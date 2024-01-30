中壢美食推薦這家老家餡餅-中壢店，在中壢當地已經賣了10多年的老家餡餅，算是很有名的餡餅店，常常下午時段就有人排隊來買，在goolge評價上也有4.4顆星的高分評價，我也買過幾次，那個餡餅的湯汁多到我以為在喝湯，一咬就直接噴肉汁，沒有一次沒噴到手的…..

老家餡餅｜交通方式＆停車資訊

老家餡餅在桃園還蠻多分店的，老家餡餅中壢店則是在中正路與中豐路交叉口，就是在三角店客家菜包正對面，不知道為什麼我覺得中壢店的最好吃，但這裡真的是天殺的難停車，有好幾次想買沒位置停只好作罷，最好是騎摩托車或是兩個人來一個人下去買

老家餡餅-中壢店都是純手工餡包的，然後是用煎的方式，邊煎還會把熱油撥到煎包上，看起來就像是用淋炸的方式，每個餡餅的大小形狀都一樣，圓圓的圍繞著煎鍋，金黃色澤看起來就好吃樣

老家餡餅｜菜單

老家餡餅品相很簡單，就是豬跟牛兩種選擇，看個人喜好，我個人是比較喜歡牛肉，香氣比較重，餡餅都長的一樣，老家餡餅牛、豬會在袋子上面印上圖案來分別，均一價都是45元

老家餡餅|牛肉餡餅、豬肉餡餅

餡餅外層煎的很酥脆還帶有油香，旁邊的餡餅皮則是很薄，剛煎好拿在手上真的非常燙，建議先咬一個小洞讓熱氣透出來，然後先吸點一點湯汁再咬，不然保證湯汁一定會四處亂噴啦

咬開餡餅，這根本就是裝著高湯的袋子，裡面滿滿的肉汁高湯，而且還超燙，吃的時候真的不能大口咬，要邊吃邊吸，不然肉湯會從旁邊漏出來弄的滿手都是，內餡吃起來很夠味，豬肉跟牛肉的差別就是牛肉香氣比較足，但好像也比較油，豬肉吃起來清爽些

老家餡餅確實很不錯吃，而且他完全不需要沾醬，單吃就非常好吃，但他的湯汁多到一個誇張，有時候在外面吃一不小心就爆汁，弄的滿手都是，一不小心還可能噴到衣服，吃的時候真的要粉注意唷，下回有機會來中壢玩，可以來這買一顆餡餅嚐嚐

老家餡餅-中壢店

地址：桃園市中壢區中正路292號

電話：(03)422-3500

營業時間：10:00~19:00

店家/景點資訊

店家名稱：老家餡餅-中壢店

所在地址：臺灣桃園市中壢區中正路292號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:00-19:00

店家電話：(03)422-3500

評價：★★★★★

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