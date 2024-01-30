火龍果切開裡面竟然是冰淇淋!? 主打保留原始水果模樣的冰淇淋，義式作法吃起來低熱量更無負擔!

雖然不是在吃冰季節開幕，但完全不影響吸睛程度

這視覺的衝擊正是位於台北大安區

距離忠孝敦化捷運站步行3分鐘就可到的「Le buno」義式冰淇淋店

店內裝潢使用許多天然的木質元素

清新簡約的風格打上柔和燈光，一踏進來就有種舒適放鬆的氛圍

相較於台北熱鬧的街巷裡，這裡提供一個寧靜的小空間

適合下午茶時間吃點甜點與朋友小聚聊天喔~

整桌上來還不讓相機先吃一波~這次點的冰淇淋品項有柳橙火龍果、焦糖椰子、蜜桃蘋果及鳳梨楊桃

店家說冰淇淋都不是單一口味哦~而是用多種水果去按比例調配製作

採用台灣的當季水果，也仍然保持水果本果的樣子!先將果肉挖開後再回填滿滿的冰淇淋

「Le buno」堅持使用進口的義式冰淇淋機

比起美式作法，降低了熱量，減低了負擔再多吃兩碗也不怕(但錢包君會怕)

口感非常的滑順綿密，也因為沒有加太多糖，嗜糖的朋友可能覺得不夠甜(?)

另外還有獨家研發的優格鮮奶三明治，濃郁的優格鮮奶內餡令人著迷

搭配鬆軟三明治及酸甜的草莓(或葡萄)，吃起來相當有層次而且清爽不油膩

除此之外也有水果酒及飲料喔，附上菜單~

整體來說非常新穎的一家店，難怪在網路上這麼火紅

提供給喜歡吃冰淇淋的甜點控們，一個健康清爽新的選擇哦

【Le buno】

地址：台北市大安區敦化南路一段187巷55號

電話號碼：02-87735515

營業時間：週一至五 13:00-2200 週六日12:30-2200

IG:Le buno

FB:Le buno

喜歡我的文字及照片可以給我一個支持，你的一個讚，是我寫作的動力^^