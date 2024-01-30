關於石頭日式燒肉 - 楠梓尊貴館
楠梓石頭日式燒肉吃到飽，是一間開了近十年的老店，提供各式經典燒肉類與海鮮，另外還有生魚片、沙拉、飲料、哈根達斯與莫凡比冰淇淋等等，品項眾多，讓人在大啖燒肉的同時，又不容易吃膩，是公司尾牙、家庭聚餐、同學聚會的最佳選擇，另外還有海鮮鍋與味噌火鍋可以享用。
石頭日式燒肉 - 楠梓尊貴館店內外環境
店家去年重新裝潢過，感覺更有氣氛了，寬敞舒適的日式氛圍，店內採用木質裝潢和暖色調燈光，營造出溫馨的氛圍，適合家庭或團體聚餐，店外有停車場，方便開車的客人。
店內的燒肉區域，每桌都有獨立的烤爐和抽風設備，烤肉時不會有油煙味。
石頭日式燒肉 - 楠梓尊貴館菜單
有分為三種消費，為別是精緻燒肉629元、豪華燒肉726元與極上燒肉999元，另有兒童價與幼兒價。
未滿3歲免費，3歲至5歲幼童價100元，5歲至12歲兒童價分別是289元、339元與，12歲以上以成人計價囉。
▲使用手機自助點餐很方便。
石頭日式燒肉 - 楠梓尊貴館餐點介紹
精緻燒肉
有牛肉、豬肉、雞肉、羊肉等多種選擇，還有海鮮如鯖魚、柳葉魚、白蝦等，以及日式手捲、日式小菜、可樂餅、鍋物等近50種選擇。
有特級胸腹肉薄片、骰子牛肉、板腱牛肉薄片，檸檬雞翅、椒鹽雞腿肉、梅花豬薄片、豬五花薄片等等
最後甜點有棉花糖、麻糬、起司麻糬燒、巧克力布朗尼。
吃完後還有哈根達斯跟莫凡比無限享用。
特級胸腹肉薄片
▲基本款的燒肉牛肉有三款，分別是特級胸腹肉薄片、骰子牛肉與板腱牛薄片，個人最愛吃這款肉了，有著豐富的油花，肉質柔嫩多汁，油脂與鮮甜的瘦肉鮮味相互交融，是燒肉愛好者的最愛啦！
韓式泡菜
▲酸酸辣辣的韓式泡菜，是搭配肉肉的好朋友。
包肉生菜
▲包肉生菜很鮮脆，搭配肉肉與韓式泡菜很讚！
日式白蘿蔔
▲去日料店常會看到的白蘿蔔，這裡也有提供耶，還加入橙皮一同漬過，好吃又開胃。
手捲
▲小朋友愛吃的手捲，有蝦卵手捲、鮮蝦手捲、蔬菜手捲、蟹味棒手捲、燒肉手捲等等。
咖哩可樂餅
火鍋
▲火鍋有兩種湯頭選擇，分別是海鮮跟味噌，就依個人喜好來選擇囉！我覺得他們的湯頭還滿棒的耶，不是因為吃到飽的就隨便做做，味噌的香氣濃郁不死鹹。
蔬菜
▲我覺得烤蔬菜的技術要很高，所以統統拿去煮火鍋就好啦。
沾醬
▲沾醬附上檸檬汁等三款，依個人喜歡來沾囉！
▲自助區另有醬油、沙茶、蔥、辣椒等加味的配角。
生白蝦
自助飲料吧
罐裝飲料
冰淋淇吃到飽
▲店內提供哈根達斯冰淇淋與莫凡比冰淇淋，哈根達斯冰淇淋來自法國，有加了雞蛋，口感比較濃郁，莫凡比冰淇淋來自瑞士，以純淨的水果為基底，口感比較清爽，也各提供了多種口味選擇。
豪華燒肉
除了精緻燒肉食材外，牛舌、帶骨牛小排、背肩厚切牛，海鮮多了小卷、生魚片、蛤蠣、蒲燒鰻魚、梅花排、厚切帶皮豬五花、法式豬排、烤肥腸、櫻桃鴨胸片、紅味噌羊小排，開胃沙拉多了5款、小品多了8款。
背肩厚切牛排
帶骨牛小排
蔥鹽上牛舌
牛肉的厚度也滿厚的耶，吃起來香嫩多汁而且又有彈性，搭配蔥鹽是很經典的吃法。
