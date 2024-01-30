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礁溪溫泉、礁溪湯屋推薦》【東旅湯宿】120分鐘雙人湯屋泡湯送自助式下午茶680元。東旅湯宿信義館位於礁溪湯圍溝公園附近。這裡提供了住宿及泡湯兩部份，這次是來純泡湯的。泡個舒服的湯後可以順道到湯圍溝公園附近走走，附近很多店家，礁溪一日遊泡完湯吃吃喝喝的很方便，這樣也是很愜意

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東旅湯宿信義館 資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路28號

電話：03-988-8839



東旅湯宿信義館 交通停車

【自行開車】 Google導航輸入 東旅湯宿信義館 即可到達

Google導航輸入 即可到達 【停車場】東旅湯宿信義館有附設免費停車場，開車來很方便

東旅湯宿信義館 泡湯價位

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分為冬夏二季不同的費用

東旅湯宿信義館 空間環境

東旅湯宿集團的信義館，距離湯圍溝公園不遠。位置還不錯，清水模的外觀與造景有幾分有日式酒店風情。

我們剛把車停靠在信義館門口，立刻就有人員來接待並告知停車場在東旅湯宿信義館附近，有點小遠XD～

一進入門內給人的感覺算是不錯的

東旅湯宿信義館 湯屋心得評價

因為我們是純泡湯，所以就安排了這間「雙人玻璃湯屋」給我們。

其實湯屋並不大，中間的隔屏滿礙事的XD，如果少了隔屏，或只隔了一半，相信空間感會更好

湯屋設施 :

LG 32吋液晶電視

上山採藥純天然備品

日本TOTO免治衛浴設備

沐浴用品

智慧型LED電子溫控顯示花灑

湯池的質感還不錯，兩個人來泡也滿好的

衛浴和湯池是在一起的，和另一半的休息區有隔開

這一半算是休息區吧

泡湯的感覺雖說也不錯，但如果湯屋空間可以再大一點那就更好囉!

東旅湯宿信義館 附近景點美食

泡完湯肚子餓了，再來吃星寶的蔥油餅或是白水豆花墊墊肚子，就是美好的下午了

▼星寶蔥達人蚊香造型的蔥派，滿滿的三星蔥經典好吃

▼白水豆花礁溪文青手工鹽滷豆花

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