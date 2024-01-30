冬天吃火鍋，就是讓人感覺幸福!!!
蛋寶要來推薦一間超頂級的日本和牛火鍋店，
【極鶴和牛鍋物(旗艦店)】
有日本A5和牛、日本F1國產牛…等頂級肉品、
包含霜降、赤身、羽下、板腱、肋眼上蓋…等夢幻部位，
超值的吃到飽方案，同時吃到高級食材，
挑戰史上最頂級「和牛吃到飽」！
#台北大安區 東區仁愛圓環美食
(文末有好康活動！)
【極鶴和牛鍋物(旗艦店)】
台北最強和牛火鍋「極鶴」，
打造日式氛圍的空間、嚴選日本A5和牛食材，
升級更極致奢華的用餐感受。
肉品直輸台灣品質有保証，現點現切，新鮮看得見！
單點吃到飽的消費模式，有多款和牛品項可選擇，
還有近百種食材可搭配食用，
亦提供桌邊剝蝦服務，超貼心，
要讓來用餐的顧客都能感受和牛火鍋的暖心滋味！
【極鶴和牛鍋物(旗艦店)】
- 地址：台北市大安區仁愛路四段91巷5號
- 捷運：忠孝敦化站5號出口/東區地下街12號出口，步行6分鐘
- 電話：02-87718861
- 營業時間：11:30-14:30、17:00-23:00 (週一中午休息)
- FB：極鶴 和牛鍋物-仁愛旗艦店-食べ放題
- 訂位：極鶴訂位
▼極鶴火鍋用餐環境座位寬敞簡潔明亮，
帶有木質調的日式氛圍感，
店內還擺放了一棵粉紅櫻花樹，浪漫感up，
讓吃到飽餐廳，也能享受燈光美氣氛佳的用餐空間。
▼設有一間8~12人包廂，
適合朋友聚會、同事聚餐！
▶️線上訂位：極鶴訂位
▼自助飲料吧台無限暢飲~
【極鶴菜單】
終極日本和牛吃到飽：
- 優賞吃到飽 $1580
- 極賞吃到飽 $2280
✔️全桌需點同一種消費方案，另收10%服務費
✔️用餐時間120分鐘，入座後90分鐘最後加點
▶️ (極鶴菜單)
▼極鶴鍋物共有8款特色湯底可選擇，
我們挑了「招牌麻辣+大漢蒙古湯底」組成鴛鴦鍋來嚐嚐！
✔️大漢蒙古鍋：味道淡雅帶點香料味，放入肉品、蔬菜、海鮮涮煮都很合適。
✔️招牌麻辣：內含豆腐、鴨血，湯頭微麻辣，喝起來還帶點甘甜，涮和牛不搶味！
▼麻辣鍋底內含軟嫩的鴨血、豆腐。
【$2280極賞吃到飽】
我們今天選的是$2280方案，
120分鐘無限吃到飽！
有日本A5和牛、日本F1國產牛…等頂級肉品、
包含霜降、赤身、羽下、板腱、肋眼上蓋…等夢幻部位，
日本F1國產牛、澳洲和牛、西班牙伊比利豬，
還有北海道干貝、鮑魚、天使紅蝦、廣島生蠔…等各式海鮮，
基本上只要吃上三盤和牛就回本了，
這價格真的很親切啊！💕
【A5日本和牛羽下】
雪花般的油脂灑在肉片裡，
佈出超美麗的大理石紋路，
既然是吃到飽，那就一次涮它個好多片，
放入鍋內涮個3秒就足夠，
油脂在鍋中逐漸化開超誘人~
幾近入口即化的軟嫩多汁，太愛了！😍
【A5日本和牛雪花】
3分的熟度，可以吃的到雪花和牛的嫩感，
喜歡肉感的朋友，建議涮至7分熟。
沾上店家的祕製醬料，提升風味也很佳。
【A5日本和牛霜降】