法式豬排
使用香料醃製而成，烤過後金黃酥香酸甜開胃。
紅味噌羊小排
日本風味的羊肉料理，香氣四溢帶著特色的羊肉味。
日式豬排
水果沙拉
推薦可以選擇無醬，今天的葡萄還滿甜的，如果比較酸的可以拿來搭配哈根達斯，就變成水果聖代啦！獨門吃法分享給大家。
生魚片
在這裡等級就有生魚片囉，直接吃很新鮮，但我還會加到味噌鍋，就變日式的石狩鍋啦，鮮魚搭配味噌湯超合拍的。
極上燒肉
除了豪華的食材外，厚切肩小排、醬味橫隔膜、澳洲和牛M8-9、無骨牛燒肉薄片、伊比利豬肋條、西班牙松阪豬、鮭魚卵手捲、蒲燒鰻手、帶殼鮑魚、草蝦、韓國烤生蠔、日式炸牡蠣、5款握壽司。
厚切肩小排
肩小排的油脂多，擁有豐富的牛肉風味，一邊烤著一邊香氣就衝過來了。
醬味橫隔膜
很多客人就是衝著這品項來的，位於背側與內藏部位，一頭牛僅能取得3公斤，赤肉與油脂交織呈現黃金比例，
口感十分軟嫩，帶著內臟的風味濃郁，淡淡的醬味不會蓋過肉香，烤到表面呈現金黃色的梅納反應，香氣十足肉質細緻呀！
▲▼這太好吃了，一定要給它多點版面，哈。
澳洲和牛M9
油花紋路細密 油脂分佈均勻，肉質鮮嫩多汁 入口即化。
伊比利豬肋條
西班牙的國寶食材，取自豬肋骨中間，帶有筋膜但不會咬不爛，反而Q彈脆口又多汁。
西班牙松阪豬
油花與肉質交錯呈現美麗紋路，媲美和牛的豐富油花，口感中嫩中帶脆，是人人都愛的肉品，帶有橡果香氣具軟嫩香甜。
無骨牛燒肉薄片
最適合燒烤的牛肉薄片，烤完後搭配生菜、泡菜吃，很有到韓國的感覺呢。
草蝦、帶殼鮑魚、韓國烤生蠔
日式炸牡蠣
鮭魚卵手捲
▲滿滿的鮭魚卵，這樣子一般外面就要賣個100元了吧，吃到賺到！
壽司
▲除了手捲外，還有多款握壽司，有薄燒鰻握壽司、炙燒鮭魚握壽司、赤蝦握壽司、鮭卵一口壽、生干貝握壽司等等~
石頭日式燒肉 - 楠梓尊貴館評價
餐廳在Google評分為4.3分，有許多食客推薦其肉品的品質和服務的態度。
根據網路上的評價，石頭日式炭火燒肉 – 楠梓尊貴館的優點有以下幾個：
- jogy Su：蝦卵手捲份量多，鳳梨蝦球很大顆，肉片也很後又嫩，牛角帶油花所以很嫩。
- jogy Su：牛肉丼飯味道好吃，上面有一顆沒熟的雞蛋，攪拌拌飯真的是我的最愛>.<
- jogy Su：一口酥讓我驚艷到，奶油加一點點麻糬甜而不膩。
- 張小姐：東西好吃，出餐速度快，服務真的太讚啦！孩子掉筷子服務員立馬來問就換一雙。真的值得推薦！！
- 巫小姐：來這間吃飯過很多次了，服務態度很好👍食物也好吃，很適合情侶或家人聚餐。
- AVA：用餐環境與廁所很乾淨，肉品也很新鮮，最愛那個韓式雞腿肉 單烤就很入味好吃😋
- 吳小姐：有送餐機器人，孩子超喜歡的！沒想到薯條很好吃呢！
- 邱先生：氣氛好，餐點很棒，999的價位真的很值得
石頭日式燒肉 - 楠梓尊貴館營業資訊
- 地址：楠梓區德賢路481號
- 電話：07-362-7088
- 營業時間：11:00–22:00
- 捷運 #楠梓加工區 (走路15分鐘)
- 備有停車場
- 官方網站：http://stone-yakiniku.com.tw/
- Instgram：https://www.instagram.com/stone_nanzih/