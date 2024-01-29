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正騰和脆皮炸雞內湖店~正餐加菜/下午茶點心皆是好選擇 @Bernice的隨手筆記

2024-01-29 20:43:22 Bernice的隨手筆記 人氣：107
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窩客好文

Bernice的隨手筆記

發表篇數：489篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：正騰和脆皮炸雞內湖店
place台北市內湖區內湖路一段413號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.50
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正騰和脆皮炸雞桃園名店，現在在內科也能品嚐到；內湖店是由兩位小鮮肉主掌，看到老闆都覺得到手的炸雞變得更好吃


＊*內湖店是由兩位小鮮肉主掌

正騰和位置

雖然地址是413號，但要從411巷進來距巷口不遠，常年遊走內科的話說車棚處大家就知曉

          


＊*馬路對面就是內科，猶記剛開幕時的優惠活動上班族都聞香而

品項/價格

目前有九樣炸物，價格皆是銅板價，其中雞翅還有組合價哦


＊*全都是銅板價

品嚐脆皮炸物

炸物真的是迷人的食物，香氣、味道都是迷人之處，原本沒啥慾望都被香氣給吸引而來

雞翅

在這一類炸物攤中雞翅可說是人氣王，肉感算多且價格不貴，再加上有組合價，大家都是５的倍數在買的；雞翅外脆肉嫩又多汁，如遇到剛起鍋更是美味，其實微涼也很好吃


＊*雞翅是三節翅


＊*胡椒味道足

鹽酥雞

這CＰ值算高的，一份的量跟夜市中相比算小多，重點是價格便宜一點點，幸運的話都是肉就成了無骨鹽酥雞

＊*買了多次竟然沒一次拍到照片

花枝丸

我個人還挺愛花枝丸的，正騰和的花枝丸是吃得到花枝的，而且是四顆一組，比其他地方多了一顆，很可以


＊*吃得到花枝口感哦

地瓜薯條

其實這就是炸地瓜，鬆鬆綿綿的地瓜炸過後感覺更甜些，買大份的較實惠哦


＊*這是大份的


＊*梅粉給得很豪氣


＊*鬆鬆綿綿的口感

旗魚黑輪

黑輪口感Q度挺不錯的，唯一的小缺點就是包裹的蛋有點少，如果蛋蛋多一點就更完美了


＊*蛋蛋不夠多

食後心得

炸物不論是香氣還是口感都相當迷人，炸雞就算再複熱後也很好吃(氣炸鍋加熱)，在家附近就有這加菜小點真不錯

正騰和脆皮炸雞內湖店資訊～～
電話：0920 765 976
地址：台北市內湖區內湖路一段413號1號
營業時間：11:00-21:30 週日休


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#內湖美食
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正騰和脆皮炸雞內湖店 內湖炸雞 內湖美食 內湖點心
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