肉質的顏色較偏紅，
瘦肉的比例高一些，吃起來軟嫩不油，
吃的是牛肉的香氣與札實的嚼感。
【A5日本和牛肋眼上蓋】
和牛肉質溫潤細膩，油脂飽滿鮮甜，
入口即化的滋味，讓我多吃幾盤都很可以~
榮登今日最愛第一名，必點！😋
【F1日本國產牛紐約客】
蛋寶喜歡將牛肉涮至5分熟，
柔軟中又帶點肉的咬感，
只要沾點玫瑰鹽，就非常好吃，
【F1日本國產牛小排】
涮鍋後，七分的熟度，
吃起來軟嫩油潤，也喜歡！
【時蔬盤】
大白菜、高麗菜、水蓮、青花菜、香菇、金針菇、木耳、
水果玉米、紅蘿蔔、芋頭…等，
吃肉肉也要吃點蔬菜保持均衡~~~！
【西班牙伊比利豬】
伊比利豬因特殊品種與餵養方式，
口感跟一般的豬肉不同，
極鶴用的是最高等級的伊比利豬(Bellota)
肉品的油花分佈均勻，也號稱為「國寶級豬肉」，
也是唯一可以不用吃全熟的豬肉，
7~8分熟的口感最為鮮嫩帶Q彈，
帶有橡樹果香，油脂豐潤不膩，好吃！
【海鮮盤】
海鮮的部份，每一種都想試試，
所以店家特別幫我們配置了這份海鮮拼盤，裡頭有：
- 北海道生食干貝
- 極品扇貝
- 嚴選透抽
- 根島生態蝦
- 天使紅蝦
- 翠玉白蝦
- 龍膽石斑
- 特大蛤蜊
- 廣島生蠔(需熟食)
- 手工花枝漿
- 手工蝦仁漿
▼海鮮食材吃起來都很新鮮，
蛋寶最愛蛤蜊的飽滿肥美、蝦子的Q彈，
以及龍膽石斑魚皮滿滿膠原的口感！
【鈴鈴卷】(豆皮卷)
放入鍋中涮個幾秒吸附著湯汁精華，
吃起來脆脆軟軟的，很不錯！
【手工花枝漿】
QQ彈彈又鮮甜，吃的到真材實料！
【手工丸類】
店家精選的手工丸類，涮鍋也很搭！
- 香甜芋頭丸
- 深海花枝丸
- Q彈牛肉丸
【鮭魚卵和牛丼飯】
招牌必吃的品項！
這碗華麗的丼飯裡，
有滿滿的鮭魚卵、和牛，
拌勻後一口吃下，
軟香又鮮美，幸福感爆棚~
【冰淇淋】
吃完熱呼呼的火鍋後，
來隻冰淇淋，更是清涼舒爽，
讓這一餐劃下完美的句點。
▼好康報報一▼
【日本神戶紅酒牛】(限量)
日本三大和牛之首的神戶牛
其飼養環境和血統皆受到最高等級把關，
油脂分佈細密，吃進口中的都是精華啊~
相當的軟嫩多汁又鮮甜！❤️
想感受神戶紅酒牛極緻細膩的美味，
2024/1/31前，來「極鶴」免費招待你！
▼好康報報二▼
歡慶「極鶴和牛鍋物」新開幕！
2024/01/31(三)前試營運期間，
平日中午85折，其他時段9折！
▶️線上訂位：極鶴訂位
《蛋寶543》
蛋寶以前就曾吃過【武鶴和牛火鍋-吉林店】，
那時可是台灣第一波能吃到的和牛火鍋店呢！
沒想到，現在【極鶴和牛鍋物】更厲害了，
推出超值的和牛吃到飽方案，
讓愛吃和牛的饕客，可以用合理的價位爽吃日本和牛，拉近大家對和牛的距離！
也推薦$2280的極賞吃到飽，專攻最頂級的品項，直上和牛天花板！
現在【極鶴和牛火鍋】
是我心中台北最頂級的和牛火鍋吃到飽，
和牛、海鮮、火鍋料，質量高又好吃，
能一票到底吃到飽更是幸福，
推薦給大家~~❤️
▶️訂位：極鶴和牛鍋物(旗艦店)
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