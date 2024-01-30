好一陣子沒在台灣吃日式居酒屋

這次完全是因為玖酒井的好評價特別留了晚上時段來吃

才剛開門營業沒多久的店內已有不少客人

假日幾乎都是全部預約客滿一位難求

門口騎樓下的戶外座位區有木窗格跟天花板遮蔽很有隱私

完全不用擔心下雨弄濕

一進門就可以看到知名清酒獺祭的小酒桶

招財貓與狸貓等小物妝點非常日本味

暈黃的燈光讓室內很有種夢幻迷離的感覺

門口有個隱密的小包廂空間非常溫馨小巧

從外側基本看不到室內用餐客人隱私感絕佳

搭配紅燈籠與圓窗格非常好拍

濃郁的日式和風讓人真的會錯覺來到日本當地

店內的布置加上熱鬧的音樂完全讓人沉浸在歡快的氣氛中

座位配置也有各種雙人、四人乃至多人配置多樣

即使是多達十多人也難不倒玖酒井

桌子可以合併一大桌供團體聚會

牆上有著各種昭和年代古典畫風的啤酒廣告非常復古

(友善提醒：酒後不開車，安全有保障 、未滿18歲禁止飲酒、飲酒過量，有害健康，淺嘗即可)

我自己覺得玖酒井最令我驚喜的莫過於超華麗的自助酒吧

提供將近10款清酒與水果酒

包含5款清酒、4款梅酒、1款柚子酒跟兩款威士忌

不論喜歡辛口或甘口都可以找到喜歡的滋味

(友善提醒：酒後不開車，安全有保障 、未滿18歲禁止飲酒、飲酒過量，有害健康，淺嘗即可)

玖酒井甚至還提供了自家釀製的梅酒有著滿滿梅子真材實料

不喝酒的話也有很多水果風味的糖漿可以搭配氣泡水調飲

如果喜歡喝酒一次可以喝3杯以上的話很推薦可以考慮一人限時喝到飽399元一小時

想要隨時都可以喝的話還有699元兩小時可以選擇

牆壁木櫃裡的清酒琳瑯滿目甚至比我在日本吃過的居酒屋還厲害

連傳說中清酒界一瓶難求的久保田都有好幾瓶

入座吧台區一大好處就是可以第一線觀看師傅的專業手藝

特別是生魚片與壽司的製作真的快速非常有職人態度

菜單選擇超級多令人眼花撩亂

從生食海鮮到炸物烤物各式各樣美味

單價也多是一兩百元點一整桌無負擔

每個座位上都有準備餐具跟紙巾

還有沾醬佐料跟小碟子可以使用

圓筒是跟日本吃串燒時一樣用來放吃完的竹籤

(友善提醒：酒後不開車，安全有保障 、未滿18歲禁止飲酒、飲酒過量，有害健康，淺嘗即可)

雖然我個人不是清酒愛好者

但玖酒井有多達3,4種梅酒跟柚子酒完全是我最愛的酒類

認真喝了一輪把每一種梅酒都喝過

最喜歡的是酸甜適中酒精不明顯幾乎像果汁一樣的赤梅酒

玖酒井店裡除了帥氣店員之外

更有一個超可愛的高科技送餐機器人

精準送餐準確到位感覺小朋友一定也會覺得很好玩

上菜速度非常迅速

一眨眼間桌上宛如變魔法般出現一道又一道美食

色澤誘人令人食指大動

干貝大麥克 TWD220

玖酒井的超奢華招牌菜色頭號非干貝大麥克莫屬

層層堆疊的各種奢華海鮮有著黃紅色光澤

光是外觀就很尊爵不凡感

以生食干貝為底搭配鮭魚卵、海膽組成豪華海鮮版本的大麥克漢堡

一口一次吃完有著滿滿鮮甜的海味完全不腥

口感濕潤柔軟令人意猶未盡

赤毛毛蟲壽司 TWD350

店內另一大招牌是同樣華麗大氣的毛毛蟲壽司

粉紅色光澤亮麗的炙燒鮭魚片取代海苔包覆

一份有八大塊非常實在

如果點餐的話很推薦可以去吧台觀賞師傅炙燒的火功

看著原本偏橘色的鮭魚肉漸漸染上火痕

一場華麗的火焰秀令人目不轉睛

鮭魚壽司吃起來意外清爽不膩

肉質柔軟油脂豐富的口感

內餡幾乎一夾就會滿出來超級豐盛絲毫不會偷工減料

除了柔軟蛋絲跟青蔥之外

更有著清爽的蘋果絲清甜爽口非常驚喜

水蓮牛肉串 2本 TWD180

正中央的水蓮牛肉串以烤肉醬醃漬過燒烤

水蓮非常青翠而牛肉片偏重口但不會太柴

明太子雞肉 2本 TWD150

柔軟的雞肉上覆蓋滿滿厚實的明太子醬

吃起來不會辣偏鹹

有著明太子獨特香氣很好吃

蒜揚培根肉卷 2本 TWD170

三款串燒中我最驚豔的就是培根肉捲

巧妙以炸蒜為中心再由培根包覆

炸過的蒜頭意外非常清爽不辣多汁

不講完全吃不出是蒜頭令人印象深刻

龍田雞唐揚 TWD150

居酒屋幾乎是必點菜色之一的雞唐揚金黃酥脆

去骨的雞腿肉質鮮嫩多汁

事先用了醬料醃漬過香氣濃郁

香烤大蝦 2本 TWD210

大蝦是草蝦蝦如其名完全蝦界的巨無霸

連殼烤酥用粗鹽調味

一旁的七味粉可以搭配更夠味

蝦子肉質非常緊實有彈性

可以感受到是很新鮮的漁獲

明太子粉紅烏龍麵 TWD170

結合了我喜歡的明太子跟烏龍麵

算是今天所有菜色中唯一會讓我覺得辣的一款

炒烏龍麵超級Q彈柔軟但不會濕爛

明太子的鮮味與白醬的奶香完美結合

顆顆橘紅透亮如寶石般的鮭魚卵帶來顆粒口感變化

吃到最後一口都不會覺得膩

午仔魚一夜干 TWD360

一整份超豪邁的午仔魚一夜干乾烤超香

皮薄清脆魚肉豐富刺不會太多

一整條魚完全沒有腥味非常肥美

緊實的肉質口感絲毫不鬆散

和風豚肉炒野菜 TWD180

吃遍大魚大肉美食之際不忘來點青菜平衡

清爽的炒野菜搭配豬肉片很有日本家庭料理家常感

高麗菜與彩椒都很脆口甜度優秀

明太子銀芽炒中卷 TWD200

明太子愛好三連發最後是跟中卷的協奏

中卷本人很Q彈完全不會過熟變成橡皮筋

搭配脆脆偏生一些的銀芽口感層次不單調

玖酒井真的不只是網美餐廳

不僅環境氛圍舒適放鬆工作人員非常友善親切

食物更是超級美味有創意特色

吃好吃飽又不會太貴真的非常適合朋友聚餐好選擇

*本文為免費與無償體驗「玖酒井食事町」之試吃心得，心得內容為親自試吃之體驗感想

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/11/18

花費: 此次為店家邀約試吃無收費

玖酒井食事町

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17:00-00:00

公休日: 不定休

有無服務費: Yes (10%)

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: Yes (2.5小時)

低消限制: 每人300元不含酒水

多元支付: 可 (信用卡)

可否訂位: 可

地址: 〒 106 台北市大安區敦化南路一段190巷40號1樓

電話: 02-2771-6198



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