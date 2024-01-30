嘉義東石鮮蚵吃到飽推薦這家蠔碳嘉烤鮮蚵吃到飽，夏季正值鮮蚵季節，飽滿肥美又大顆，要吃鮮蚵絕對要來嘉義東石！近年來嘉義東石吹起一陣烤鮮蚵吃到飽的旋風，三步一小間五步一大間的烤鮮蚵餐廳如雨後春筍般崛起，今天我們吃的這家蠔碳嘉烤鮮蚵吃到飽可以說是在嘉義東石評價頗高，google評價高達4.9顆星，而且烤鮮蚵吃到飽不限時一人竟然只要200元就好！

蠔碳嘉烤鮮蚵吃到飽｜交通方式＆停車資訊

蠔碳嘉烤鮮蚵吃到飽就位東石鄉彩霞大道，這條路上超多賣烤鮮蚵吃到飽，第一次來的朋友可能會眼花撩亂，我們是挑google評價上最高的蠔碳嘉烤鮮蚵吃到飽，靠近碼頭公園入口處這邊，路邊有位置都可以停車

蠔碳嘉烤鮮蚵吃到飽｜用餐環境

蠔碳嘉烤鮮蚵吃到飽生意超好！我們來得時候是下午4點左右，店裡客滿狀態，因為是用炭火烤，所以是開放式的空間，但蠔碳嘉烤鮮蚵吃到飽會在屋頂上噴水霧，還有大型的工業電扇，所以烤鮮蚵石也不會太熱

不收服務費禁帶外食，餐具、烤蚵工具、醬料都在旁邊可以自己拿，飲料也是自己拿（先付款），旁邊還有冰塊自取

蠔碳嘉烤鮮蚵吃到飽｜菜單

會來蠔碳嘉烤鮮蚵絕對都是為了烤鮮蚵吃到飽而來，一個人只要200元就可以享受烤鮮蚵吃到飽，這裡也有提供一些快炒類，但店家不會強迫你一定要點菜，這點我是覺得很棒，不過我們還是點了一份炒海瓜子跟白飯，畢竟光吃鮮蚵感覺有點無聊

蠔碳嘉烤鮮蚵吃到飽｜炭烤鮮蚵吃到飽

點完餐要先結帳，結完帳後店員很快地上了一個炭爐跟籃子、水桶，有洞的籃子是給你丟蚵殼，水桶則是給你丟垃圾用的

鮮蚵是用臉盆裝，一盆一盆的自取，然後都是當天現撈的鮮蚵，新鮮度絕對夠，補鮮蚵的速度也很快，完全不怕你吃

開烤！蠔碳嘉的炭火火力算很強大，基本上鮮蚵放上去大概五分鐘殼就開了，沒開的可以拿工具稍微撬一下

殼打開像這樣還有半透明的就是沒有熟，還不能吃，要烤到變成奶油白色才可以吃，這裡的鮮蚵是當天捕撈超新鮮的，肉質也很厚，根本就是生蠔等級！

我們吃了兩盆，應該有吃超過六十個鮮蚵，後面桌三個人應該有吃到一百顆，絕對是回本了，反正就是一直烤一直吃，超爽的！

炒海瓜子，沒有下太重的調味，一點點醬料炒香再加九層塔之類的香辛料，醬香氣光聞就食指大動！香氣口感特棒！尤其加上辛香佐料連同海瓜子一起＂吸入口＂醬香混著海瓜子鮮香，超想來杯啤酒的！

蠔碳嘉烤鮮蚵吃到飽的烤爐不算小，加上火力強大，烤網上大概可以擺個十來顆沒問題，加上炭火的火力兇猛，上爐一下子就開殼了，基本上兩個小時要吃到飽絕對是沒問題的，加上鮮蚵真的超級大顆，吃起來就是爽而已，200元吃到飽真的超級划算啦！

蠔碳嘉烤鮮蚵吃到飽

地址：嘉義縣東石鄉彩霞大道358號

電話：0913 191 538

營業時間：10:30–19:00（週三公休）

店家/景點資訊

店家名稱：蠔碳嘉烤鮮蚵吃到飽

所在地址：臺灣嘉義縣東石鄉彩霞大道358號

營業時間：日 一 二 四 五 六 10:30-19:00

店家電話：0913 191 538

評價：★★★★★





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