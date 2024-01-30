台北中山美食雞家莊本店終於來朝聖了，之前就聽過雞家莊的威名，還拿了米其林推薦，但之前米其林8成以上踩雷經驗，一直不敢嘗試這間，畢竟他也不算便宜，直到朋友這次揪團才來開箱成功，誒～雞家莊本店可以ㄟ，總算破除米其林推薦在我心中都是雷的魔咒！

雞家莊本店｜交通方式＆停車資訊

雞家莊有分本店跟分店，但兩家其實離蠻近的，今天我們是到雞家莊長春路本店，距離中山捷運站走路大概7~8分鐘的路程，開車的朋友附近有蠻多收費停車場的，如果找不到停車位也有代客泊車很方便，雞家莊本店店面很有歷史感，就是那種老臺菜餐廳的FU

雞家莊本店｜用餐環境

本店用餐區有兩層樓，裡面座位數多到一個不行，而且看起來裝潢很台式老派，服務員也都是一些長輩阿姨大叔，但態度很不錯，而且還會勸你不要點太多，雞家莊本地的生意真的很好，平日照樣都快接近客滿

這個看起來像電話亭的地方也是一個料理區，招牌雞捲就是這邊做的

一進門口右手邊有一個大叔在剁雞，櫥窗裡掛著三種顏色的雞，也是雞家莊的招牌三味雞

雞家莊本店｜菜單價目表

雞家莊本店的菜色還蠻多樣的，價格不可否認真的挺貴的，但吃過才會知道，其實不會貴，因為真的很好吃啦

雞家莊本店｜必吃推薦料理

麻油雞鍋，一上桌一股濃郁的麻油香隨即瀰漫四周，冷冷冬天看到這畫面及聞到這香氣，誰也把持不住呀，有夠香的！份量超多而且裡面還有米血，阿姨說煮滾之後就可以吃了

這麻油雞鍋湯頭很是鮮甜，而且麻油香氣很重但喝起來完全不會油膩，雞肉是吃起來有彈性的那種，但！酒氣真的有夠濃，喝起來根本就是全酒，吃這麻油雞鍋不能開車唷

三色雞，雞家莊的招牌之一，一盤裡有三種風味的雞肉，在樓下光是看櫥窗的油雞就覺得超誘人，本來想說切烏骨雞而已，但想想來都來了，吃不完打包就好了，雞肉肉質很軟嫩，雞皮的香氣很明顯，吃起來帶有鹹香跟滑嫩的口感，附上的醬汁也棒，讓雞肉吃起來更有味道

豆鼓鮮蚵，雞家莊不得不說，連海鮮都處理得不錯，豆鼓的鹹香很棒，鮮蚵真的有夠大顆，入口爆漿鹹香夠味，光醬汁就很下飯

酒蒸蝦，應該是用花雕蒸白蝦，白蝦是選大隻的而且夠新鮮，酒香都有沁入蝦身之中，連蝦頭都充滿噴香酒液，還不錯

炸雞捲，雞捲絕對是雞家莊招牌，據說是台北必吃第一名的雞捲，豆腐皮去包覆內餡後再下油鍋去炸，外層吃起來很酥香，跟偏軟的雞捲不太一樣，內餡肥瘦相間，重點是還有捲洋蔥進去，因為有洋蔥讓裡面吃起來不會太乾，會帶有溼潤感跟甜度，不沾醬也好吃

酥炸肥腸，厲害的狠角色！應該有把裡面的肥油雜質刮掉，酥炸肥油整個逼出來，吃起來絲毫不油膩，外層脆脆的，內層QQ軟軟，沾上一點胡椒就夠好吃了！

菜圃蛋，口味一般般，菜圃下蠻多的然後不會死鹹，然後蛋香有烘出來，好吃但不驚艷

燙地瓜葉，原本以為是一般的燙地瓜葉，沒想到口感還真軟嫩，帶有蒜香，應該是梗的膜有去掉，才會那麼嫩，之前在家有幫去地瓜葉的膜，真的是麻煩死了，但有去掉口感真的差很多

雞家豆腐，也是這邊的招牌菜，看起來就是一般的豆腐煲，但我覺得吃起來層次很足，裡面的爆香下了不少功夫，而且注意看裡面還有細細的雞肉末，難怪吃起來有股肉香

點豆腐就是要看招牌的雞!!!結果居然上桌居然沒有雞，後來請大叔店員來解釋一下，結果店員就端出兩款雞，說原本用的是下面的西班牙款，後來破損太多，改用台灣款的雞，不過連台灣雞也不敵摧殘，好像現在也不用了，讓我們拍個照作紀念就收走了

雞蛋布丁，用餐完免費送的甜點，沒想到就成了招牌了，有的人甚至是為了吃布丁來雞家莊！味道完全不輸外面甜點店，雞蛋香氣特濃又軟嫩

雞家莊本店下午是沒有休息的，這點還蠻棒的，不是吃得很趕，只不過這裡的生意真的很好，要來建議先訂位，不然很容易要等唷，米其林推薦好吃台菜一定要吃吃看唷

雞家莊本店

地址：台北市中山區長春路55號

電話：02 2581 5954

營業時間：11:00-22:00

店家/景點資訊

店家名稱：雞家莊本店

所在地址：臺灣台北市中山區長春路55號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-22:00

店家電話：02 2581 5954

評價：★★★★★





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