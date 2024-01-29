【台北食記】矮仔財滷肉飯

今大滷肉飯、金鋒滷肉飯還有這家矮仔財滷肉飯被網友譽為台北最強的三大滷肉飯，矮仔財滷肉飯更曾被CNN推薦為台北必吃美食，他們的生意好到從攤位排隊排到市場外，這家在我的滷肉飯口袋名單已久，因為地點在北投又只有早上開，這次特地從新竹殺去吃總算吃到了！

北投市場的附近的高記茶莊也是必喝，來到市場你會發現這裡幾乎人手一杯，一杯高記的解憂茶配上矮仔財的滷肉飯完美搭配阿！

開車前往可停付近的大豐公園地下停車場，步行約兩分鐘。

▲剛抵達市場門口就已經看到排隊人潮，建議可以先請家人朋友先排隊，另一人去攤位拿菜單先看。

▲矮仔財的生意非常好，租了好幾個用餐攤位還是難以消化源源不絕的人潮，當天排了半小時左右才排到。

▲看著那鍋黑嚕嚕的滷汁就知道這肯定入味。

▲矮仔財菜單：白飯和滷肉飯有大小碗可選，大碗45元完全不貴阿！

▲滷肉飯(大) 45元：這間也是肥肉系，滷汁顏色真的超深，但味道沒有想像中重口味，白飯飽滿粒粒分明有Q度，滷汁和白飯兩者都很優秀。

▲雖然滿滿的肥肉，但吃起來肥而不膩，滿滿的膠質入口即化。

▲滷蛋 15元：滷蛋使用鴨蛋，蛋黃吃起來更滑嫩，但也許生意太好滷得不夠久滷汁沒有透進裡面。

▲燙青菜 40元：今天的青菜是菠菜，淋上店家的招牌滷汁整個層次提升不少，完全蓋掉波菜的澀味。

▲滷筍絲 35元：35元份量蠻多的，口感清爽不油膩。

▲豆腐 15元。

▲排骨湯 60元：排骨湯有排骨和白蘿蔔，排骨已經燉到非常軟爛輕輕一夾骨肉分離，湯頭也蠻香的。

▲蚵仔湯 70元：蚵仔真的很大顆但量沒有很多，湯內有滿滿的薑絲和蚵仔的鮮甜，冬天喝很暖胃。

雞蛋糕短評：與黃家酸菜滷肉飯同為市場最有人氣的名店，假日常需要排隊，滷肉飯醬汁顏色很深但不會死鹹，滷肉肥多居多但吃起來沒有油膩感，蚵仔湯的蚵仔很大顆，排骨酥湯湯頭也非常棒！



用餐環境★★★

餐點★★★★★

服務★★★☆

CP值★★★★



矮仔財滷肉飯美食資訊：

地址：台北市北投區磺港路33號樓433號

電話：無

官網：無

營業時間：07:00–13:00(周一、周四公休)

停車場：無

服務費：無

廁所：有(市場有公廁)

刷卡：無

外送：無



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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