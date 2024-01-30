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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北大安-[玖酒井食事町] 近忠孝敦化站東區商圈，日式和風主題居酒屋氣氛滿點，豐富清酒果實酒DIY調酒喝到飽，奢華干貝大麥克與招牌毛毛蟲壽司…

台北大安-[玖酒井食事町] 近忠孝敦化站東區商圈，日式和風主題居酒屋氣氛滿點，豐富清酒果實酒DIY調酒喝到飽，奢華干貝大麥克與招牌毛毛蟲壽司，美味烤炸物人氣餐廳推薦

2024-01-30 21:30:48 Elisa 人氣：99
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Elisa

發表篇數：367篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：玖酒井食事町(大安店)
place台北市大安區敦化南路一段190巷40號1樓
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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寫文章 回報歇業

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好一陣子沒在台灣吃日式居酒屋

這次完全是因為玖酒井的好評價特別留了晚上時段來吃

才剛開門營業沒多久的店內已有不少客人

假日幾乎都是全部預約客滿一位難求

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門口騎樓下的戶外座位區有木窗格跟天花板遮蔽很有隱私

完全不用擔心下雨弄濕

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一進門就可以看到知名清酒獺祭的小酒桶

招財貓與狸貓等小物妝點非常日本味

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暈黃的燈光讓室內很有種夢幻迷離的感覺

門口有個隱密的小包廂空間非常溫馨小巧

從外側基本看不到室內用餐客人隱私感絕佳

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搭配紅燈籠與圓窗格非常好拍

濃郁的日式和風讓人真的會錯覺來到日本當地

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店內的布置加上熱鬧的音樂完全讓人沉浸在歡快的氣氛中

座位配置也有各種雙人、四人乃至多人配置多樣

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即使是多達十多人也難不倒玖酒井

桌子可以合併一大桌供團體聚會

牆上有著各種昭和年代古典畫風的啤酒廣告非常復古

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(友善提醒：酒後不開車，安全有保障 未滿18歲禁止飲酒、飲酒過量，有害健康，淺嘗即可)

我自己覺得玖酒井最令我驚喜的莫過於超華麗的自助酒吧

提供將近10款清酒與水果酒

包含5款清酒、4款梅酒、1款柚子酒跟兩款威士忌

不論喜歡辛口或甘口都可以找到喜歡的滋味

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(友善提醒：酒後不開車，安全有保障 未滿18歲禁止飲酒、飲酒過量，有害健康，淺嘗即可)

玖酒井甚至還提供了自家釀製的梅酒有著滿滿梅子真材實料

不喝酒的話也有很多水果風味的糖漿可以搭配氣泡水調飲

如果喜歡喝酒一次可以喝3杯以上的話很推薦可以考慮一人限時喝到飽399元一小時

想要隨時都可以喝的話還有699元兩小時可以選擇

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牆壁木櫃裡的清酒琳瑯滿目甚至比我在日本吃過的居酒屋還厲害

連傳說中清酒界一瓶難求的久保田都有好幾瓶

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入座吧台區一大好處就是可以第一線觀看師傅的專業手藝

特別是生魚片與壽司的製作真的快速非常有職人態度

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菜單選擇超級多令人眼花撩亂

從生食海鮮到炸物烤物各式各樣美味

單價也多是一兩百元點一整桌無負擔

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每個座位上都有準備餐具跟紙巾

還有沾醬佐料跟小碟子可以使用

圓筒是跟日本吃串燒時一樣用來放吃完的竹籤

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(友善提醒：酒後不開車，安全有保障 未滿18歲禁止飲酒、飲酒過量，有害健康，淺嘗即可)

雖然我個人不是清酒愛好者

但玖酒井有多達3,4種梅酒跟柚子酒完全是我最愛的酒類

認真喝了一輪把每一種梅酒都喝過

最喜歡的是酸甜適中酒精不明顯幾乎像果汁一樣的赤梅酒

玖酒井店裡除了帥氣店員之外

更有一個超可愛的高科技送餐機器人

精準送餐準確到位感覺小朋友一定也會覺得很好玩

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上菜速度非常迅速

一眨眼間桌上宛如變魔法般出現一道又一道美食

色澤誘人令人食指大動

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干貝大麥克 TWD220

玖酒井的超奢華招牌菜色頭號非干貝大麥克莫屬

層層堆疊的各種奢華海鮮有著黃紅色光澤

光是外觀就很尊爵不凡感

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以生食干貝為底搭配鮭魚卵、海膽組成豪華海鮮版本的大麥克漢堡

