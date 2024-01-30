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板橋餐廳新秀！明水然・樂CP值無菜單鐵板燒，活龍蝦、干貝、A5和牛，全新裝潢與尊榮服務，聚餐慶生首選推薦

2024-01-30 16:27:42 饅頭弟 人氣：100
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饅頭弟

發表篇數：2092篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：明水然.樂 板橋重慶店
phone02-29558933
place新北市板橋區廣德里重慶路251號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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一聽到明水然・樂在板橋插旗，超級粉絲的我，立馬就跑去嚐鮮

這家鐵板燒的CP值真的是超高，你只需要花很少的錢就能大啖龍蝦、A5和牛、時令現流魚

我敢打賭，你絕對找不到第二家能比得上的鐵板燒

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 明水然・樂，火鍋界的頂尖品牌，更是肉多多的超強姐妹！在鐵板燒界更是一顆耀眼的超新星

一開幕就如火如荼紅遍大街小巷，成為網路上的熱門話題，引起無數人的詢問和討論，連藝人和網紅都視它為必去之地

這家鐵板燒以預約制的無菜單風格聞名，只提供一個月內的預訂場次，結果總是一位難求，真是太火爆了

他們挑選時令現流魚，因為現流魚更難掌控，需要師傅們更高的食材挑選和烹飪技巧，每天到貨的魚兒都有微妙的不同

當天要煮的食材，都會擺在桌面上供食客欣賞，保證都是最新鮮的海鮮，每天的食材都直接從產地送達

平常無菜單鐵板燒給人一種高檔昂貴的感覺，但「明水然・樂」完全打破了這種刻板印象

他們的人氣套餐「樂饗宴」真的超值，只要1600元再加上10%服務費

就能品嚐到14道頂級美食，有活龍蝦、干貝，還有日本和牛，簡直是味蕾的極致享受

這套餐挑戰無菜單鐵板燒的CP值最高，難怪網路溫度計2023年評選為「此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒」的冠軍

儘管物價一直漲，但「明水然・樂」的「樂饗宴」套餐始終堅持以1600元的價格，還大方地搭配大份的活龍蝦

每份套餐都能吃到一半的龍蝦，還有生食級的干貝、日本和牛等14道頂級料理，真是高級不貴，就算是小資族也能大快朵頤

 而2400元樂盛宴結合了豐富多樣的高級食材，絕對是美食愛好者的理想選擇

活龍蝦、生食級干貝、海膽等海鮮食材保證新鮮美味，而南非生猛活鮑魚則帶來豐富的海味

整尾現流魚保證新鮮度，而頂級的日本A5和牛則提供極致的肉質享受

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樂禮遇活動火熱進行中！只要到明水然・樂無菜單鐵板燒店內用餐，只要捕捉到讓你最為吸引的明水然・樂畫面

無論是拍照或錄影，再搭配一句你喜歡明水然・樂的原因，並標記@明水然樂

將分享於你的IG/FB限時動態或貼文，就能獲得獨家小饌乙份

獨家小饌乙份，鮭魚搭配上南蠻醬汁，吃起來酸甜好開胃

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「樂多多」APP會員專屬好康來啦！只要加入樂多多會員，你就能獲得一份入會禮

那就是美味的「炙燒烏魚子」，絕對是讓你的味蕾感到幸福的美味禮遇

更令人振奮的是，樂多多旗下全品牌的積分通用，讓你的點數在不同品牌都能輕鬆兌換各種好禮

而且點數使用後的60天內，只要你再次在樂多多集團的任一餐廳用餐，你的點數就會再次展延60天的有效期

快點下載「樂多多」APP，成為會員，即刻開啟你的點數積攢之旅，一邊品味美食，一邊享受會員獨家優惠

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一踏入店內，瞬間感受到溫馨的氛圍，店員們迎面而來，親切地為我們端上一杯熱茶

這杯荔枝烏龍茶宛如清泉一般清新，每一口都帶著淡淡的荔枝香氣，讓整個用餐體驗倍添舒適和愜意

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 開幕期間：2024/1/18~2024/2/5 凡蒞店貴賓招，待「彩虹莓果特調飲」(可續杯)

底層還特別添加了百香果，喝之前先攪拌一下，讓莓果和百香果兩者完美融合，喝起來更好喝

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 店家的醬汁和小菜都是師傅親手用百分之百天然食材製作的

左邊是醃製得入味的蘿蔔，右邊是精心切碎的洋蔥

這兩款漬物簡直就是天然的美味藝術品，而且超適合我閨蜜的口味

她就是那種一喜歡吃酸酸的漬物就停不下來的吃貨，結果前菜還沒上桌，這兩道漬物就被她吃光光了XD

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松露濃湯真是太讓人驚艷了，因為它可是用上了黃金蜆熬煮的

香氣真的是那種鼻息間都能感受到的迷人香味，一聞就讓人垂涎欲滴

而且喝起來濃郁卻絕對不會死鹹，這一口松露濃湯，簡直是冬天最好的暖胃良方

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胡麻菠菜捲，實在是一道令人欲罷不能的美味

不僅增添了菠菜的口感和香氣，更是帶來一層層的風味層次

搭配上精心特調的手工胡麻醬，這道菜真的是好吃到令人一口接一口，讓你愛不釋手

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海膽蒸蛋真是一道令人驚艷的美味，這種將如此高級的海味之寶與蛋合而為一的絕妙組合，實在是讓人大開眼界

