新的一年已經開始，而我們正處在一個充滿驚喜與美味的季節。這次要向大家介紹的是「羽葉麻辣火鍋」，讓你的味蕾在2024年繼續燃燒！

在這個即將迎接2024龍年的時刻，「羽葉麻辣火鍋」不僅為大家準備了豐盛的年菜，更推出了一系列的「多重驚喜優惠」，讓你的新年更添濃厚的節慶味。

首先，對於愛海鮮的你，不容錯過的是成人開鍋方案。從2月1日至2月29日期間，只要在原價消費，即可獲得美味的松葉蟹腳一份！只需提前一天預約，就能在用餐時享受這份豪華的贈品。別擔心，如果你是平日前來，兩人同行更有超值優惠，第二人現金僅需65折（刷卡7折），而假日單人消費更享有現金85折的超划算價格。

而最特別的是，如果你是龍年慶生的幸運孩子，還可以在活動期間提前預訂，滿16位(含)送2位免費！這樣的超值福利，真是讓人無法拒絕。

「羽葉麻辣火鍋」一直以來都以豐富的湯底和多樣的食材受到大家的喜愛。菜單更是令人驚豔，引進了「日本和牛」、「澳洲和牛」、「海鮮拼盤」、「阿根廷天使紅蝦」等頂級食材，為你的味蕾帶來全新的挑戰。

此外，「羽葉麻辣火鍋」的用餐環境也是相當有特色，簡約現代的裝潢，搭配柔和的燈光，讓整個空間充滿著輕松愉悅的氛圍。在這裡，享受美食不僅是一場味覺的冒險，更是一場視覺和心靈的盛宴。

所以，不管是和家人、朋友還是摯愛一起，「羽葉麻辣火鍋」都是你迎接新年的最佳選擇。在這個龍年，讓我們一起用火鍋的滋味，為生活加點香料，共度一個充滿幸福與美味的新年！趕快約上親朋好友，一同走進「羽葉麻辣火鍋」，開啟一場味覺的饗宴吧！

「羽葉麻辣火鍋」 : 活動詳情及優惠以公告為主，請參考「羽葉麻辣火鍋」粉絲專頁三重館https://www.facebook.com/chienyen82872227

台中館https://www.facebook.com/profile.php?id=100064869992628&mibextid=kFxxJD

「羽葉麻辣火鍋-三重都會館」

地址：新北市三重區集賢路157號

電話：(02)82872227

「羽葉麻辣火鍋-台中都會館」

地址：台中市南屯區文心路一段29號

電話：(04)24759158