冬天吃火鍋，就是讓人感覺幸福!!!

蛋寶要來推薦一間超頂級的日本和牛火鍋店，

【極鶴和牛鍋物(旗艦店)】

有日本A5和牛、日本F1國產牛…等頂級肉品、

包含霜降、赤身、羽下、板腱、肋眼上蓋…等夢幻部位，

超值的吃到飽方案，同時吃到高級食材，

挑戰史上最頂級「和牛吃到飽」！

#台北大安區 東區仁愛圓環美食

(文末有好康活動！)

【極鶴和牛鍋物(旗艦店)】

台北最強和牛火鍋「極鶴」，

打造日式氛圍的空間、嚴選日本A5和牛食材，

升級更極致奢華的用餐感受。

肉品直輸台灣品質有保証，現點現切，新鮮看得見！

單點吃到飽的消費模式，有多款和牛品項可選擇，

還有近百種食材可搭配食用，

亦提供桌邊剝蝦服務，超貼心，

要讓來用餐的顧客都能感受和牛火鍋的暖心滋味！

【極鶴和牛鍋物(旗艦店)】

▼極鶴火鍋用餐環境座位寬敞簡潔明亮，

帶有木質調的日式氛圍感，

店內還擺放了一棵粉紅櫻花樹，浪漫感up，

讓吃到飽餐廳，也能享受燈光美氣氛佳的用餐空間。

▼設有一間8~12人包廂，

適合朋友聚會、同事聚餐！

▶️線上訂位：極鶴訂位

▼自助飲料吧台無限暢飲~

【極鶴菜單】

終極日本和牛吃到飽：

優賞吃到飽 $1580

極賞吃到飽 $2280

✔️全桌需點同一種消費方案，另收10%服務費

✔️用餐時間120分鐘，入座後90分鐘最後加點

▶️ (極鶴菜單)

▼極鶴鍋物共有8款特色湯底可選擇，

我們挑了「招牌麻辣+大漢蒙古湯底」組成鴛鴦鍋來嚐嚐！

✔️大漢蒙古鍋：味道淡雅帶點香料味，放入肉品、蔬菜、海鮮涮煮都很合適。

✔️招牌麻辣：內含豆腐、鴨血，湯頭微麻辣，喝起來還帶點甘甜，涮和牛不搶味！

▼麻辣鍋底內含軟嫩的鴨血、豆腐。

【$2280極賞吃到飽】

我們今天選的是$2280方案，

120分鐘無限吃到飽！

有日本A5和牛、日本F1國產牛…等頂級肉品、

包含霜降、赤身、羽下、板腱、肋眼上蓋…等夢幻部位，

日本F1國產牛、澳洲和牛、西班牙伊比利豬，

還有北海道干貝、鮑魚、天使紅蝦、廣島生蠔…等各式海鮮，

基本上只要吃上三盤和牛就回本了，

這價格真的很親切啊！💕

【A5日本和牛羽下】

雪花般的油脂灑在肉片裡，

佈出超美麗的大理石紋路，

既然是吃到飽，那就一次涮它個好多片，

放入鍋內涮個3秒就足夠，

油脂在鍋中逐漸化開超誘人~

幾近入口即化的軟嫩多汁，太愛了！😍

【A5日本和牛雪花】

3分的熟度，可以吃的到雪花和牛的嫩感，

喜歡肉感的朋友，建議涮至7分熟。

沾上店家的祕製醬料，提升風味也很佳。

【A5日本和牛霜降】

肉質的顏色較偏紅，

瘦肉的比例高一些，吃起來軟嫩不油，

吃的是牛肉的香氣與札實的嚼感。

【A5日本和牛肋眼上蓋】

和牛肉質溫潤細膩，油脂飽滿鮮甜，

入口即化的滋味，讓我多吃幾盤都很可以~

榮登今日最愛第一名，必點！😋

【F1日本國產牛紐約客】

蛋寶喜歡將牛肉涮至5分熟，

柔軟中又帶點肉的咬感，

只要沾點玫瑰鹽，就非常好吃，

【F1日本國產牛小排】

涮鍋後，七分的熟度，

吃起來軟嫩油潤，也喜歡！

【時蔬盤】

大白菜、高麗菜、水蓮、青花菜、香菇、金針菇、木耳、

水果玉米、紅蘿蔔、芋頭…等，

吃肉肉也要吃點蔬菜保持均衡~~~！

【西班牙伊比利豬】

伊比利豬因特殊品種與餵養方式，

口感跟一般的豬肉不同，

極鶴用的是最高等級的伊比利豬(Bellota)

肉品的油花分佈均勻，也號稱為「國寶級豬肉」，

也是唯一可以不用吃全熟的豬肉，

7~8分熟的口感最為鮮嫩帶Q彈，

帶有橡樹果香，油脂豐潤不膩，好吃！

【海鮮盤】

海鮮的部份，每一種都想試試，

所以店家特別幫我們配置了這份海鮮拼盤，裡頭有：

北海道生食干貝

極品扇貝

嚴選透抽

根島生態蝦

天使紅蝦

翠玉白蝦

龍膽石斑

特大蛤蜊

廣島生蠔(需熟食)

手工花枝漿

手工蝦仁漿

▼海鮮食材吃起來都很新鮮，

蛋寶最愛蛤蜊的飽滿肥美、蝦子的Q彈，

以及龍膽石斑魚皮滿滿膠原的口感！

【鈴鈴卷】(豆皮卷)

放入鍋中涮個幾秒吸附著湯汁精華，

吃起來脆脆軟軟的，很不錯！

【手工花枝漿】

QQ彈彈又鮮甜，吃的到真材實料！

【手工丸類】

店家精選的手工丸類，涮鍋也很搭！

香甜芋頭丸

深海花枝丸

Q彈牛肉丸

【鮭魚卵和牛丼飯】

招牌必吃的品項！

這碗華麗的丼飯裡，

有滿滿的鮭魚卵、和牛，

拌勻後一口吃下，

軟香又鮮美，幸福感爆棚~

【冰淇淋】

吃完熱呼呼的火鍋後，

來隻冰淇淋，更是清涼舒爽，

讓這一餐劃下完美的句點。

▼好康報報一▼

【日本神戶紅酒牛】(限量)

日本三大和牛之首的神戶牛

其飼養環境和血統皆受到最高等級把關，

油脂分佈細密，吃進口中的都是精華啊~

相當的軟嫩多汁又鮮甜！❤️

想感受神戶紅酒牛極緻細膩的美味，

2024/1/31前，來「極鶴」免費招待你！

▼好康報報二▼

歡慶「極鶴和牛鍋物」新開幕！

2024/01/31(三)前試營運期間，

平日中午85折，其他時段9折！

▶️線上訂位：極鶴訂位

《蛋寶543》

蛋寶以前就曾吃過【武鶴和牛火鍋-吉林店】，

那時可是台灣第一波能吃到的和牛火鍋店呢！

沒想到，現在【極鶴和牛鍋物】更厲害了，

推出超值的和牛吃到飽方案，

讓愛吃和牛的饕客，可以用合理的價位爽吃日本和牛，拉近大家對和牛的距離！

也推薦$2280的極賞吃到飽，專攻最頂級的品項，直上和牛天花板！

現在【極鶴和牛火鍋】

是我心中台北最頂級的和牛火鍋吃到飽，

和牛、海鮮、火鍋料，質量高又好吃，

能一票到底吃到飽更是幸福，

推薦給大家~~❤️

▶️訂位：極鶴和牛鍋物(旗艦店)

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