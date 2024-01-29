正騰和脆皮炸雞桃園名店，現在在內科也能品嚐到；內湖店是由兩位小鮮肉主掌，看到老闆都覺得到手的炸雞變得更好吃



＊*內湖店是由兩位小鮮肉主掌

正騰和位置

雖然地址是413號，但要從411巷進來距巷口不遠，常年遊走內科的話說車棚處大家就知曉



＊*馬路對面就是內科，猶記剛開幕時的優惠活動上班族都聞香而

品項/價格

目前有九樣炸物，價格皆是銅板價，其中雞翅還有組合價哦



＊*全都是銅板價

品嚐脆皮炸物

炸物真的是迷人的食物，香氣、味道都是迷人之處，原本沒啥慾望都被香氣給吸引而來

雞翅

在這一類炸物攤中雞翅可說是人氣王，肉感算多且價格不貴，再加上有組合價，大家都是５的倍數在買的；雞翅外脆肉嫩又多汁，如遇到剛起鍋更是美味，其實微涼也很好吃



＊*雞翅是三節翅



＊*胡椒味道足

鹽酥雞

這CＰ值算高的，一份的量跟夜市中相比算小多，重點是價格便宜一點點，幸運的話都是肉就成了無骨鹽酥雞

＊*買了多次竟然沒一次拍到照片

花枝丸

我個人還挺愛花枝丸的，正騰和的花枝丸是吃得到花枝的，而且是四顆一組，比其他地方多了一顆，很可以



＊*吃得到花枝口感哦

地瓜薯條

其實這就是炸地瓜，鬆鬆綿綿的地瓜炸過後感覺更甜些，買大份的較實惠哦



＊*這是大份的



＊*梅粉給得很豪氣



＊*鬆鬆綿綿的口感

旗魚黑輪

黑輪口感Q度挺不錯的，唯一的小缺點就是包裹的蛋有點少，如果蛋蛋多一點就更完美了



＊*蛋蛋不夠多

食後心得

炸物不論是香氣還是口感都相當迷人，炸雞就算再複熱後也很好吃(氣炸鍋加熱)，在家附近就有這加菜小點真不錯

正騰和脆皮炸雞內湖店資訊～～

電話：0920 765 976

地址：台北市內湖區內湖路一段413號1號

營業時間：11:00-21:30 週日休

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