一口一次吃完有著滿滿鮮甜的海味完全不腥

口感濕潤柔軟令人意猶未盡

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赤毛毛蟲壽司 TWD350

店內另一大招牌是同樣華麗大氣的毛毛蟲壽司

粉紅色光澤亮麗的炙燒鮭魚片取代海苔包覆

一份有八大塊非常實在

如果點餐的話很推薦可以去吧台觀賞師傅炙燒的火功

看著原本偏橘色的鮭魚肉漸漸染上火痕

一場華麗的火焰秀令人目不轉睛

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鮭魚壽司吃起來意外清爽不膩

肉質柔軟油脂豐富的口感

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內餡幾乎一夾就會滿出來超級豐盛絲毫不會偷工減料

除了柔軟蛋絲跟青蔥之外

更有著清爽的蘋果絲清甜爽口非常驚喜

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水蓮牛肉串 2本 TWD180

正中央的水蓮牛肉串以烤肉醬醃漬過燒烤

水蓮非常青翠而牛肉片偏重口但不會太柴

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明太子雞肉 2本 TWD150

柔軟的雞肉上覆蓋滿滿厚實的明太子醬

吃起來不會辣偏鹹

有著明太子獨特香氣很好吃

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蒜揚培根肉卷 2本 TWD170

三款串燒中我最驚豔的就是培根肉捲

巧妙以炸蒜為中心再由培根包覆

炸過的蒜頭意外非常清爽不辣多汁

不講完全吃不出是蒜頭令人印象深刻

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龍田雞唐揚 TWD150

居酒屋幾乎是必點菜色之一的雞唐揚金黃酥脆

去骨的雞腿肉質鮮嫩多汁

事先用了醬料醃漬過香氣濃郁

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香烤大蝦 2本 TWD210

大蝦是草蝦蝦如其名完全蝦界的巨無霸

連殼烤酥用粗鹽調味

一旁的七味粉可以搭配更夠味

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蝦子肉質非常緊實有彈性

可以感受到是很新鮮的漁獲

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明太子粉紅烏龍麵 TWD170

結合了我喜歡的明太子跟烏龍麵

算是今天所有菜色中唯一會讓我覺得辣的一款

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炒烏龍麵超級Q彈柔軟但不會濕爛

明太子的鮮味與白醬的奶香完美結合

顆顆橘紅透亮如寶石般的鮭魚卵帶來顆粒口感變化

吃到最後一口都不會覺得膩

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午仔魚一夜干 TWD360

一整份超豪邁的午仔魚一夜干乾烤超香

皮薄清脆魚肉豐富刺不會太多

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一整條魚完全沒有腥味非常肥美

緊實的肉質口感絲毫不鬆散

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和風豚肉炒野菜 TWD180

吃遍大魚大肉美食之際不忘來點青菜平衡

清爽的炒野菜搭配豬肉片很有日本家庭料理家常感

高麗菜與彩椒都很脆口甜度優秀

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明太子銀芽炒中卷 TWD200

明太子愛好三連發最後是跟中卷的協奏

中卷本人很Q彈完全不會過熟變成橡皮筋

搭配脆脆偏生一些的銀芽口感層次不單調

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玖酒井真的不只是網美餐廳

不僅環境氛圍舒適放鬆工作人員非常友善親切

食物更是超級美味有創意特色

吃好吃飽又不會太貴真的非常適合朋友聚餐好選擇

*本文為免費與無償體驗「玖酒井食事町」之試吃心得，心得內容為親自試吃之體驗感想

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/11/18

花費: 此次為店家邀約試吃無收費

玖酒井食事町

FB粉絲團/IG

17:00-00:00

公休日: 不定休

有無服務費: Yes (10%)

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: Yes (2.5小時)

低消限制: 每人300元不含酒水

多元支付: 可 (信用卡)

可否訂位:

地址: 〒 106 台北市大安區敦化南路一段190巷40號1樓

電話: 02-2771-6198


檢視較大的地圖

 

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