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說到天母老店，這家茉莉漢堡一定是天母人的共同回憶，手打漢堡肉配薯條回憶中的口味。

40年老店茉莉漢堡

茉莉漢堡在台灣是一間擁有40年歷史的老店，有人說茉莉漢堡是將漢堡文化帶入台灣的創始店之一， 漢堡薯條搭配奶昔的組合， 讓許多人印像很深刻。

茉莉漢堡環境介紹

茉莉漢堡擁有一樓跟地下室的用餐區，座位有點工業風，簡簡單單的

地下室甚至還有復古遊戲機，相當懷舊。

我們選擇坐在一樓的位置

簡約明亮空間也蠻舒適

茉莉漢堡菜單價格

點我看菜單

茉莉漢堡的價位平均都是百元起跳，現在的美式漢堡真的都破百嚕~

我們選擇了一個培根牛肉跟經典牛肉漢堡，並搭配了薯條跟可樂暢飲，另外點了一杯香草奶昔！

現在要喝到奶昔真的好難啊~

牛肉培根漢堡/經典牛肉漢堡

培根脆口感加上手打厚厚的漢堡排，口感就很豐富了~

牛肉排本身不會太乾，但也沒有肉汁多汁的感覺，吃起來實在也是覺得有點普通，但微微的花生醬還不錯啦

經典牛肉漢堡的表現也是差不多，整體算平庸，但是能夠開40年這麼久應該也是位於天母的關係吧。

吃一次體驗過就ok啦~

不難吃，但不用一定特別跑過來吃

香草奶昔

現在要找到奶昔真的比較少，dong真的很懷念以前麥當勞的香草奶昔。

茉莉漢堡的香草奶昔少了一個冰砂口感，就是滑順的奶昔加上香草精的味道唷。

整體來說，茉莉漢堡的表現算平庸，漢堡份量還可以但也不算大，手打漢堡排本身厚度還不錯但口感有點乾，醬料有點少吃起來有點味道稍嫌不足。衝著他的天母40年老店，我還是吃它一次，有機會再吃唷，但我不會特別再來吃就是了。

店家/景點資訊

店家名稱：茉莉漢堡

所在地址：臺灣台北市台北市士林區天玉街38巷15號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:30-20:30

店家電話：

評價：★★★ Google即時導航

交通資訊

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