用這麼高品質的海膽融入蒸蛋中，雞蛋的濃郁配上海膽的甘甜，口感滑嫩濃郁

每一口都像是在品味著一場味覺的盛宴，令人難以忘懷

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 芙蓉翡翠豆腐，這一道美味真是讓人驚豔不已！口感真的是細緻滑嫩，每一口都彷彿是在品嚐柔軟的雲朵

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 店家選擇使用生食級海味干貝，在日本生食級的海鮮一直以來都是深受喜愛的美食

而且這些干貝大得堪比50元硬幣，這樣巨大的干貝實在難得一見

將干貝表皮煎到為焦黃，再搭配上南瓜及蟹肉，一口咬下去，鮮甜的味道瞬間在口中綻放

這樣高品質的北海道生食級干貝，不僅讓人品嚐到極致的美味，更是對海鮮愛好者的一場極致饗宴

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這份美味的鹽焗雞胸肉佐蒜味美乃滋，真是令人驚豔的口感

外層鹽焗讓雞肉保持了豐富的肉汁，保有Q彈的口感，吃下去彷彿能感受到嘴裡肉質的細緻滑順

而蒜味美乃滋的加入，為這道料理帶來了一抹濃厚的風味

那蒜香搭配著濃郁的美乃滋，不僅提升了整體的層次感，更讓每一口都充滿了迷人的風味

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店家用的活鮑魚鮑魚可是活體的唷，鮑魚一上桌還是活跳跳的

以鹽蒸南非野生鮑的方式烹調，真是巧妙無比

這種烹調方式能夠保留鮑魚的Q彈口感，帶有咬勁，令人愛不釋手

而且透過這樣的方式，你可以品味到鮑魚原汁原味的鮮味，每一口都是濃郁的鮑魚風味，彷彿將海洋的鮮味直接帶到餐桌上

 
  

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創意醬燒牛筋生菜捲，實在是一道美味的絕妙組合

利用牛筋搭配紅蘿蔔和白蘿蔔，牛筋帶來的濃郁香氣和嫩滑口感，生菜捲的加入，使整體口感更加清爽不膩口

生菜的爽脆與醬燒牛筋的香氣相得益彰，每一口都帶來一種清新而美好的感受

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嘿吃貨們，給你一個必嚐的美味秘密！如果你是個愛吃鮮魚的吃貨，絕對不能錯過這款現流鮮赤鯮魚

這魚肉的油脂真是豐盈至極，口感不僅細嫩綿密，還有一種富有彈性的層次感

一入口，讓你感受到滿滿的海味，無論是煮湯還是煎烤，都能完美展現赤鯮魚的豐富美味

赤鯮魚的魚刺有點多，吃的時候要小心魚刺唷

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可以搭配店家提供的兩款鹽，海鹽(左)和馬告胡椒鹽(右)，別有一番風味

如果你是喜歡原味的吃貨，赤鯮本身就已經非常美味，不需要添加太多調料，每一口都是那麼的鮮甜又鮮美味

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哇～這季節鮮魚的迦納魚簡直是肉質的極致享受，細膩又可口，每一口都像是在品味魚的極致精華

更令人驚艷的是，搭配上馬鈴薯慕斯和紫蘇鹽，這組合簡直是絕配

馬鈴薯慕斯的滑順口感和紫蘇鹽的微妙香氣，與迦納魚相得益彰，帶出了一種極致的美味層次

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 無菜單創意料理確實能夠帶來一連串驚喜的美食體驗

特別是當漢堡和波士頓龍蝦蛋捲兩者結合在一起，所呈現的這道料理實在是令人驚艷

這款波士頓龍蝦蛋捲堡不僅在味道上出眾，更賦予了獨特的風味

當你咬下酥脆的漢堡外皮時，立刻感受到層次分明的口感轉變

而接著波士頓龍蝦的鮮甜味道迎面而來，讓你一口接著一口，停不下來

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這道波士頓龍蝦佐龍蝦醬，實在是我心中的極致之選

每一口龍蝦身肉都帶著令人愉悅的Q彈口感，充滿了多汁鮮美的風味

吃起來就好像是在享受一趟口感之旅，每一片龍蝦肉都彷彿在嘴裡跳躍般，帶來滿滿的驚喜

不需太多調料，吃原味就能夠充分展現出龍蝦獨特的風味，每一口都彷彿把我帶到了海邊，感受到龍蝦肉的原始美好

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野蔬山珍煮選擇多種蔬菜，每一片蔬菜都經過精心挑選，帶有自然的清新風味

