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礁溪溫泉、礁溪湯屋推薦》【東旅湯宿】120分鐘雙人湯屋泡湯送自助式下午茶680元。東旅湯宿信義館位於礁溪湯圍溝公園附近。這裡提供了住宿及泡湯兩部份，這次是來純泡湯的。泡個舒服的湯後可以順道到湯圍溝公園附近走走，附近很多店家，礁溪一日遊泡完湯吃吃喝喝的很方便，這樣也是很愜意
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文章總覽｜快速連結
東旅湯宿信義館 資訊
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路28號
- 電話：03-988-8839
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東旅湯宿信義館 交通停車
- 【自行開車】Google導航輸入東旅湯宿信義館即可到達
- 【停車場】東旅湯宿信義館有附設免費停車場，開車來很方便
東旅湯宿信義館 泡湯價位
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分為冬夏二季不同的費用
東旅湯宿信義館 空間環境
東旅湯宿集團的信義館，距離湯圍溝公園不遠。位置還不錯，清水模的外觀與造景有幾分有日式酒店風情。
我們剛把車停靠在信義館門口，立刻就有人員來接待並告知停車場在東旅湯宿信義館附近，有點小遠XD～
一進入門內給人的感覺算是不錯的
東旅湯宿信義館 湯屋心得評價
因為我們是純泡湯，所以就安排了這間「雙人玻璃湯屋」給我們。
其實湯屋並不大，中間的隔屏滿礙事的XD，如果少了隔屏，或只隔了一半，相信空間感會更好
湯屋設施 :
LG 32吋液晶電視
上山採藥純天然備品
日本TOTO免治衛浴設備
沐浴用品
智慧型LED電子溫控顯示花灑
湯池的質感還不錯，兩個人來泡也滿好的
衛浴和湯池是在一起的，和另一半的休息區有隔開
這一半算是休息區吧
泡湯的感覺雖說也不錯，但如果湯屋空間可以再大一點那就更好囉!
東旅湯宿信義館 附近景點美食
泡完湯肚子餓了，再來吃星寶的蔥油餅或是白水豆花墊墊肚子，就是美好的下午了
- 附近景點：免費足湯、幾米兔公園、潭酵天地、水鹿親子館、狐狸小姐、蒔花咖啡、金車水產
- 附近美食：碗公無菜單、萬記商行、龍潭包子、玉里臭豆腐、玉仁八寶冬粉、MU TABLE、華金斯太太
- 宜蘭住宿：精選住宿、親子住宿、溫泉住宿
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