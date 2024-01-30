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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北市中山區營業時間很長，越晚越熱鬧，台北人氣燒餅油條 招牌酥皮蛋餅 鹹蛋飯糰！

台北市中山區營業時間很長，越晚越熱鬧，台北人氣燒餅油條 招牌酥皮蛋餅 鹹蛋飯糰！

2024-01-30 15:30:06 陳小可的吃喝玩樂 人氣：327
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：736篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：興安四海豆漿
place台北市中山區興安街94號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位在台北中山區的《興安四海豆漿》營業時間長，從下午6點半至隔天中午，可以當早餐、早午餐、晚餐和宵夜，興安街緊臨台北大學建國校區附近，很多學生來這吃宵夜。

搜尋台北宵夜來到《興安四海豆漿》，晚上十點多，人潮依舊很多，生意好好，也有熊貓外送合作。

興安四海豆漿
地址：台北市中山區興安街94號
電話：02 2501 8187
營業時間：18:30–11:30
食記：台北宵夜早餐：興安四海豆漿～興安街美食 蛋餅 燒餅油條 豆漿

在櫃台拿了菜單，自己找座位並畫好想吃的品項。
接著再到櫃台點餐結帳。

是說，當晚的男店員好客氣，讓這宵夜有很棒的開場白，生意很好，但店內環境依舊維持的不錯。

興安四海豆漿》提供燒餅、蛋餅、小籠湯包、飯糰、饅頭、韭菜盒、紅茶、奶茶和豆漿等等，口味選擇多。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

櫃子提供自取的餐具還有醬料，最讓我喜歡的就是辣椒醬還有多種選擇，小籠湯包可以搭配薑絲。

這次點了燒餅夾油條$40招牌酥皮蛋餅$35豆漿紅茶$25鹹蛋飯糰$45

豆漿紅茶
豆漿+紅茶的組合，濃郁茶味混著豆香，順口好喝。

燒餅夾油條
半根油條夾在燒餅裡，鹹香酥脆，大口咬下去還有卡滋的聲音。

燒餅皮非常脆，越嚼越有麵香，挺好吃的呢！

招牌酥皮蛋餅
看到菜單寫著＂招牌＂兩個字，感覺是必點。

蛋餅皮薄酥脆，裡頭搭配的是蔥蛋，香氣十足，手工蛋餅口感有嚼勁，嗜辣者一定要搭配它們家的辣椒，味道更好吃。

鹹蛋飯糰
看到菜單上有鹹蛋就忍不住點了！傳統口味的飯糰夾著鹹蛋，滋味多了一份鹹香，這裡的飯糰也好吃，米粒軟硬剛剛好，裡面的餡料也不少。

晚餐剛吃完不久，又來挑戰台北宵夜，原本想連同旁邊排隊的福德涼麵一起品嚐，結果涼麵店的態度超可怕的差，直接略過。

之前看朋友打卡這間《興安四海豆漿》推薦爆漿酥皮蛋餅，感覺也很好吃！下次有機會再來嘗鮮。

興安四海豆漿
地址：台北市中山區興安街94號
電話：02 2501 8187
營業時間：18:30–11:30
食記：台北宵夜早餐：興安四海豆漿～興安街美食 蛋餅 燒餅油條 豆漿


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菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

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文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇食記自費
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