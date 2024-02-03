一品鴨肉麵扎根新竹已經10多年了～

東光分店就在水豚麥胖東光米窩旁，記得在小米還沒當部落客之前就吃過了

因水豚在這裡為大家服務了XD 所以在這邊走動比較多，還蠻常吃的，所以就分享給大家囉！

店家的煙燻鴨肉真的很夠味，喜歡吃鴨肉的朋友快跟著小米一起去看看吧

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s

(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

👉一品鴨肉麵 東光店位置及環境介紹

*******************

一品鴨肉麵 東光店位於水豚麥胖旁，福龍山宮對面。

店內是傳統小吃店格局，用餐時段外帶人潮挺多的，大家在等候的時候，可以去隔壁買麵包喔

👉一品鴨肉麵 東光店菜單目錄搶先看

*******************

來看看菜單吧！

除了招牌鴨肉湯麵以外，還有蝦仁蛋炒飯、肉絲炒麵等主食，加上鴨肉切盤、快炒、湯品等多種選擇。

還有鴨翅、豆干、米血糕等滷味可以選擇

👉一品鴨肉麵 東光店用餐心得分享

*******************

小米很喜歡他們的煙燻鴨肉(1/4隻 190元)，真的是煙燻入味，讓人一吃愛上

肉質不會乾乾的，煙燻鹹香加上鴨肉甜味，不只下飯也很下酒喔

炒鴨肉麵(小75元,大85元)也是小米很愛的，份量挺多的耶！

口味上屬於重口味，如果要清淡一點，點餐的時候可以跟店家說喔

麵條Q彈有勁，吸附滿滿醬汁和鴨肉甜味，吃完不僅滿足又很有飽足感喔~

不吃鴨肉的朋友，可以點蝦仁蛋炒飯(85元)。

師傅火候掌握得很剛好，每一口都有飯香、蛋香和蝦仁鮮甜，而且份量不少喔

店家提供的餐點挺多的，肉絲炒粄條(75元)也可以嚐看看喔

口味偏重，粄條帶點濕潤的口感，吃起來不會乾乾的。

小菜的話，鴨胗挺有脆度的，豆干和米血糕也不錯喔！

以上是小米的心得分享，東光路的朋友，喜歡吃煙燻鴨肉不用跑到市區囉！

小米推薦一品鴨肉麵給你們

👉一品鴨肉麵 東光店營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：一品鴨肉麵東光店

🏠地址：新竹市東區東光路89號

☎電話：035712336

⏰營業時間：11:00–20:00

👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…

新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…

新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)

東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包

竹東美食古宅彩繪輕親子旅行

新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包

新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包

新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我