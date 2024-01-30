「2024鹽水月津港燈節」以「夢想將近．鹽水新視界」為主題，月津港燈區概分新創燈區、藝術燈區與徵件燈區等三大燈區，展出作品件件精彩，聲光結合數位，夢幻迷離深具想像力，其中 A16 WindDots、B9 通往神獸山的虹橋與 B13 銀河之門是拍照打卡熱點。A16 WindDots 逐漸變化的光簾，透過無數像素的微小點，層疊的簾幕重新塑造空間的深度，探索風中色彩的微妙變化，珠簾輕撥巧笑倩兮，彷若伊人在水一方，更是2024月津港燈節一大亮點。



2024月鹽水月津港燈節

活動地點：臺南鹽水月津港 X 鹽水歷史街區

展出日期：1月27日至3月3日

亮燈時間：

𝟭𝟳:𝟯𝟬-𝟮𝟯:𝟬𝟬｜藝術燈區．徵件燈區．新創燈區．大眾廟暨鹽水車站光環境

𝟭𝟴:𝟬𝟬-𝟮𝟮:𝟬𝟬｜巷弄燈區

官網：https://yuejinlanternfestival.com/

FB 專頁，搜尋：月津港燈節



「2024鹽水月津港燈節」作品互動地圖：https://yuejinlanternfestival.com/map/



新創燈區 D1「聲鏡」，中正路、西門路口，一顆巨大的球形體，平靜而幽暗在月津港水面拔然而起，配合來自四面八方的轟鳴聲，球體不斷閃動著光線，策展團隊將當代科技藝術與聲音融合成奇幻空間。



[藝術燈區]

A3 新鮮現撈：貓咪以靜謐潛伏的方式，蹲坐在浮台之上。眼睛虎視眈眈地注視在前方水面下游著的小魚，配合右腳伸出的貓掌，讓主角貓和水中魚形成緊張的狩獵關係。



拍照打卡點：曲橋二道曲月倒映水面，橋面月牙彎彎，今夕逐塘月色能入夢。



A9 錦鯉：錦鯉是日本傳統的動物，不僅以其美麗的色彩與圖案聞名，也被稱為「游動的寶石」。



A10 微光曳曳：水面上的叢叢草垛與一顆顆輕盈搖曳的小光球，以馬達連動線性鋼材使其搖擺晃動，呈現光球活動的韻律變化，輕柔地搖曳彷彿是大自然的微笑，在現實世界產生超現實的氛圍，如置身於一個夢幻和寧靜的世界。



A11 內聚之光：一座在水面上浮起微微的圓，如同表面張力水分子的連結，呈現一種內斂卻又蘊含飽滿能量的狀態，漫射的光波是無數的相遇與相別。



A16 WindDots (拍照打卡點)：窗戶是空間的畫面，分隔內外，串連著兩者之間的邊界。站在窗前，眼前方的畫框捕捉真實世界的一部分，逐漸變化的光簾，透過無數像素的微小點，層疊的簾幕重新塑造空間的深度，探索風中色彩的微妙變化。



珠簾輕撥巧笑倩兮，彷若伊人在水一方。



A17 龍的鱗片：浮在水上的龍鱗，讓它看起來像是曾經有龍不知道在什麼時候悄悄的經過了這裡。



A18 沙盒再造計劃 (月津版)：ㄧ顆光球浮出水面，球面光影變化，探討人類與數位世界的依存關係。靈感源自「巴別塔」，象徵人類通過統一的電腦語言重建溝通與合作，從而推動科技進步和人工智慧的發展。



A19 相聚：作品「相聚」是一件風動裝置構建的藝術裝置，由象徵著自由、變動和生命流動的風，代表著持續、穩定和生命滋養的河所交織交融。



A20 彼端：作品「彼端」轉化了鑰匙孔的意象，結合燈光，讓懸空而立的鑰匙孔裝置在環境的場景下，彷彿透露出另一端未知世界的光芒，創造出極具想像力的奇幻光景。



A23 空間劇場#5–古月號：古月橋是連結燈節與鹽水的重要入口之一，藝術團隊將投射燈架設於橋拱的中央，向兩岸發射光束，彷彿飛行器的機翼一般，並搭配為現地創作的獨特聲響創作，讓觀者有不同的體驗角度。



[徵件燈區]

B2 我有我的振動頻率你有你的 (互動拍照打卡點)：二座燈房各據河道兩岸，遊客透過麥克風，將聲音的振動頻率化成光波傳向對岸，而當彼此的頻率對上，「共振」即是這宇宙間，最美好的現象。



B9 通往神獸山的虹橋 (拍照打卡點)：當晚風徐徐的吹過水面時，微風撩起陣陣漣漪，一圈又一圈的漣漪便會幻化成翻轉時空的彩虹隧道，人們可以透過這個隧道，串聯兩個時空的彼岸，進到神獸山入口。



虹橋入口，一圈又一圈的漣漪光圈，層層交疊幻化成翻轉時空的彩虹隧道。



B10 鄉愁返回艙：住在火星將會是什麼樣子？人類在全人造的環境中生存，人的本能對原生環境的渴望該如何紓解？如果在火星上有種特殊治癒用的艙體，它將以什麼樣的方式療癒著人類對原生環境的盼望？



B13 銀河之門 (拍照打卡點)：大自然的雲朵為天空的一部分，是天空和銀河的過渡，透過無數的竹片編織交錯成宛若泡泡、雲朵的三度空間，將每一顆竹編雲朵形塑成一個個閃閃發光的小宇宙，短暫而美麗。



船1 ~ 船8：八座水上船屋為全國唯一的水上藝廊，有空間裝置、平面、新媒體及表演藝術多元展現。



搭配今年主題，特別限量推出奇幻、造型可愛的「月光獸」燈籠，在夜間拿著「月光獸」燈籠漫步在月津港的港灣邊賞燈，將成為年度的新風潮。



2024鹽水月津港燈節，交通資訊：



1. 搭乘高鐵再轉搭公車：

1-1.高鐵嘉義站2號出口第4月台 → 166公車 → 鹽水站

1-2.高鐵嘉義站2號出口第7月台 → 橘9、橘9-1 → 新營轉運站 → 棕幹線、棕1、棕2、棕3、棕4、棕6、61、7207、7208 → 鹽水站



2. 搭乘火車或客運再轉搭公車：

2-1.新營站 → 棕幹線、棕1、棕2、棕3、棕4、棕6、61→ 鹽水站

2-2.新營站 → 棕5 → 鹽水分駐所站



3. 搭乘客運再轉搭公車

3-1.新營轉運站 → 棕幹線、棕1、棕2、棕3、棕4、棕6、61、7207、7208 → 鹽水站

3-2.新營轉運站 → 棕5 → 鹽水分駐所站

你可順遊「新營波光節」：新營波光節 點亮天鵝湖心漣漪

首屆「新營波光節」2024年1月27日於台南新營天鵝湖公園，點亮「光之眼」華麗登場，「新營波光節」以「波光圈」為策展概念，結合天鵝湖的自然生態與新營的在地文化，融合天鵝光雕投影，九件光影作品繽紛多彩、溫馨浪漫，串連農曆新年、情人節、元宵節三大佳節，日夜精彩一直到3月3日，其中「光之語」與「願之羽翼」可以互動，更是不可錯過。



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