桃園超紅的「錄鼎記魚頭酸菜魚」菜單提供浮誇的魚頭酸菜魚，比臉盆還大的魚頭酸菜魚可以一鍋兩吃，真的是很有創意，也有酸菜魚一人鍋滿足一個人用餐，單身也不怕找不到好吃的酸菜魚餐廳。

「錄鼎記魚頭酸菜魚」在桃園有多間分店：錄鼎記 (桃園-八德店)、錄鼎記 (中壢-新生店)和錄鼎記 (桃園-文中店)，現在全台流行酸菜魚，但因為「錄鼎記魚頭酸菜魚」實在太有梗，加上桌邊噴火秀吸睛，開幕就在桃園當地引起討論，網路評價也很高。

桃園美食 錄鼎記魚頭酸菜魚桃園八德店 位置

這次和朋友開車來新開幕的「錄鼎記魚頭酸菜魚桃園八德店」朝聖浮誇魚頭酸菜魚，餐廳周邊有很多停車格和收費停車場停車，交通方便，店家外觀裝潢紅通通相當顯眼。

錄鼎記魚頭酸菜魚桃園八德店

地址：桃園市八德區介壽路一段909號

電話： 03 363 7535

營業時間：11:30–02:00

粉絲團：錄鼎記魚頭酸菜魚桃園八德店

食記：【桃園酸菜魚】錄鼎記魚頭酸菜魚桃園八德店，桃園八德美食推薦

提供：內用、外帶和外送平台合作

桃園美食 錄鼎記魚頭酸菜魚桃園八德店 內用

門口擺著浮誇著魚頭就是錄鼎記的招牌魚頭。

除了外觀設計紅通通，店內牆面、用餐座位也是紅到底，呈現吸睛和喜氣的氛圍。

錄鼎記魚頭酸菜魚桃園八德店生意真好，中午就有許多在地人來朝聖，雖然座位不少，但想來吃建議先訂位。

酸菜魚很下飯，好吃的香米飯不能少。

桃園美食 錄鼎記魚頭酸菜魚桃園八德店 菜單

錄鼎記魚頭酸菜魚菜單價錢

錄鼎記的魚料理主要有鮮青花椒、麻辣、老罈酸菜和初戀番茄這四種口味，喜歡吃辣的就推薦選鮮青花椒和麻辣，較多人聚餐可以點大魚頭3人鍋，特大盛份量滿足。

不用擔心找不到朋友聚餐，菜單也有設計酸菜魚1人鍋，份量也不少喔～

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

桃園美食 錄鼎記魚頭酸菜魚桃園八德店 餐點

麻辣水煮魚 388元

這1人鍋也太驚人了吧！

之前和朋友都吃超大盆酸菜魚

還真的是第一次嚐鮮“一個人也能吃的酸菜魚”

不過我點的是麻辣口味

表面紅通通，愛吃辣的朋友看了超開心

這烏鯉魚片給的量還真不少，肉質滑嫩

沾滿麻辣湯汁真的很下飯

麻辣湯頭兼具麻、香和辣

辣椒和教的香氣在口中散發

過癮卻不會太刺激

很有層次的辣

愛吃辣的會忍不住一口接一口

這要是在台北開賣

我一定是常客

這真的很好吃！推薦

除了許多烏鯉魚片裡面還有香菜、酸辣粉、金針菇、黑木耳、黃豆芽等搭配，Ｑ彈吸湯的酸辣粉超好吃，加一碗香米飯和酸辣粉剛好，尤其把麻辣湯汁淋在白飯上也是一絕。

老油條 48元

麻辣和老油條百分百合拍，可單點底料來加料

皇帝口水雞 268元

「錄鼎記魚頭酸菜魚」還有幾道招牌菜，像是檸檬小卷沙拉、麻辣皮蛋、番茄魚麵和這道皇帝口水雞，幾個朋友一起來吃就可以多點幾樣分享。

看起來很辣的口水雞，在菜單標示是一根辣椒

雞肉選用去骨雞腿肉製作，口感鮮嫩

搭配特調醬汁，微辣入味好吃

鮮青花椒魚頭 2人鍋（大盛）488元*2

大魚頭2人鍋就很有份量

更多人來聚餐可點魚頭鍋＋酸菜魚3人鍋特大盛

這是「錄鼎記魚頭酸菜魚」的招牌必點，超有噱頭！一開始還以為是浮誇網紅一次店，沒想到還真好吃啊～

魚頭鍋送上桌，真的好大一盆

接著店員在魚頭淋上伏特加就請我們點燃象徵財富之火

此時店員站在桌邊說了吉祥話

祝福大家都可以紅紅火火，鴻運當頭

看著燃燒的魚頭，空氣中飄來伏特加的酒香

味道香噴噴的

等酒精燃燒完就開始分切魚頭

錄鼎記的大頭魚選用曾文水庫的松魚

水庫魚沒有土味，肉質鮮嫩好吃

看著店員幾乎不用費力的將魚頭分開，膠質感滿載，愛吃魚頭的朋友直呼過癮

魚頭燴麵 48元

加點的魚頭燴麵選用緞帶麵

麵條口感獨特又Ｑ

和鮮青花椒湯汁融合入味

每一口都充滿香、麻的韻味

店家將魚嘴塞滿剁椒，香氣十足

第一次吃到松魚，魚肉鮮嫩又滑溜

整塊魚頭可以吃到魚腹肉、魚髓肉、魚眼肉、魚鰭肉、魚鰓肉和魚唇肉

這天有個朋友超愛吃魚頭，吃完超滿足啊

老罈酸菜魚 2人鍋 中盛588元

菜單標示一根辣椒的辣度

烏鱧魚肉的份量也不少，老罈酸菜魚先爆香後使用青花椒、朝天椒和辣油翻炒，湯頭喝起來微辣，酸度適中不嗆，底下還有酒精燈加熱，味道越煮越好喝。

錄鼎記的酸菜魚最特別的就是裡面還加了豬肉！

肥瘦肉均勻的三層肉入味又好吃，沒想到和湯頭這麼搭，而且是來自市場的溫體豬喔！

韋小寶的奶茶 48元/ 鮮榨檸檬洛神茶 48元

吃重口味的料理少不了幾杯解膩的飲料搭配

店名錄鼎記諧音很像鹿鼎記

因此菜單出現韋小寶

18天冰釀生啤酒 88元

麻辣鍋的好朋友就是生啤酒啦！

最近看新聞有好幾間新開幕的酸菜魚

可以說是全台掀起一陣酸菜魚風

吃過這間桃園爆紅的錄鼎記魚頭酸菜魚

不得不說這間很有特色

尤其是浮誇的大魚頭酸菜鍋

吃不完打包回去給朋友吃

挑嘴的朋友都說下次要去店面吃

錄鼎記魚頭酸菜魚桃園八德店

地址：桃園市八德區介壽路一段909號

電話： 03 363 7535

營業時間：11:30–02:00

粉絲團：錄鼎記魚頭酸菜魚桃園八德店

食記：【桃園酸菜魚】錄鼎記魚頭酸菜魚桃園八德店，桃園八德美食推薦

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食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

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