方)
2012年，『蔓越莓(減糖配方)』上市，是台灣唯一通過健康食品認證的健康醋，有助於降低血中總膽固醇。

『百家珍』通過HACCP食品安全管制系統及ISO 22000國際品質驗證；產品安全有保障!!

百家珍果醋|蔓越莓(減糖配方)是台灣唯一通過健康食品認證的健

產品均無添加人工添加物，天然無負擔；2024春節限定禮盒 \送的健康喝的安心/
年節將至；友人們，如有餐食過於油膩、肚子大大等；都可以送健康給朋友喔!!
想要保持身材、健康美麗，也可以帶上一盒百家珍2024春節限定禮盒

百家珍果醋|蔓越莓(減糖配方)是台灣唯一通過健康食品認證的健

贈禮紙箱盒裝手提設計；內部均有防碰撞紙板挖圈穩固設計，量多也相當安心!! 可免除溢出、碰撞等困擾!!

百家珍果醋|蔓越莓(減糖配方)是台灣唯一通過健康食品認證的健

送禮送健康；首選百家珍果醋!! 歷史悠久、廠房、產品標準化製程管理；信賴、可靠。品牌年欲五十載!!

百家珍果醋|蔓越莓(減糖配方)是台灣唯一通過健康食品認證的健

手工熬煮萃取洛神花液，產品無添加，更樂活、自然!! 餐後飲用一杯，可以促進新陳代謝、養顏美容；微甜酸V酸V的爽口飲料，很適合全家大小一起飲用!

百家珍果醋|蔓越莓(減糖配方)是台灣唯一通過健康食品認證的健

蔓越莓果醋口感酸V酸V，喜歡甜口可以添加半糖與蜂蜜；增加口感豐富度!! 顧身材還有健康的朋友們就可以單飲即可；泡製的方法相當簡單!! 比例為水與醋為5:1即可!
夏天喝清涼爽口、降低膽固醇；也增加喝水量!! 冬天可以微溫飲用，溫暖身心、也照顧健康!!
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百家珍 | www.pccv.com.tw/
百家珍粉專 | www.facebook.com/pccv1973/?ref=embed_page
Line@：@pccv1973

台灣 百家珍釀造食品股份有限公司
嘉義總公司
地址: 612嘉義縣太保市嘉太工業區光復路9號
電話:(05)237-7269 傳真:(05)237-8618
台北營業本部
地址: 114台北市內湖區陽光街351號8樓之1（同公司聯絡地址）
電話:(02)2627-7000 傳真:(02)2627-5522

文章標籤

百家珍果醋 蔓越莓 減糖配方 健康食品認證 健康醋 有助於降低血中總膽固醇 洛神蜂蜜果醋 無添加人工添加物 天然無負擔 HACCP 食品安全管制系統 ISO 22000 低血中總膽固醇
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百家珍 健康食品認證 健康醋 more
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