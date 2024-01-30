台中好吃串燒推薦！這間位在北屯南興路上的今夜有局串燒酒館是台中最近新開的串燒店，不僅裝潢有質感，餐點更是多樣化，除了串燒、熱炒、烤魚、湯鍋外，還有客製化餐點，空間寬敞，也有提供包場服務

今夜有局串燒酒館位置

今夜有局串燒酒館位在台中北屯南興路上，近北屯好市多、台中捷運北屯總站、總站夜市，附近除了路邊停車格，也有收費停車場

今夜有局串燒酒館環境

今夜有局串燒酒館的座位區有分一、二樓，一樓是採狹長型的空間，不用讓人覺的擁擠，裝潢也非常有質感

今夜有局串燒酒館二樓的用餐空間比較大，座位數也較多，還可以看到投影幕，這邊非常適合包場或多人聚餐

另外二樓還有提供飛鏢機，喜歡射飛鏢的客人可以揪朋友一起來玩

今夜有局串燒酒館串燒類

今夜有局串燒酒館的串燒在冰箱櫃中，食材陳列整齊乾淨，採自行拿取，品項非常多樣化，每個串燒都有清楚標示品名及價格

今夜有局串燒酒館的酒類也非常多，除了一般啤酒，還有各國的啤酒、清酒、梅酒、燒酒等

（喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒）

今夜有局串燒酒館的串燒及烤物都是採用純炭火燒烤，搭配獨家特製醬汁，不僅醬香迷人，還多了炭香味

今夜有局串燒酒館菜單

豬肉蔥捲 70元／小白菜豬肉捲 70元

採用豐富油脂的豬五花肉，包入青蔥、小白菜，肉質軟嫩多汁，裡頭的青蔥及小白菜也相當清脆鮮甜

牛肋條 70元

烤牛肋條肉質相當軟嫩，富有濃郁的牛肉香氣，鮮甜多汁，吃起來不會潤潤的

七里香 60元／雞心 60元

喜歡吃七里香跟雞心的朋友，來今夜有局串燒酒館一定要點，雞屁股烤的很香，且吃起來沒有腥味，雞心也飽滿又多汁，不會像有些店家會把雞心烤得乾乾硬硬的

明太子秋刀魚 120元

這道明太子秋刀魚好特別，一般外面都是烤秋刀魚居多，這裡竟然還多了明太子，是說糖糖第一次吃到秋刀魚搭配明太子的組合，先將秋刀魚去頭去骨去內臟，再塞入滿滿明太子，一口咬下去，除了秋刀魚本身的鮮甜，還多了明太子的鹹香及爽脆口感，讓本身不太吃秋刀魚的糖糖愛不釋手

鹽烤鱸魚 300元

通常烤魚都是鹽烤吳郭魚，今夜有局串燒酒館除了鹽烤吳郭魚，還有鹽烤鱸魚，採用一整隻的鱸魚，鋪上一層厚厚的鹽下去炭烤，裡頭的肉質非常細緻，且鮮嫩又多汁

櫛瓜 50元／茄子 40元／魚板甜不辣 35元

今夜有局串燒酒館的蔬菜類也好吃，多汁鮮甜，還多了迷人的炭香味，魚板甜不辣糖糖也超推，外皮烤的脆脆的，裡頭Q軟又鮮甜

黑鮪魚香腸 60元／墨魚香腸 60元／青龍糯米椒 50元

今夜有局串燒酒館的香腸類也非常多樣化，除了比較常見古早味香腸、墨魚香腸、飛魚卵香腸外，竟然還有黑鮪魚香腸，炭烤後不僅香氣迷人，還保有水份，鹹香迷人，好吃

馬祖生蠔 250元／顆

跟糖糖一樣喜歡吃烤生蠔的朋友，在今夜有局串燒酒館也吃得到，這裡是採用馬祖生蠔，SIZE相當大一顆，差不多糖糖的手掌大小，裡頭的肉質相當肥美，不僅超鮮甜，咬下去還會大爆汁呢

杏仁蝦棗 150元

這道杏仁蝦棗一般都是要吃桌菜才吃得到，採用魚漿及芹菜製成的內餡，接著裹上麵包粉及杏仁片炸至金黃色澤，外皮香酥脆口，裡頭的蝦漿不僅Q彈，且鮮味十足，搭配香脆的杏仁片，層次超豐富，只要吃上一顆就會停不下來

糖糖很喜歡今夜有局串燒酒館的用餐氛圍，不僅裝潢有質感，服務好，餐點也好吃，除了串燒、熱炒、烤魚、湯鍋外，還有提供客製化餐點，只要提前預訂老闆說基本上都做的出來，另外還有提供生啤及各式各樣的酒品，台中厲害串燒店，推薦給大家～

（喝酒不開車、開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒）