一聽到明水然・樂在板橋插旗，超級粉絲的我，立馬就跑去嚐鮮

這家鐵板燒的CP值真的是超高，你只需要花很少的錢就能大啖龍蝦、A5和牛、時令現流魚

我敢打賭，你絕對找不到第二家能比得上的鐵板燒

明水然・樂，火鍋界的頂尖品牌，更是肉多多的超強姐妹！在鐵板燒界更是一顆耀眼的超新星

一開幕就如火如荼紅遍大街小巷，成為網路上的熱門話題，引起無數人的詢問和討論，連藝人和網紅都視它為必去之地

這家鐵板燒以預約制的無菜單風格聞名，只提供一個月內的預訂場次，結果總是一位難求，真是太火爆了

他們挑選時令現流魚，因為現流魚更難掌控，需要師傅們更高的食材挑選和烹飪技巧，每天到貨的魚兒都有微妙的不同

當天要煮的食材，都會擺在桌面上供食客欣賞，保證都是最新鮮的海鮮，每天的食材都直接從產地送達

平常無菜單鐵板燒給人一種高檔昂貴的感覺，但「明水然・樂」完全打破了這種刻板印象

他們的人氣套餐「樂饗宴」真的超值，只要1600元再加上10%服務費

就能品嚐到14道頂級美食，有活龍蝦、干貝，還有日本和牛，簡直是味蕾的極致享受

這套餐挑戰無菜單鐵板燒的CP值最高，難怪網路溫度計2023年評選為「此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒」的冠軍

儘管物價一直漲，但「明水然・樂」的「樂饗宴」套餐始終堅持以1600元的價格，還大方地搭配大份的活龍蝦

每份套餐都能吃到一半的龍蝦，還有生食級的干貝、日本和牛等14道頂級料理，真是高級不貴，就算是小資族也能大快朵頤

而2400元樂盛宴結合了豐富多樣的高級食材，絕對是美食愛好者的理想選擇

活龍蝦、生食級干貝、海膽等海鮮食材保證新鮮美味，而南非生猛活鮑魚則帶來豐富的海味

整尾現流魚保證新鮮度，而頂級的日本A5和牛則提供極致的肉質享受

樂禮遇活動火熱進行中！只要到明水然・樂無菜單鐵板燒店內用餐，只要捕捉到讓你最為吸引的明水然・樂畫面

無論是拍照或錄影，再搭配一句你喜歡明水然・樂的原因，並標記@明水然樂

將分享於你的IG/FB限時動態或貼文，就能獲得獨家小饌乙份

獨家小饌乙份，鮭魚搭配上南蠻醬汁，吃起來酸甜好開胃

「樂多多」APP會員專屬好康來啦！只要加入樂多多會員，你就能獲得一份入會禮

那就是美味的「炙燒烏魚子」，絕對是讓你的味蕾感到幸福的美味禮遇

更令人振奮的是，樂多多旗下全品牌的積分通用，讓你的點數在不同品牌都能輕鬆兌換各種好禮

而且點數使用後的60天內，只要你再次在樂多多集團的任一餐廳用餐，你的點數就會再次展延60天的有效期

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一踏入店內，瞬間感受到溫馨的氛圍，店員們迎面而來，親切地為我們端上一杯熱茶

這杯荔枝烏龍茶宛如清泉一般清新，每一口都帶著淡淡的荔枝香氣，讓整個用餐體驗倍添舒適和愜意

開幕期間：2024/1/18~2024/2/5 凡蒞店貴賓招，待「彩虹莓果特調飲」(可續杯)

底層還特別添加了百香果，喝之前先攪拌一下，讓莓果和百香果兩者完美融合，喝起來更好喝

店家的醬汁和小菜都是師傅親手用百分之百天然食材製作的

左邊是醃製得入味的蘿蔔，右邊是精心切碎的洋蔥

這兩款漬物簡直就是天然的美味藝術品，而且超適合我閨蜜的口味

她就是那種一喜歡吃酸酸的漬物就停不下來的吃貨，結果前菜還沒上桌，這兩道漬物就被她吃光光了XD

松露濃湯真是太讓人驚艷了，因為它可是用上了黃金蜆熬煮的

香氣真的是那種鼻息間都能感受到的迷人香味，一聞就讓人垂涎欲滴

而且喝起來濃郁卻絕對不會死鹹，這一口松露濃湯，簡直是冬天最好的暖胃良方

胡麻菠菜捲，實在是一道令人欲罷不能的美味

不僅增添了菠菜的口感和香氣，更是帶來一層層的風味層次

搭配上精心特調的手工胡麻醬，這道菜真的是好吃到令人一口接一口，讓你愛不釋手

海膽蒸蛋真是一道令人驚艷的美味，這種將如此高級的海味之寶與蛋合而為一的絕妙組合，實在是讓人大開眼界

用這麼高品質的海膽融入蒸蛋中，雞蛋的濃郁配上海膽的甘甜，口感滑嫩濃郁



每一口都像是在品味著一場味覺的盛宴，令人難以忘懷

芙蓉翡翠豆腐，這一道美味真是讓人驚豔不已！口感真的是細緻滑嫩，每一口都彷彿是在品嚐柔軟的雲朵



店家選擇使用生食級海味干貝，在日本生食級的海鮮一直以來都是深受喜愛的美食

而且這些干貝大得堪比50元硬幣，這樣巨大的干貝實在難得一見

將干貝表皮煎到為焦黃，再搭配上南瓜及蟹肉，一口咬下去，鮮甜的味道瞬間在口中綻放

這樣高品質的北海道生食級干貝，不僅讓人品嚐到極致的美味，更是對海鮮愛好者的一場極致饗宴

這份美味的鹽焗雞胸肉佐蒜味美乃滋，真是令人驚豔的口感

外層鹽焗讓雞肉保持了豐富的肉汁，保有Q彈的口感，吃下去彷彿能感受到嘴裡肉質的細緻滑順

而蒜味美乃滋的加入，為這道料理帶來了一抹濃厚的風味

那蒜香搭配著濃郁的美乃滋，不僅提升了整體的層次感，更讓每一口都充滿了迷人的風味

店家用的活鮑魚鮑魚可是活體的唷，鮑魚一上桌還是活跳跳的

以鹽蒸南非野生鮑的方式烹調，真是巧妙無比

這種烹調方式能夠保留鮑魚的Q彈口感，帶有咬勁，令人愛不釋手

而且透過這樣的方式，你可以品味到鮑魚原汁原味的鮮味，每一口都是濃郁的鮑魚風味，彷彿將海洋的鮮味直接帶到餐桌上





創意醬燒牛筋生菜捲，實在是一道美味的絕妙組合

利用牛筋搭配紅蘿蔔和白蘿蔔，牛筋帶來的濃郁香氣和嫩滑口感，生菜捲的加入，使整體口感更加清爽不膩口

生菜的爽脆與醬燒牛筋的香氣相得益彰，每一口都帶來一種清新而美好的感受

嘿吃貨們，給你一個必嚐的美味秘密！如果你是個愛吃鮮魚的吃貨，絕對不能錯過這款現流鮮赤鯮魚

這魚肉的油脂真是豐盈至極，口感不僅細嫩綿密，還有一種富有彈性的層次感

一入口，讓你感受到滿滿的海味，無論是煮湯還是煎烤，都能完美展現赤鯮魚的豐富美味

赤鯮魚的魚刺有點多，吃的時候要小心魚刺唷

可以搭配店家提供的兩款鹽，海鹽(左)和馬告胡椒鹽(右)，別有一番風味

如果你是喜歡原味的吃貨，赤鯮本身就已經非常美味，不需要添加太多調料，每一口都是那麼的鮮甜又鮮美味

哇～這季節鮮魚的迦納魚簡直是肉質的極致享受，細膩又可口，每一口都像是在品味魚的極致精華

更令人驚艷的是，搭配上馬鈴薯慕斯和紫蘇鹽，這組合簡直是絕配

馬鈴薯慕斯的滑順口感和紫蘇鹽的微妙香氣，與迦納魚相得益彰，帶出了一種極致的美味層次

無菜單創意料理確實能夠帶來一連串驚喜的美食體驗

特別是當漢堡和波士頓龍蝦蛋捲兩者結合在一起，所呈現的這道料理實在是令人驚艷

這款波士頓龍蝦蛋捲堡不僅在味道上出眾，更賦予了獨特的風味

當你咬下酥脆的漢堡外皮時，立刻感受到層次分明的口感轉變

而接著波士頓龍蝦的鮮甜味道迎面而來，讓你一口接著一口，停不下來

這道波士頓龍蝦佐龍蝦醬，實在是我心中的極致之選

每一口龍蝦身肉都帶著令人愉悅的Q彈口感，充滿了多汁鮮美的風味

吃起來就好像是在享受一趟口感之旅，每一片龍蝦肉都彷彿在嘴裡跳躍般，帶來滿滿的驚喜

不需太多調料，吃原味就能夠充分展現出龍蝦獨特的風味，每一口都彷彿把我帶到了海邊，感受到龍蝦肉的原始美好

野蔬山珍煮選擇多種蔬菜，每一片蔬菜都經過精心挑選，帶有自然的清新風味

