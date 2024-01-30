大園美食推薦這家玉里橋頭臭豆腐 (大觀店)，網友們稱讚玉里橋頭臭豆腐為全台灣最棒的臭豆腐，現在也在桃園開設了分店！新店玉里橋頭臭豆腐 (大觀店)雖然位於較為隱蔽的大觀路，但桃園的鄉民們不必特地前往宜蘭或花蓮，就能品嚐到這種傳奇級的臭豆腐，也很讚，更棒的是這還設有私人庭院和停車場，之前剛開幕時大排長龍，等鋒頭過了我才找時間來品嚐

玉里橋頭臭豆腐 (大觀店)｜交通方式、停車資訊

玉里橋頭臭豆腐 (大觀店)就位大園大觀路上，不過距離大園市區還有一段距離比較靠近草漯這邊，基本上要開車來比較方便，可以順便到客運園區或草漯看房子，桃園還有二字頭房價的區域可以參考看看XD，停車很方便，有自家的超大停車場，大觀路白線也可以停車，店外還有庭園造景蠻酷的

玉里橋頭臭豆腐 (大觀店)｜用餐環境

用餐環境蠻大的，店裡店外都有座位區，不過天氣冷沒有人要坐外面，玉里橋頭臭豆腐 (大觀店)開幕至今已經近半年，人潮有比較消退，我們是假日下午來，客人不是很多，客人就是斷斷續續的進來，有注意到反而是外帶的客人比較多

玉里橋頭臭豆腐 (大觀店)｜點餐方式

來到玉里橋頭臭豆腐 (大觀店)先到櫃台處排隊點餐，側邊的飲料櫃內放有玉里橋頭臭豆腐的四款招牌飲料，分成有糖跟無糖、小罐跟大罐也是在櫃檯一起點，點完餐後就會拿到一張號碼牌，等叫號取餐，然後內用的客人要先拿到餐才可以入座唷，不可以先跑去佔位置

在門口旁邊還有賣熱湯的，同樣也是要在櫃檯點再過來這邊端

玉里橋頭臭豆腐 (大觀店)｜菜單

臭豆腐小份3片60元、臭豆腐大份5片100元，以桃園臭豆腐的普遍價位來說，真的有貴到，對面的在地名店麥庭麵線勇的臭豆腐有四樣配菜滿滿的80元，所以玉里橋頭臭豆腐 (大觀店)剛開幕時就有不少鄉民做比較，支持者大概就是各半這樣

點完餐後趁著等餐的同時，在旁邊的取餐口看店員裝臭豆腐，臭豆腐是在裡面的油鍋現炸，然後再傳遞出來裝泡菜，臭豆腐外帶是用紙碗，內用則是用瓷盤，拿到臭豆腐是原味的只有基礎的醬料，如果要加辣可以去旁邊的自助區自己加，筷子也是自取

玉里橋頭臭豆腐 (大觀店)｜大份臭豆腐

這是大份的臭豆腐，裡面有五大塊，泡菜的量也不少，配料有蘿蔔絲、台式泡菜跟九層塔末，玉里橋頭臭豆腐真的蠻臭的，外層吃起來真的很酥脆，裡面也很軟嫩多汁，可以搭配泡菜一起吃非常夠味，這裡的辣椒醬也不錯沾，加一點更好吃！好吃是好吃，但價格是真的蠻貴的….

玉里橋頭臭豆腐大觀店的臭豆腐確實很夠水準，基本上就跟在花蓮吃到的一樣，那個清爽不油膩的酥脆度真的可以在台名列前幾名，雖然很多人靠北他真的很貴，但好吃還是比較重要，現在熱潮也比較退燒，還沒吃過的朋友可以來吃一下唷

玉里橋頭臭豆腐大觀店

地址：桃園市大園區大觀路1116號旁

電話：03 385 2588

營業時間：11:00 ~ 19:00

FB粉絲團：https://www.facebook.com/yulitofu/

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