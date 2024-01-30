桃園超紅的「錄鼎記魚頭酸菜魚」菜單提供浮誇的魚頭酸菜魚，比臉盆還大的魚頭酸菜魚可以一鍋兩吃，真的是很有創意，也有酸菜魚一人鍋滿足一個人用餐，單身也不怕找不到好吃的酸菜魚餐廳。
「錄鼎記魚頭酸菜魚」在桃園有多間分店：錄鼎記 (桃園-八德店)、錄鼎記 (中壢-新生店)和錄鼎記 (桃園-文中店)，現在全台流行酸菜魚，但因為「錄鼎記魚頭酸菜魚」實在太有梗，加上桌邊噴火秀吸睛，開幕就在桃園當地引起討論，網路評價也很高。
桃園美食 錄鼎記魚頭酸菜魚桃園八德店 位置
這次和朋友開車來新開幕的「錄鼎記魚頭酸菜魚桃園八德店」朝聖浮誇魚頭酸菜魚，餐廳周邊有很多停車格和收費停車場停車，交通方便，店家外觀裝潢紅通通相當顯眼。
錄鼎記魚頭酸菜魚桃園八德店
地址：桃園市八德區介壽路一段909號
電話： 03 363 7535
營業時間：11:30–02:00
粉絲團：錄鼎記魚頭酸菜魚桃園八德店
食記：【桃園酸菜魚】錄鼎記魚頭酸菜魚桃園八德店，桃園八德美食推薦
提供：內用、外帶和外送平台合作
桃園美食 錄鼎記魚頭酸菜魚桃園八德店 內用
門口擺著浮誇著魚頭就是錄鼎記的招牌魚頭。
除了外觀設計紅通通，店內牆面、用餐座位也是紅到底，呈現吸睛和喜氣的氛圍。
錄鼎記魚頭酸菜魚桃園八德店生意真好，中午就有許多在地人來朝聖，雖然座位不少，但想來吃建議先訂位。
酸菜魚很下飯，好吃的香米飯不能少。
桃園美食 錄鼎記魚頭酸菜魚桃園八德店 菜單
錄鼎記魚頭酸菜魚菜單價錢
錄鼎記的魚料理主要有鮮青花椒、麻辣、老罈酸菜和初戀番茄這四種口味，喜歡吃辣的就推薦選鮮青花椒和麻辣，較多人聚餐可以點大魚頭3人鍋，特大盛份量滿足。
不用擔心找不到朋友聚餐，菜單也有設計酸菜魚1人鍋，份量也不少喔～
菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。
只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)
桃園美食 錄鼎記魚頭酸菜魚桃園八德店 餐點
麻辣水煮魚 388元
這1人鍋也太驚人了吧！
之前和朋友都吃超大盆酸菜魚
還真的是第一次嚐鮮“一個人也能吃的酸菜魚”
不過我點的是麻辣口味
表面紅通通，愛吃辣的朋友看了超開心
這烏鯉魚片給的量還真不少，肉質滑嫩
沾滿麻辣湯汁真的很下飯
麻辣湯頭兼具麻、香和辣
辣椒和教的香氣在口中散發
過癮卻不會太刺激
很有層次的辣
愛吃辣的會忍不住一口接一口
這要是在台北開賣
我一定是常客
這真的很好吃！推薦
除了許多烏鯉魚片裡面還有香菜、酸辣粉、金針菇、黑木耳、黃豆芽等搭配，Ｑ彈吸湯的酸辣粉超好吃，加一碗香米飯和酸辣粉剛好，尤其把麻辣湯汁淋在白飯上也是一絕。
老油條 48元
麻辣和老油條百分百合拍，可單點底料來加料
皇帝口水雞 268元
「錄鼎記魚頭酸菜魚」還有幾道招牌菜，像是檸檬小卷沙拉、麻辣皮蛋、番茄魚麵和這道皇帝口水雞，幾個朋友一起來吃就可以多點幾樣分享。
看起來很辣的口水雞，在菜單標示是一根辣椒
雞肉選用去骨雞腿肉製作，口感鮮嫩
搭配特調醬汁，微辣入味好吃
鮮青花椒魚頭 2人鍋（大盛）488元*2
大魚頭2人鍋就很有份量
更多人來聚餐可點魚頭鍋＋酸菜魚3人鍋特大盛
這是「錄鼎記魚頭酸菜魚」的招牌必點，超有噱頭！一開始還以為是浮誇網紅一次店，沒想到還真好吃啊～
魚頭鍋送上桌，真的好大一盆
接著店員在魚頭淋上伏特加就請我們點燃象徵財富之火
此時店員站在桌邊說了吉祥話
祝福大家都可以紅紅火火，鴻運當頭
看著燃燒的魚頭，空氣中飄來伏特加的酒香
味道香噴噴的
等酒精燃燒完就開始分切魚頭
錄鼎記的大頭魚選用曾文水庫的松魚
水庫魚沒有土味，肉質鮮嫩好吃
看著店員幾乎不用費力的將魚頭分開，膠質感滿載，愛吃魚頭的朋友直呼過癮
魚頭燴麵 48元
加點的魚頭燴麵選用緞帶麵
麵條口感獨特又Ｑ
和鮮青花椒湯汁融合入味
每一口都充滿香、麻的韻味
店家將魚嘴塞滿剁椒，香氣十足
第一次吃到松魚，魚肉鮮嫩又滑溜
整塊魚頭可以吃到魚腹肉、魚髓肉、魚眼肉、魚鰭肉、魚鰓肉和魚唇肉
這天有個朋友超愛吃魚頭，吃完超滿足啊
老罈酸菜魚 2人鍋 中盛588元
菜單標示一根辣椒的辣度
烏鱧魚肉的份量也不少，老罈酸菜魚先爆香後使用青花椒、朝天椒和辣油翻炒，湯頭喝起來微辣，酸度適中不嗆，底下還有酒精燈加熱，味道越煮越好喝。
錄鼎記的酸菜魚最特別的就是裡面還加了豬肉！
肥瘦肉均勻的三層肉入味又好吃，沒想到和湯頭這麼搭，而且是來自市場的溫體豬喔！
韋小寶的奶茶 48元/ 鮮榨檸檬洛神茶 48元
吃重口味的料理少不了幾杯解膩的飲料搭配
店名錄鼎記諧音很像鹿鼎記
因此菜單出現韋小寶
18天冰釀生啤酒 88元
麻辣鍋的好朋友就是生啤酒啦！
最近看新聞有好幾間新開幕的酸菜魚
可以說是全台掀起一陣酸菜魚風
吃過這間桃園爆紅的錄鼎記魚頭酸菜魚
不得不說這間很有特色
尤其是浮誇的大魚頭酸菜鍋
吃不完打包回去給朋友吃
挑嘴的朋友都說下次要去店面吃
錄鼎記魚頭酸菜魚桃園八德店
地址：桃園市八德區介壽路一段909號
電話： 03 363 7535
營業時間：11:30–02:00
粉絲團：錄鼎記魚頭酸菜魚桃園八德店
食記：【桃園酸菜魚】錄鼎記魚頭酸菜魚桃園八德店，桃園八德美食推薦
提供：內用、外帶和外送平台合作
菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。
只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)
按讚加入陳小可粉絲團
文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱：
使用相機： CANON5D4+富士 X-A3
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇錄鼎記魚頭酸菜魚桃園八德店食記邀請
看更多關於我請點這
延伸閱讀