蔬菜的口感各異，有些脆生生的，有些鮮嫩多汁，每一口都帶來新鮮的驚喜

整道料理的烹調更是巧妙，保留了食材的原始風味，讓每一口都能深刻感受到大自然的美好

這道香煎桂丁雞採用了星級餐廳指定的食材

而且還秉持著一種獨特的飼養方式，不施打抗生素，也不使用生長激素

煎至金黃酥脆的桂丁雞肉質真的非常美味，每一口都能感受到那柔軟嫩嫩的口感，彷彿品嚐到了美味的精髓

透過使用優質食材以及健康的飼養方式，讓這香煎桂丁雞肉質更多美味

和牛A5登場啦！一提到和牛，我和閨密的眼睛瞬間都亮了起來

這可是日本超夯的頂級美味，而現在不用上五星級餐廳，只要來明水然・樂重慶店就能夠品嚐到囉

看看這片A5和牛油花，真是美番了，肉質鮮嫩，油花分布均勻，一吃進嘴裡就好像冰淇淋般的入口即化

在明水然・樂 重慶店，不僅能夠品味到頂級和牛的鮮美，還能夠感受到用心烹調的獨特風味

這絕對是一場舌尖上的奢華之旅，讓美食愛好者無法抗拒的誘人滋味

全部品項吃完還怕吃不怕，不用擔心，還有蟹肉鐵板炒飯

炒飯必須經過巧妙的烹調，每一粒米飯都恰到好處的Q彈有勁，散發出香氣濃郁的飯香

而蟹肉的加入更是這道料理的亮點，鮮嫩多汁的蟹肉與炒飯完美結合，帶來一種極致的滑順感

每一口都彷彿在口中綻放出濃郁的海鮮風味，令人難以抗拒

這碗鮮熬蒜蜆湯真是獨具匠心！特別選用了黃金蜆和新鮮蒜頭，經過精心熬煮

湯頭則以清爽的蔬食湯底為基礎，糅合濃郁的海鮮風味，讓整體湯品層次豐富

這樣的組合帶來了一種濃郁而不過分鹹的湯汁，使得每一口都充滿了美妙的風味

這份飯後甜點，熔岩巧克力冰淇淋，絕對是螞蟻人的最愛

當你切開巧克力外層時，濃郁的巧克力內心湯汁瞬間湧現

而冰淇淋則是整道甜點的亮點，柔滑綿密的質地與巧克力的香濃完美融合，帶來無法言喻的口感享受

每一口都彷彿在舌尖上綻放出甜蜜的激情，讓人陶醉其中

這間店真是令人驚豔！在這裡，你不僅能品味到美味的海鮮，更能親眼目睹那些活潑跳動的活體海鮮出現在你面前

一踏入店內，彷彿步入了濃郁的日本風情之中，這裡充滿了獨特的日式氛圍，散發出悠然而深沉的雅致

必拍的大燈籠，讓你一秒來到了日本，難怪是網美最愛打卡點

一踏進店內，寬敞而明亮的空間迎面而來，用餐環境確實令人喜愛

這裡的空間規劃設計巧妙，讓光線自然地灑落在每一個角落，營造出溫馨舒適的氛圍

無論是親朋好友的慶生聚會、還是浪漫情侶的約會，甚至是商務聚餐

明水然・樂都能根據不同場合提供超細緻的專屬包廂，包場服務唷

在美味佳餚的陪伴下，與摯愛的人共度時光，歡笑聲在空氣中縈繞，讓每一個用餐體驗都成為獨一無二的美好回憶

明水然・樂每道餐點都是經過三個月以上的精心打磨，不斷進行測試、研發和創新，並經過多次評比後才有幸登上菜單

這樣的用心，讓每一道料理都充滿獨特的風味和驚喜，就像是大廚用心的故事一樣

而由於提供的是無菜單料理，每兩個月都會有新的菜色推陳而出，或者微調內容，給予每一次光臨的顧客全新的味蕾體驗

預約制的無菜單鐵板燒，由於場次有限，特別是在假日更是一位難求

因此建議大家務必提前預訂，以確保能夠在有限的時間內品味到這獨特的鐵板燒饗宴

這樣的用餐體驗實在是值得一再前來，每次都能感受到全新的美味和新鮮感

線上訂位: https://reurl.cc/QjGdV0

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●明水然・樂 板橋重慶店 全新開幕 02 2955 8933

新北市板橋區重慶路251號1樓

●明水然・樂 信義遠百店 02-87860466

台北市信義區松仁路58號14樓

●明水然・樂 信義松菸店 02-27566267

台北市信義區忠孝東路四段553巷6弄16號

●明水然・樂 林口昕境店 02-26068258

新北市林口區文化三路一段402巷2號3樓

●明水然・樂 新竹林森店 03-522-0822

新竹市東區林森路2巷9號4樓

●明水然・樂 高雄三多店(新光三越館內) 07-3312223

高雄市前鎮區三多三路213號3樓

（本篇為合作文，以上內容皆為本人實際體驗心得）

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