蔬菜的口感各異，有些脆生生的，有些鮮嫩多汁，每一口都帶來新鮮的驚喜

整道料理的烹調更是巧妙，保留了食材的原始風味，讓每一口都能深刻感受到大自然的美好

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這道香煎桂丁雞採用了星級餐廳指定的食材

而且還秉持著一種獨特的飼養方式，不施打抗生素，也不使用生長激素

煎至金黃酥脆的桂丁雞肉質真的非常美味，每一口都能感受到那柔軟嫩嫩的口感，彷彿品嚐到了美味的精髓

 透過使用優質食材以及健康的飼養方式，讓這香煎桂丁雞肉質更多美味

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和牛A5登場啦！一提到和牛，我和閨密的眼睛瞬間都亮了起來

這可是日本超夯的頂級美味，而現在不用上五星級餐廳，只要來明水然・樂重慶店就能夠品嚐到囉

看看這片A5和牛油花，真是美番了，肉質鮮嫩，油花分布均勻，一吃進嘴裡就好像冰淇淋般的入口即化

在明水然・樂 重慶店，不僅能夠品味到頂級和牛的鮮美，還能夠感受到用心烹調的獨特風味

這絕對是一場舌尖上的奢華之旅，讓美食愛好者無法抗拒的誘人滋味

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全部品項吃完還怕吃不怕，不用擔心，還有蟹肉鐵板炒飯

炒飯必須經過巧妙的烹調，每一粒米飯都恰到好處的Q彈有勁，散發出香氣濃郁的飯香

而蟹肉的加入更是這道料理的亮點，鮮嫩多汁的蟹肉與炒飯完美結合，帶來一種極致的滑順感

每一口都彷彿在口中綻放出濃郁的海鮮風味，令人難以抗拒

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這碗鮮熬蒜蜆湯真是獨具匠心！特別選用了黃金蜆和新鮮蒜頭，經過精心熬煮

湯頭則以清爽的蔬食湯底為基礎，糅合濃郁的海鮮風味，讓整體湯品層次豐富

這樣的組合帶來了一種濃郁而不過分鹹的湯汁，使得每一口都充滿了美妙的風味

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這份飯後甜點，熔岩巧克力冰淇淋，絕對是螞蟻人的最愛

當你切開巧克力外層時，濃郁的巧克力內心湯汁瞬間湧現

而冰淇淋則是整道甜點的亮點，柔滑綿密的質地與巧克力的香濃完美融合，帶來無法言喻的口感享受

每一口都彷彿在舌尖上綻放出甜蜜的激情，讓人陶醉其中

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這間店真是令人驚豔！在這裡，你不僅能品味到美味的海鮮，更能親眼目睹那些活潑跳動的活體海鮮出現在你面前

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 一踏入店內，彷彿步入了濃郁的日本風情之中，這裡充滿了獨特的日式氛圍，散發出悠然而深沉的雅致

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必拍的大燈籠，讓你一秒來到了日本，難怪是網美最愛打卡點

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一踏進店內，寬敞而明亮的空間迎面而來，用餐環境確實令人喜愛

這裡的空間規劃設計巧妙，讓光線自然地灑落在每一個角落，營造出溫馨舒適的氛圍

無論是親朋好友的慶生聚會、還是浪漫情侶的約會，甚至是商務聚餐

明水然・樂都能根據不同場合提供超細緻的專屬包廂，包場服務

在美味佳餚的陪伴下，與摯愛的人共度時光，歡笑聲在空氣中縈繞，讓每一個用餐體驗都成為獨一無二的美好回憶

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明水然・樂每道餐點都是經過三個月以上的精心打磨，不斷進行測試、研發和創新，並經過多次評比後才有幸登上菜單

這樣的用心，讓每一道料理都充滿獨特的風味和驚喜，就像是大廚用心的故事一樣

而由於提供的是無菜單料理，每兩個月都會有新的菜色推陳而出，或者微調內容，給予每一次光臨的顧客全新的味蕾體驗

預約制的無菜單鐵板燒，由於場次有限，特別是在假日更是一位難求

因此建議大家務必提前預訂，以確保能夠在有限的時間內品味到這獨特的鐵板燒饗宴

這樣的用餐體驗實在是值得一再前來，每次都能感受到全新的美味和新鮮感

線上訂位: https://reurl.cc/QjGdV0

粉 絲 團：https://www.facebook.com/minsuizenraku

明水然・樂 板橋重慶店 全新開幕 02 2955 8933

新北市板橋區重慶路2511

明水然・樂 信義遠百店 02-87860466

台北市信義區松仁路5814

明水然・樂 信義松菸店 02-27566267

台北市信義區忠孝東路四段553616

明水然・樂 林口昕境店 02-26068258

新北市林口區文化三路一段40223

明水然・樂 新竹林森店 03-522-0822

新竹市東區林森路294

明水然・樂 高雄三多店(新光三越館內) 07-3312223

高雄市前鎮區三多三路2133

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本篇為合作文以上內容皆為本人實際體驗心

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饅頭弟 一位難求的無菜單鐵板燒 明水然樂 明水然 Omakase 無菜單料理 台北無菜單 約會慶生餐廳 包場 包廂 板橋無菜單 約會餐廳 景觀餐廳 餐廳推薦 台北餐廳 樂多多集團 鐵板燒 無菜單 林口餐廳
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