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激安の吉烹酒場介紹

激安算是資深居酒屋品牌了,在台北市目前有三家分店,今天拜訪的是位在敦化南路的三號店,三家店的地點都是交通非常方便鄰近捷運站,所以同學朋友同事要聚會不用開車集合也很方便喔!

走到門口會有服務人員親切的引導帶位,(其實我在門口就拍不完了)門口的木造裝修還有大大的紅燈籠,還有老闆"古錐"的畫像彷彿走在日本街頭,沒錯聽今天帥帥的Jack介紹說他們激安的老闆長期都會到日本各大居酒屋遊走觀摩學習讓來到激安的 客人不用坐飛機就可以享受置身日本居酒屋的氛圍唷!

用餐環境介紹

進到店面從入口處的擺設到室內的餐桌椅還有牆上的各種佈置,我真的覺得自己好像在日本居酒屋耶!(照片有點多,因為太好拍了我每個都想分享給大家~哈)

激安三號店的座位算多店面很寬敞,桌與桌之前還有木柵隔板很像自己有個小空間可以盡情聊天喝酒不會怕互相干擾喔!座位大多是4~6人的組合

另外在後面還有一區獨立的包廂大約可以坐10~15人應該沒問題,包廂拿來辦同學會或同事聚餐應該很適合耶!吧檯前也有個人的座位所以一個人喝小酒也很棒唷!

激安の吉烹酒場菜單介紹(詳細價位以現場公告為主,別忘了看看牆上還有很多隱藏菜單唷!)

今天我們遇到的服務人員Jack很熱情又專業風趣(又有點帥),他跟我們說:

激安有三心~~用餐安心(所有肉品的來源品質有保障).價格放心(他們的價位以東區的同類型居酒屋算平價)來店開心(優質用餐環境+超讚幽默熱情的服務+好酒好菜)

其實來店之前我們有稍微做了些功課,加上Jack介紹的特色菜品我們很快就點好餐喔!讓我們上菜一一介紹~~

豺狼小幫手特色菜推薦

首先強推一定要點的~~$698直走到底喝到飽,目前總共有五種酒類喝到飽，兩個小時隨便你喝，不管是清酒、high ball、梅酒、啤酒，對於喜愛小酌的朋友，千萬不要錯過這個活動！



雖然今天我們點了$698喝到飽,但調酒也是激安的強項,所以我們今天喝了三款價位都是$168:沖繩之戀.水蜜桃甜心.葡萄牙艦隊,這三款酒算是酒精度偏低口味清爽帶甜味很適合小幫手想感受微醺又需要維持頭腦清醒時喝唷!我覺得每款口感都不錯小幫手最愛水蜜桃甜心(有戀愛的感覺)

後面冰箱還有各種利口酒也可以單點唷!

午仔魚一夜干$358:我也超級愛的午仔魚做的一夜干經過高溫的炭烤之後魚皮澎起來吃酥酥脆脆，魚肉卻可以保持著非常多汁，烤工很厲害喔!



炙燒鮭魚佐玉子豆腐$188:這玫瑰花也太漂亮了吧!是用六片炙燒鮭魚擺設成玫瑰花~太美了,佐胡麻豆腐好好吃我大推，柔潤的鮭魚搭著底下的胡麻醬跟豆腐一起吃多層次的口感非常香我超級愛的



今日滷三小$178:這一道是小幫手的最愛(常常是他的晚餐)這盤我覺得東西種類非常豐富價格非常便宜,吃以前記得要先攪拌一下讓滷汁沾滿唷!除了肉品還有杏鮑菇.紅白蘿蔔.酸菜每一個食材都很入味,其中雞翅更是讓我喜愛表皮吸滿滷汁很軟嫩好吃!!這一道一定要點



鹽烤雞腿肉$188.明太子雞肉$198.蜂蜜芥末雞腿肉$218:雞肉三兄弟分別是鹽烤蜂蜜芥末以及明太子三種不同口味，明太子在嘴巴迸發的口感超讚,每一種的風格都很明確師傅的處理及烤工都一流一點都不會乾柴喔!都很值得吃吃看。

嫩肩菲力牛排$298:菲力牛排的火候均勻粉嫩粉嫩的顏色搭上面的綠色蔥花好美,牛排吃起來非常juicy，搭配底下的洋蔥一起吃再喝上一口我最喜歡的梅酒簡直是完美的搭配



酥炸香絲脆:$158 香酥脆我個人非常喜歡，鱈魚香絲烹炸的酥酥脆脆之後拌上胡椒跟辣椒及蔥花超級香但不會辣唷!。吃起來很唰嘴唷!小幫手一口接一口快吃掉一盤,還說下次回家也來玩玩看



櫻花蝦高麗菜$158:高麗菜很脆口加上櫻花蝦也是下酒好菜有可以解膩！



豚五花大蔥捲$218:醬烤包著五花肉一口咬下可以吃得到豬肉的肉香以及蔥的脆度，而且這五花肉不會太肥太油膩唷!搭著蔥一口吃配著啤酒一起下肚，超級滿足



粉紅烏龍麵$168:金針菇.明太子.紅蘿蔔.洋蔥整體搭配很棒!這一盤很適合喝酒前先墊墊胃,烏龍麵的麵體很Q軟搭配著白醬還有明太子跟菌菇,小幫手口味比較清淡會覺得稍稍膩了點但吃少少的還是很香唷!

食後心得分享

今天激安の吉烹酒場 敦南三號店整體用餐豺狼跟小幫手都覺得超級讚的,從門口服務人員引導帶坐到菜單介紹,上菜.用餐.酒品介紹.環境服務...我們都覺得是一個非常愉快的用餐,不只環境優.菜色選擇多,尤其朋友聚會或愛喝點小酒的朋友,非常推薦$698直走到底的五款就喝到飽~超划算!!很推薦給大家,重點是捷運就可達不用開車太方便了!

**喝酒不開車!開車不喝酒**

餐廳地址訂位資訊(有三間分店不要跑錯家囉！)

激安の吉烹酒場 敦南三號店 ( 近捷運忠孝復興站地下街14號出口步行5分鐘)

地址:台北市大安區敦化南路一段160巷47號1樓

電話:（02)2721-1100

營業時間:17:30-00:00

敦南三號店訂位連結https://lin.ee/ovx5M6r

市府二店訂位連結https://line.me/R/ti/p/%40mtz7751k



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大家可以許願唷~想看我們去哪裡吃?哪裡玩?可以告訴我們唷~



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